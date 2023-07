Cư dân mạng đồn đoán The Weeknd ẩn ý về mối quan hệ với Jennie (BLACKPINK) trong bài hát nhạy cảm, thực hư ra sao?

Mới đây, The Weeknd cùng Travis Scott và Bad Bunny cho ra mắt ca khúc kết hợp mang tên Kpop đã khiến dân tình náo động. Tại Hàn Quốc, ca khúc trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao vì tiêu đề hướng thẳng đến ngành công nghiệp âm nhạc mũi nhọn, nhưng lời bài hát lại không liên quan. Chưa dừng lại ở đó, một số cư dân mạng còn cho rằng bài hát của The Weeknd ẩn ý về mối quan hệ với Jennie (BLACKPINK) khiến các tranh cãi càng đi xa.

The Weeknd nhắc đến Jennie trong bài hát mới?

Cụ thể, lời bài hát có một số từ khoá như “người Hàn", “Cannes" và đặc biệt là tựa đề Kpop - dẫn đến mối liên hệ gần nhất chính là main rapper BLACKPINK. Vừa qua, Jennie tham gia LHP Cannes quảng bá phim The Idol, có quan hệ bạn bè thân thiết với The Weeknd. Điều khiến dân tình tranh cãi là ca khúc Kpop hoàn toàn xoay quanh các vấn đề nhạy cảm, chắc chắn ảnh hưởng trực tiếp đến hình tượng của Jennie.

Về tựa đề Kpop, đây là một cái tên gây hiểu lầm khi không đại diện nói về nhạc Kpop hay ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc

Không để tranh cãi đi quá xa, các BLINK ngay lập tức đưa ra những bằng chứng phản biện cho rằng đồn đoán The Weeknd ẩn ý nói về Jennie trong ca khúc mới là vô căn cứ. Cụ thể, về tựa đề Kpop, đây là một cái tên gây hiểu lầm khi không đại diện nói về "nhạc Kpop" hay ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, mà là từ viết tắt của K******* Lollipop (kẹo chứa chất kích thích). Bằng chứng rõ nhất là bìa single của bài hát để hình cây kẹo mút, và trang đăng tải lyrics cũng đã đề cập và giải nghĩa cụm từ nói trên.

Thứ hai, về đồn đoán The Weeknd viết lyrics liên quan đến Jennie là hoàn toàn vô lý. Trong lời bài hát có phân đoạn nhắc đến Cannes và Saint Tropez, lịch trình của Jennie thời điểm ấy, cô nàng chỉ xuất hiện tại Cannes trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 26/5 để tham gia quảng bá phim, chưa từng có mặt ở Saint Tropez.

Trong lời bài hát có phân đoạn nhắc đến Cannes và Saint Tropez, nhưng cô nàng chỉ xuất hiện tại Cannes dự liên hoan phim chưa từng có mặt ở Saint Tropez

Hơn thế nữa, bạn gái hiện tại của The Weeknd - Simi Khadra cũng chính là bạn thân Jennie. Simi đã cùng với The Weeknd có mặt tại miền nam nước Pháp (bao gồm cả Saint Tropez) vào ngày 19/5. Sau đó vào ngày 2 ngày từ 25 đến 27/5, Simi chia sẻ hình ảnh đi chơi cùng The Weeknd, hành trình này vắng mặt Jennie vì chiều ngày 26/5 chiều Jennie phải bay sang Thái diễn concert Born Pink.





Bạn gái The Weeknd vốn là bạn thân Jennie

Thời điểm The Weeknd và bạn gái đi chơi tại Pháp, Jennie đã đến Thái biểu diễn Born Pink

Cụm từ "Lil yachty" bị cho là ẩn ý Jennie thực chất là The Weeknd nhắc đến một rapper người Mỹ là bạn của nam ca sĩ. Bài hát Kpop đã được tiết lộ bởi Travis Scott vào ngày 29/5, cùng tuần LHP Cannes. Quá trình sản xuất 1 bài hát không hề đơn giản, do đó, Kpop được cho là đã phải hoàn thiện bởi nhóm nghệ sĩ trong ít nhất một tháng. Các mốc thời gian không phù hợp, do đó, việc ám chỉ đến Jennie trong bài hát của The Weeknd là việc làm ác ý, nhất là trong thời điểm Jennie đang bị bủa vây bởi loạt chỉ trích sau The Idol.