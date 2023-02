Cửa hàng ăn nhanh kiếm lời khủng vì khách hàng quá mệt mỏi với tình trạng bão giá

Đổ xô đến cửa hàng ăn nhanh

Vừa mới đây, theo báo cáo của McDonald's, khách hàng ở Mỹ đang ghé thăm các nhà hàng của họ nhiều hơn. Điều này giúp gã khổng lồ thức ăn nhanh dẫn đầu về thu nhập và doanh thu trong quý IV, theo ước tính của Phố Wall.

Đây là quý thứ 2 liên tiếp công ty ghi nhận lượng khách hàng ngày càng tăng tại các cửa hàng ở Mỹ, đi ngược lại xu hướng của ngành. McDonald's lại được hưởng lợi phần lớn từ sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng vì nhiều người đã chuyển từ các nhà hàng sang trọng sang cửa hàng ăn nhanh để tiết kiệm hơn.

McDonald's đang kỳ vọng rằng lạm phát ngắn hạn sẽ tiếp tục vào năm 2023, mặc dù nhiều chuyên gia cho rằng lạm phát ở Mỹ có thể đã đạt đỉnh. Giám đốc điều hành Chris Kempczinski chia sẻ công ty dự đoán sẽ có một cuộc suy thoái "nhẹ đến trung bình" ở Mỹ và suy thoái "sâu hơn và lâu hơn" ở châu Âu.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng có thu nhập thấp vẫn đặt hàng ít hơn nhưng đã bắt đầu quay lại cửa hàng thường xuyên hơn so với 2 quý trước. Công ty ghi nhận sự thành công của chương trình khuyến mãi. Bên ngoài nước Mỹ, McDonald's cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn mong đợi. Phân khúc thị trường hoạt động quốc tế có doanh số bán hàng tăng 12,6%, đặc biệt tăng trưởng mạnh mẽ ở Anh, Đức và Pháp.

Vật lộn với tình trạng bão giá kéo dài

Đối với những người phải vật lộn để mua thực phẩm ngay cả trước khi giá tăng vọt, chi phí tăng cao có thể đồng nghĩa với việc rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực, tình trạng không thể tiếp cận được với thực phẩm giá cả phải chăng. Theo chỉ số giá tiêu dùng, tính đến cuối tháng 7/2022, chi phí ăn uống tại nhà ở Mỹ đã tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng cũng đồng loạt tăng giá để đối phó với chi phí tăng cao. Việc đi ăn ngoài hay tự nấu ăn tại nhà đều trở nên khó hơn.

Theo các nhà nghiên cứu sức khỏe cộng đồng, để đối phó với giá cả cao hơn, nhiều người đang mua thực phẩm chế biến sẵn, rẻ hơn chứa nhiều calo, đường thay vì các lựa chọn đắt tiền hơn như trái cây và rau quả, protein và ngũ cốc nguyên hạt. Bên cạnh đó, cũng giống như báo cáo từ McDonald's, mọi người có xu hướng sử dụng đồ ăn nhanh để tiện lợi cũng như tiết kiệm hơn trong thời điểm bão giá.

Katrena Ross, 40 tuổi, trợ lý pháp lý và là mẹ của 3 đứa con sống ở Redford, Michigan, lần đầu tiên bắt đầu lo lắng về lạm phát vào tháng 2/2022. Vào thời điểm đó, Katrena Ross đã phải tính toán kỹ càng cũng như cảm thấy căng thẳng để có thể mua thực phẩm với ngân sách hàng tháng dưới 200 đô la. Khi giá cả bắt đầu tăng vào mùa xuân, cô không đủ khả năng mua nhiều sản phẩm tươi sống và thịt. Thay vào đó, Katrena Ross mua bơ đậu phộng và thạch, mì ống, mì ống đóng hộp, pho mát và mì ramen 1 đô la - những món ăn mà cô không sử dụng trong nhiều năm.

"Tôi biết bản thân nên cân nhắc việc ăn uống thế này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tôi và các con. Tuy nhiên, điều đó thực sự quá xa xỉ, bởi vì tôi chỉ có thể nghĩ về việc: Tôi phải làm gì để đảm bảo rằng con không đi ngủ với cái bụng đói?", Katrena Ross chia sẻ.

Mặt khác, những người Mỹ trẻ tuổi nhất đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng đầu tiên trong cuộc đời của họ. Bởi vì quá bất ngờ và đột ngột, những người trẻ không có sự chuẩn bị gì trước cơn "bão giá" tồi tệ này. Cuộc sống của họ trở nên bấp bênh hơn so với những người ở thế hệ trước khi cùng độ tuổi từ 23 - 35.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thế hệ X (những người sinh từ năm 1965 đến 1980) gần bằng tuổi thế hệ trẻ ngày nay có tổng tài sản trung bình gấp đôi so với người trẻ tại thời điểm này. Những người thuộc Thế hệ X, từ 40 đến 55 tuổi, đang có khả năng tài chính vững chắc hơn nhiều so với Millennials và Gen Z, ngay cả sau khi bị khủng hoảng năm 2008 vùi dập. Họ có số tài sản gấp 4 lần và số tiền tiết kiệm nhiều hơn gấp đôi so với những người Mỹ trẻ tuổi hiện nay.

Reid Cramer, người đứng đầu Sáng kiến Millennials tại New America, một tổ chức tư tưởng cánh tả, cho biết: "Những người trẻ tuổi cũng ở trong một tình huống rất bấp bênh. Một cú sốc bất ngờ thực sự sẽ có tác động khá tiêu cực đến thế hệ này".

