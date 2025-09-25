Cục Thuế vừa phát đi cảnh báo quan trọng, toàn bộ người dân chú ý ngay

Hiện nay, trên nền tảng Facebook xuất hiện thông tin cho rằng “Cục Thuế gửi công văn qua SPX, nhận thanh toán 80k, khi bóc ra bên trong có chứa văn bản photocopi của cơ quan nhà nước…”

Về việc này Cục Thuế khẳng định các nội dung (như trong hình ảnh) không phải được gửi từ Cục Thuế và các đơn vị ngành Thuế và loại phong bì kiểu như trong ảnh không phải là loại phong bì được sử dụng trong các đơn vị ngành Thuế.

Cục Thuế thông tin để người dân biết, phòng tránh và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất nếu các đối tượng liên hệ gửi và đòi thanh toán kinh phí giao nhận.

Đồng thời, Cục Thuế cũng đề nghị các Bưu cục của Bưu điện và các đơn vị có chức năng vận chuyển khi tiếp nhận các phong bì dạng trên từ các đối tượng gửi, cần thông tin cho cơ quan chức năng phối hợp xác minh và đấu tranh làm rõ.

Ngoài ra, theo thông tin từ Thuế TP. Hồ Chí Minh, nhóm Facebook này đã sử dụng hình ảnh và thông tin của cơ quan thuế, nhưng đây không phải là kênh chính thức. Hiện trang fanpage duy nhất và chính thống của Thuế TP. Hồ Chí Minh đã được Facebook xác minh bằng dấu tích xanh. Ngoài ra, cơ quan thuế cũng đang vận hành các nhóm Facebook hỗ trợ người nộp thuế: Nhóm “Giải đáp - Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân”; Nhóm “Hỗ trợ hộ kinh doanh”.

Thuế TP. Hồ Chí Minh đề nghị các trang, nhóm khác khi đăng tải lại bài viết của cơ quan thuế cần trích dẫn nguồn đúng quy định pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác, tránh bị lợi dụng thông tin từ các trang giả mạo.

Trước đó, Cục Thuế cũng đưa ra cảnh báo, có hiện tượng một số đối tượng giả danh cơ quan thuế yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cập nhật thông tin theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để tránh tình trạng trên, Cục Thuế thông báo cho người nộp thuế một số lưu ý sau:

Một là, cơ quan thuế khẳng định: không yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp căn cước công dân hay giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế để cập nhật thông tin theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, người nộp thuế cần cảnh giác với các hành vi giả mạo cơ quan thuế qua điện thoại, email, tin nhắn nhằm lừa đảo, trục lợi.

Hai là, trên cơ sở dữ liệu đăng ký thuế đã cập nhật, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo đến tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh về địa chỉ cập nhật của người nộp thuế theo địa bàn hành chính mới và thông tin cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Ba là, người nộp thuế cần cảnh giác, không thực hiện theo các hướng dẫn từ các nguồn thông tin không chính thống.

Bốn là, người nộp thuế trong trường hợp cần cập nhật địa chỉ theo địa giới hành chính mới trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thì thực hiện liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn theo quy định.

Năm là, khi có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ đường dây nóng của cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc các số điện thoại, email của công chức thuế hỗ trợ được niêm yết tại Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế để được hướng dẫn, hỗ trợ về chính sách thuế trong quá trình sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.