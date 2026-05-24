Công Phượng báo tin vui

Mới nhất, tiền đạo Nguyễn Công Phượng tiếp tục trở thành tâm điểm của bóng đá nội khi ghi bàn thắng duy nhất giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai đánh bại CLB TP.HCM với tỷ số 1-0 tại giải Hạng Nhất Quốc gia. Đây đã là trận thứ hai liên tiếp chân sút sinh năm 1995 lập công ngay sau khi bình phục chấn thương kéo dài bốn tháng. Phong độ chói sáng này diễn ra ngay trước thềm đội tuyển Việt Nam hội quân, mang đến một tín hiệu không thể vui hơn cho ban huấn luyện lẫn người hâm mộ trong bối cảnh chiến dịch ASEAN Cup 2026 đang đến gần.

Công Phượng trở lại mạnh mẽ (Ảnh: Trường tươi Đồng Nai)

Trước đó, chấn thương nghiêm trọng từng khiến nhiều người lo ngại về cơ hội trở lại đỉnh cao của Công Phượng, nhưng hai bàn thắng liên tiếp ở vòng 19 và 20 hạng Nhất đã đập tan những hoài nghi đó. Khả năng chọn vị trí thông minh, cảm giác không gian nhạy bén và cú tâng bóng tinh tế qua đầu thủ môn Thanh Thắng mới đây chứng minh bản năng sát thủ của tiền đạo này vẫn vẹn nguyên. Việc Công Phượng tìm lại cái duyên ghi bàn giống như một "gáo nước mát" giải tỏa cơn khát tiền đạo cho đội tuyển Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, một đấu trường khắc nghiệt như ASEAN Cup luôn đòi hỏi bản lĩnh và sự già dơ, và Công Phượng chính là mẫu cầu thủ sở hữu phẩm chất của những trận cầu lớn. Anh từng trải qua hàng loạt giải đấu đỉnh cao, đối đầu với đủ các thế trận và có khả năng tạo đột biến cá nhân rất cao khi đội nhà bế tắc. Sự điềm tĩnh của một cầu thủ từng xuất ngoại và có thâm niên ăn tập ở tuyển sẽ là điểm tựa vững chắc cho các đàn em. Đồng thời, anh có thể đá hộ công, dạt cánh hoặc chơi như một "số 9 ảo", giúp huấn luyện viên trưởng dễ dàng xoay chuyển sơ đồ chiến thuật. Việc ghi bàn sau khi vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu vừa qua cũng cho thấy Phượng sẵn sàng bùng nổ và tạo nên khác biệt bất cứ lúc nào.

Chờ đợi vào Công Phượng ở tuyển Việt Nam (Ảnh: Trường tươi Đồng Nai)

Tất nhiên, giải Hạng Nhất có tính cạnh tranh thấp hơn so với V.League hay cấp độ quốc tế, nhưng với một tiền đạo vừa trở lại sau chấn thương, cảm giác bóng và tâm lý tự tin mới là điều quan trọng nhất. Những bàn thắng liên tiếp này chính là lời khẳng định mạnh mẽ của Công Phượng với ban huấn luyện đội tuyển rằng anh đã hoàn toàn sẵn sàng. Sự xuất hiện của một Công Phượng sung sức và khát khao cống hiến sẽ thổi một làn gió mới vào lối chơi của tuyển Việt Nam, mang lại một tín hiệu cực kỳ đáng mừng cho mục tiêu chinh phục đỉnh cao khu vực của bóng đá nước nhà vào tháng 7 năm nay.