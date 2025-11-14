Cụ bà U65 tặng con gái căn nhà 16 tỷ đồng, chưa được 2 tháng dứt khoát kiện con ra tòa: "Tôi có quyền thu hồi tài sản"

Tấm lòng người mẹ và quyết định trao nhà cho con

Quay ngược thời gian về tháng 2 năm 2021, bà Trương, 65 tuổi, đã đưa ra một quyết định trọng đại trong đời, đó là tặng lại căn hộ 100m² trị giá hơn 4,4 triệu NDT (khoảng 16 tỷ đồng) cũng là tài sản duy nhất đứng tên bà cho người con gái duy nhất họ Tần.

Tuy nhiên, cụ Trương không làm thủ tục sang tên đơn thuần, mà cùng con gái ký một bản “Giấy cam kết”, trong đó ghi rõ nghĩa vụ phụng dưỡng của người con và bảo đảm quyền được cư trú suốt đời cho mẹ trong ngôi nhà đó.Ngoài ra, cô và chú ruột của bà Trương cũng ký tên làm người giám sát và chứng kiến, nhằm tăng thêm tính ràng buộc cho bản thỏa thuận.

Dẫu vậy, vào thời điểm đặt bút ký, trong lòng cụ Trương vẫn le lói chút bất an. Nhưng với niềm tin vào tình mẫu tử và huyết thống, bà tự nhủ rằng con gái sẽ không bao giờ để mẹ mình phải sống cảnh vô gia cư trong tuổi già.

Ảnh minh hoạ

Thế nhưng, niềm tin đôi khi mong manh hơn ta tưởng. Sau khi căn nhà được sang tên suôn sẻ, mối quan hệ mẹ con giữa bà Trương và con gái họ Tần bắt đầu rạn nứt nghiêm trọng, nguyên nhân xuất phát từ việc bà Trương muốn tìm bạn đời để bầu bạn tuổi già.

Tình thân rạn nứt, con gái phản bội

Con gái bà là chị Tần, tỏ rõ sự bất bình và phản đối gay gắt, cho rằng mẹ đã phản bội người cha quá cố, đồng thời lo sợ tài sản gia đình sẽ rơi vào tay người khác. Chỉ hai tháng sau ngày mẹ tặng nhà, vào tháng 5 năm 2021, chị Tần bí mật thông qua môi giới ký hợp đồng bán căn hộ với giá 4,43 triệu NDT (tương đương khoảng 16,4 tỷ đồng), bất chấp lời cam kết trước đó.

Thông tin này đối với cụ Trương chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Bà không chỉ phải đối diện với sự phản bội từ chính con ruột, mà còn đứng trước nguy cơ mất nơi nương thân trong những năm tháng cuối đời.

Ảnh minh hoạ

Trước yêu cầu phải dọn ra khỏi nhà từ chính con gái, bà Trương không khóc lóc, cũng không nhượng bộ. Thay vào đó, bà bình tĩnh chọn con đường pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình.

Bà đệ đơn khởi kiện con gái họ Tần ra tòa, yêu cầu hủy bỏ hợp đồng tặng cho nhà đất đã ký trước đó. Trong đơn, lý lẽ của bà Trương rõ ràng và thuyết phục: “Khi tặng nhà, tôi đã đặt điều kiện rõ ràng. Giờ con gái vi phạm cam kết, tôi có quyền thu hồi lại tài sản.”

Bằng hành động dứt khoát này, bà Trương không chỉ đòi lại công bằng cho bản thân, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều bậc cha mẹ từng vì tình thân mà mù quáng trao hết tài sản cho con cái.

Tại phiên tòa, chị Tần biện minh rằng việc bán nhà chỉ nhằm cải thiện cuộc sống, đồng thời cho biết mình dự định mua biệt thự để mẹ có chỗ trồng rau, nghỉ dưỡng tuổi già.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã chỉ ra thẳng vấn đề: dù mục đích của việc bán nhà là gì, thì hành động tự ý chuyển nhượng vẫn xâm phạm trực tiếp quyền cư trú hợp pháp và trọn đời mà bà Trương được hưởng theo “Giấy cam kết” đã ký trước đó, đồng nghĩa với việc vi phạm thỏa thuận tặng cho tài sản có điều kiện.

Ngày 1/8/2023, Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Kinh đã tuyên án: Hủy bỏ “Giấy cam kết” và “Hợp đồng tặng cho” giữa bà Trương và con gái. Căn hộ tranh chấp được hoàn trả cho bà Trương và chị Tần phải dọn khỏi nhà trong thời hạn quy định.

Như vậy, nhờ kiên trì sử dụng công cụ pháp lý, bà Trương đã xoay chuyển tình thế, giành lại căn nhà tưởng chừng đã mất, cũng là nơi an cư duy nhất của tuổi già.

Theo 163