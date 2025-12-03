Tối 2/12, TP.HCM nóng dần lên trước buổi họp báo ra mắt phim Hoàng Tử Quỷ, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Sự kiện đón chào nhiều bạn bè, đồng nghiệp, giới báo chí cùng dàn sao Vbiz như Trường Giang, Ninh Dương Lan Ngọc, ISAAC, cặp đôi Lương Thế Thành - Thuý Diễm, Thu Trang, Tiến Luật, Lê Phương, Lâm Thanh Mỹ…

Giữa một rừng mỹ nhân, Trương Quỳnh Anh tự biết cách trở nên nổi bật nhờ ngoại hình ngày càng trẻ trung và tràn đầy sức sống. Nữ diễn viên mặc chiếc đầm đen 2 dây, tóc tạo kiểu thanh tao càng tôn thêm làn da trắng mịn và bờ vai thon thả đáng ghen tỵ.

Trương Quỳnh Anh xinh trẻ theo thời gian

Sao nữ họ Trương được đánh giá visual thăng hạng theo thời gian, nhan sắc mặn mà và rạng rỡ hơn bao giờ hết. Qua ống kính cam thường, mẹ 1 con đẹp mướt mắt, các ngũ quan trên khuôn mặt không bị lu mờ chút nào. Vì thế, không ít người phải tò mò dung mạo nữ diễn viên còn đỉnh thế nào khi gặp ở ngoài đời.

Qua ống kính cam thường, mẹ 1 con đẹp mướt mắt, các ngũ quan trên khuôn mặt không bị lu mờ

Ngay sau khi những hình ảnh mới nhất được chia sẻ, netizen liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ. Nhiều bình luận cho rằng Trương Quỳnh Anh đẹp và yêu kiều như hình tượng thiên nga đen. Cũng có người hài hước nhận xét rằng, chỉ thua “công chúa” mỗi thứ… vương miện.

Một số bình luận của netizen:

- Trương Quỳnh Anh bao lâu nay vẫn xinh thế nhỉ. - Cổ ăn đào tiên à mà sao trẻ mãi thế. - Đúng là mẹ 1 con trông mòn con mắt. - Lâu lắm không theo dõi Trương Quỳnh Anh, trẻ lâu thật sự. - Người có tiền thì nhan sắc cũng phải hơn người thường rồi.

Trương Quỳnh Anh sinh ngày 12/01/1989 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Ban đầu cô nổi bật với vai trò ca sĩ, phát hành nhiều ca khúc như Đơn Côi, Màu Ánh Trăng… Cùng với âm nhạc, cô bắt đầu rẽ sang diễn xuất, đánh dấu khởi đầu cho hành trình điện ảnh của mình. Qua nhiều năm, Trương Quỳnh Anh tham gia khá nhiều dự án phim, từ sitcom, phim truyền hình đến phim điện ảnh. Những tác phẩm nổi bật có thể kể đến như Bóng Ma Học Đường, Sóng Gió Cuộc Đời, cùng các dự án như Cầu Vồng Đơn Sắc, Một Ngày Không Có Em, Đường Về Có Nhau…

Đáng chú ý, năm 2023 cô quyết định lấn sân sang vai trò nhà sản xuất, ra mắt web‑drama Siêu Trợ Lý, nơi cô vừa đóng chính vừa đảm nhận vai trò sản xuất. Ở tuổi 35, sau biến cố cá nhân, Trương Quỳnh Anh từng chia sẻ rằng cô tìm lại được niềm vui và sự tươi mới thông qua công việc nghệ thuật.

2 năm trở lại đây, Trương Quỳnh Anh không còn mấy hứng thú với sự nghiệp diễn xuất lẫn âm nhạc. Cô nàng chỉ xuất hiện tại các sự kiện thời trang, phim ảnh, nhãn hàng và livestream “chốt đơn”. Trên trang cá nhân, mỹ nhân 8x cân bằng giữa công việc và hưởng thụ cuộc sống, liên tục check-in các điểm du lịch nổi tiếng cùng cậu con trai 13 tuổi.

Trương Quỳnh Anh hưởng thụ cuộc sống ở tuổi 36

Bạch Khởi