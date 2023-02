Công việc quá bận rộn, lương tháng 40 triệu thì cần gì tình yêu?

Valentine là thời điểm mà nhiều người độc thân có đôi chút chạnh lòng khi nhìn thấy ai cũng có đôi có cặp. Tuy nhiên, đối với một bộ phận người trẻ, họ lựa chọn độc thân và dành toàn bộ thời gian cho công việc, tăng thu nhập do vậy không còn cảm thấy cô đơn trong những dịp lễ này.

Tết vẫn phải làm việc, không có thời gian cho yêu đương

Thu Hà (sinh năm 2000), hiện đang làm quản lý tại nhà hàng Hàn Quốc đồng thời dạy học. "Mình làm song song 2 công việc, đồng thời đi học thêm nên cơ bản không có nhiều thời gian cho yêu đương. Cả tuần bận từ sáng đến tối, Tết vẫn đi làm nên mình sợ nếu yêu đương, đối phương sẽ chịu nhiều thiệt thòi".

Bên cạnh đó, Thu Hà cũng muốn tập trung vào làm việc để phát triển thu nhập, tích luỹ được nhiều tiền hơn. Ở nơi làm việc kết giao nhiều bạn bè, học được nhiều kinh nghiệm không thuộc lĩnh vực của bản thân. Hơn nữa thay vì yêu đương thì dành thời gian còn lại chăm sóc bản thân nhiều hơn, ở cạnh gia đình nhiều hơn.

Thu Hà

Cũng giống như Thu Hà, Hoàng Yến (sinh năm 1997) đang làm trong lĩnh vực truyền thông cũng chia sẻ rằng bản thân quá bận rộn để nghĩ đến yêu thương. "Mình làm việc 1 năm 365 ngày, hiếm khi có 1 ngày nghỉ trọn vẹn. Thực tế sau khi đi làm về, mình chỉ muốn dành thời gian nghỉ ngơi, đến nấu ăn còn lười chứ chẳng nói đến tình yêu".

Theo Hoàng Yến, bởi vì bản thân muốn tập trung làm việc trong thời điểm này cho nên gần như không giao lưu và tìm hiểu ai. Cô cho rằng tình yêu chỉ đến khi mình sẵn sàng nhưng Hoàng Yên chưa bao giờ chuẩn bị cho điều đó.

Còn đối với Nhân Thắng (sinh năm 1995) đang công tác trong lĩnh vực marketing, qua nhiều trải nghiệm cuộc sống và cuộc tình, bỗng chợt cậu bạn nhận ra thứ còn sót lại để cứu vớt cuộc sống hiện tại là công việc. Kể từ đó cảm thấy muốn dành cho công việc những sự bận rộn và ưu ái riêng.

Nhân Thắng

Chỉ vui khi được "ting ting"

Khi tập trung gần như toàn bộ sức lực và thời gian vào công việc, Hoàng Yến đã đạt được một mức thu nhập khá tốt so với độ tuổi của mình. "Hàng tháng, thu nhập của mình dao động khoảng 40 triệu đồng. Đối với mình đây là một con số khá lớn, đủ để sống thoải mái 1 mình. Có lẽ thời điểm vui nhất mỗi tháng chính là tiếng ting ting tiền lương vào tài khoản".

Hoàng Yến cũng cho rằng vì bản thân chưa bao giờ trải qua yêu đương nên không biết niềm vui tình yêu. Tuy nhiên, cô bạn hiểu được vững vàng tài chính sẽ đưa lại cảm giác an toàn ra sao, do vậy công việc là ưu tiên lớn nhất đối với Hoàng Yến. "Hiện tại, mình đang nỗ lực cải thiện năng lực của bản thân trong công việc để được tăng lương. Đồng thời, mình cũng muốn học hỏi thêm về đầu tư để có nguồn thu nhập thụ động, giúp mình cảm thấy an toàn hơn trong tài chính. Thời điểm bão sa thải cũng như bão giá như bây giờ, có một số tiền tiết kiệm lớn là điều mình đang hướng đến".

Ở độ tuổi 20 này, theo Thu Hà, chuyện phát triển tài chính quan trọng hơn. Cuộc sống rất thực tế, có thể lúc đầu bạn sẽ thấy chỉ cần có tình yêu thì có thể làm hết mọi thứ nhưng dần dà sẽ có nhiều vấn đề phát sinh gây ra cãi vã. "Gia đình mình cũng vậy, vấn đề tài chính là một phần nguyên nhân khiến bố mẹ luôn xảy ra cãi vã và mâu thuẫn. Mình không muốn tiếp nối cuộc sống như vậy. Hơn nữa bản thân tự kiếm ra tiền, một mình cũng có thể tự khiến bản thân vui vẻ, thay vì yêu ai thì yêu tiền cũng là một loại tình yêu".

Thu Hà tự nhận rằng tính cách trước giờ khá độc lập. Cô bạn hiếm khi cảm thấy buồn hay cô đơn, cũng không thấy tủi thân vì không có người yêu tặng quà. Thu Hà cho rằng tự làm ra tiền, tự tặng cho chính mình là cảm giác rất vui vẻ. Nếu sợ cô đơn, cô đã yêu đương chứ không chọn độc thân mãi đến giờ.

Thái Thức (ngoài 30 tuổi) đang công tác tại công ty đa quốc gia với mức thu nhập 30 triệu/ tháng chia sẻ rằng khi dành nhiều thời gian trong công việc để tăng thu nhập, bản thân sẽ chủ động trong mọi ấp ủ, kế hoạch riêng. Đồng thời, có một khoản dự phòng ổn định nếu tương lai có bất kỳ biến cố nào.

"Hơn hết mình sẽ được đi đến vùng đất mà trước giờ mình chưa đi, làm mới bản thân, người ta có câu: Khi ta đi nhiều, trái đất sẽ nhỏ lại. Còn câu hỏi giữa tài chính và yêu đương bên nào nặng nhẹ sẽ tùy vào quan điểm mỗi người. Song mình nghĩ rằng nếu không nuôi nổi bản thân, lấy gì chăm sóc cho người còn lại. Tài chính vững, người đấy cũng an tâm hơn".

Thái Thức

Bên cạnh đó, Nhân Thắng cho rằng ở độ tuổi hai mấy, cậu bạn ưu tiên phát triển sự nghiệp vì đây sẽ là bệ phóng lớn nhất cho con đường sau này, cho gia đình tương lai của mình. Vì nếu không có sự nghiệp mà chọn tình yêu, tài chính không vững mạnh có thể khiến chúng ta cô đơn gấp nhiều lần.