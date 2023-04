Cửa hàng đau đầu vì điều chưa từng có tiền lệ, cơ hội cực tốt cho những ai muốn mua iPhone 14 Pro Max với giá hời

Giá hàng loạt mẫu điện thoại đời mới của Apple giảm giá cực mạnh trong thời gian qua tại thị trường Việt Nam được coi là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử bán hàng.

Nguyên nhân là bởi, Apple thường sẽ điều chỉnh giá bán của các mẫu iPhone thế hệ mới vào giai đoạn tháng 6. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các sản phẩm của Apple mất giá nhanh và mạnh như vậy trong nhiều năm.

Theo chu kỳ của thị trường, sản phẩm mới lên kệ thì ít nhất 3 tháng sau mới hết "sốt nóng". Tuy nhiên, iPhone 14 lại là 1 ngoại lệ. Chỉ sau hơn 1 tháng, sức hút của mẫu sản phẩm này đã giảm cực mạnh do nguồn cung dồi dào cộng thêm khó khăn về kinh tế khiến sức mua giảm sút. Chính vì vậy, chỉ trong nửa năm lên kệ, sản phẩm này đã đồng loạt bị bán xả kho, bán lỗ.

Hiện tại, giá bán của bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đang được điều chỉnh giảm sâu về mức thấp nhất kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Giá iPhone 14 Pro Max khởi điểm từ 27 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, giảm 1,5 triệu đồng so với tháng trước và thấp hơn 8 triệu đồng so với giá niêm yết. iPhone 14 Pro có mức giá từ 25 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, giảm 500.000 đồng so với tháng trước và thấp hơn 6 triệu đồng so với mức giá niêm yế, bản 1 TB có mức giá khoảng 37 triệu đồng, thấp hơn 7 triệu đồng so với giá niêm yết.

Đây cũng là lần đầu tiên mức giá chênh lệch iPhone 14 giữa các chuỗi bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam trên thị trường chỉ còn tính bằng vài chục nghìn đồng thay vì vài triệu đồng như những năm trước.

Đại lý một hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam cho biết, với mỗi chiếc máy bán ra, đại lý hiện chỉ lãi được khoảng 3 - 4%. Tuy nhiên, do giá sản phẩm giảm nhanh và mạnh nên ở thời điểm hiện tại, mức lãi tại hệ thống đang rất thấp và gần như chỉ hòa vốn, thậm chí, có cửa hàng còn bán dưới giá nhập hàng từ 100.000 - 300.000 đồng để thu hồi vốn, trả cho nhà phân phối, tránh nợ xấu.

Ông Tuấn Minh - Quản lý ngành hàng Apple tại hệ thống Hoàng Hà Mobile chia sẻ, thị trường giảm sút, hệ thống đã hợp tác cùng với Apple để đưa ra các chương trình ưu đãi, trợ giá cho cả đại lý và người tiêu dùng. Vậy nên, có thể nói biên lợi nhuận đã gần như không còn.

Liên quan đến lượng hàng tồn kho của các sản phẩm iPhone 14, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) diễn ra hôm 8/4 vừa qua, ông Đoàn Văn Hiểu Em - thành viên Hội đồng quản trị MWG cho biết: "Thế Giới Di Động không bị tác động bởi yếu tố lượng hàng tồn kho cao như cổ đông nói, tới thời điểm này chúng tôi đang quản lý lượng hàng tồn kho khá tốt".

Cùng với đó, nhiều nguồn tin ám chỉ Thế Giới Di Động là doanh nghiệp đang có lượng iPhone tồn kho lớn đối với sản phẩm iPhone 14 Pro Max, Chủ tịch ông Nguyễn Đức Tài chia sẻ: "Tập đoàn từng không quá căn ke tới chênh lệch giá của mình và đối thủ. Đó là khe hở cho đối thủ kiếm khách hàng. Có thời điểm giá của MWG cao hơn đối thủ đến cả vài triệu. Sắp tới hiện tượng này sẽ chấm dứt. MWG sẽ không để chênh lệch giá này trở thành điểm để đối thủ lợi dụng".