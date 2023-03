Năm 2021, dân số trung bình của cả nước ước tính 98,51 triệu người theo số liệu của Tổng cục Thống kê. Như vậy, ước tính cứ 10 người Việt thì có 2 người chơi game Esports. Đây quả thật là một con số bất ngờ bởi độ phủ sóng rộng rãi của các tựa game Thể thao điện tử.



Tại diễn đàn Ngày hội Game Việt Nam 2022, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam hiện có khoảng 28,2 triệu người chơi game. Qua đó, có thể thấy rõ Việt Nam cũng sở hữu một tỉ lệ game thủ cực kỳ đông đảo.

Số lượng game thủ và game thủ Esports của Việt Nam ngày càng đông đảo (Ảnh minh họa)

Việt Nam đang trở thành thị trường mới nổi hấp dẫn cho ngành công nghiệp Thể thao điện tử khi là nước nằm trong top 6 quốc gia lớn nhất phát triển Esports của khu vực, tăng trưởng 28% và được dự đoán sớm trở thành quốc gia dẫn đầu, theo ASIAN Post.



Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đang phát triển Esports mạnh mẽ (Ảnh: The ASEAN Post)

Sự phát triển của Thể thao Điện tử cũng được thể hiện rõ qua các giải đấu lớn. Tại AWC 2020 (Arena of Valor World Cup) của bộ môn Liên Quân Mobile, lượt xem đạt mốc 109 triệu lượt, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Năm 2022 cũng được xem là năm đại thành công của eSports Việt Nam, khi thâu tóm 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc tại SEA GAMES 31.

Ở kỳ SEA GAMES 32 diễn ra tại Campuchia vào tháng 5/2023, đoàn Thể thao điện tử Việt Nam sẽ tranh tài tại SEA GAMES 32 ở bảy bộ môn.

Đội tuyển LMHT Việt Nam giành HCV tại SEA GAME 31

Trên thế giới, Esports cũng cho cho thấy được đà tăng trưởng nhanh và ổn định trong suốt 10 năm qua. Dự báo năm 2024 sẽ có số game thủ và khán giả theo dõi Esports thường xuyên sẽ cán mốc 577 triệu người.

Sự phát triển của Esports được hưởng lợi rõ rệt từ công nghệ streaming ngày càng tối ưu – vốn duy trì mức tăng trưởng hơn 13% trong năm 2022, theo báo cáo 2022 Trends to Watch in Games, Esports, Cloud, and the Metaverse (Các trào lưu Cần chú ý về game, thể thao điện tử, điện toán đám mây và vũ trụ ảo trong 2022) của Newzoo, để đạt mức 921,2 triệu khán giả theo dõi các nội dung livestream game.