Cộng đồng xôn xao với việc mua iPhone giá gần 19 triệu đồng nhưng lại bị "biến hình" thành chai nước hoa rẻ tiền!

"MẤT TRẮNG 19 TRIỆU KHI MUA HÀNG TRÊN SHOPEE

Em mình đặt mua điện thoại iPhone gần 19 triệu tại Shopee Mall của Apple, đơn vị vận chuyển là J&T Express và bị tráo hàng thành hộp nước hoa. Sau khi khiếu nại trả hàng hoàn tiền, shopee xử em mình thua. Giờ bọn mình không biết nên làm thế nào nữa cả. Nói gì thì nói, vẫn là em mình *** khi mua điện thoại trên shopee. Chửi nó thì chửi bao nhiêu cũng không đủ nhưng bọn mình không thể im lặng dù ko nhiều hy vọng lấy lại được hàng/tiền. Mình định nhờ sự giúp đỡ từ hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng, ko biết có ai từng trình báo lên cơ quan này chưa ạ?

SỰ VIỆC:

- Ngày 4/4 e mình đặt đơn hàng iPphone 12 64GB từ Shopee mall của Apple. Khi nghe kể mình cũng giật mình, hỏi sao mua điện thoại online làm gì, nhưng nó bảo bạn bè mua nhiều rồi, với lại đây là Shopee mall nên yên tâm, bảo hành thì qua hãng rồi nên mình chỉ dặn thêm nhận đc hàng thì quay lại video vì đơn hàng giá trị cao. Thực sự lúc đấy không nghĩ đến trường hợp bị tráo hàng vì trước giờ mua hàng đơn lớn đơn nhỏ đều chưa từng gặp.

- Ngày 9/4, 9h40 em mình nhận được cuộc gọi từ shipper của J&T xuống nhận hàng, có quay video lúc xuống nhận hàng, shipper giao hàng, không bắt ký nhận gì, đơn hàng không đồng kiểm.

- Ngày 9/4 lúc 1h chiều, em mình mở hàng ra thì tá hoả thấy bên trong là hộp nước hoa, ngay lập tức nó liên hệ với người bán qua Shopee thì đc phản hồi chung chung là rất tiếc vì trải nghiệm không tốt, vui lòng trả hàng để shopee xử lý. Thực sự bị shock và cảm thấy sốt ruột, ko biết ai là người tráo hàng, đơn vị vận chuyên hay người bán. Nhưng người bán là shopee mall Apple cơ mà, lẽ nào là do shipper? Nhưng biết đâu do nhân viên đóng gói??? Dù có video nhưng thấy rất bất an nhưng cũng không biết làm gì khác ngoài ấn trả hàng.

- Ngày 10/4, nhân viên giao hàng của J&T đến lấy hàng hoàn, không yêu cầu ký xác nhận.

- Ngày 13/4, Shopee cập nhật thông tin hàng trả về đã tới kho và đợi từ 3 - 5 ngày xử lý.

- Ngày 17/4, em mình nhận được tin nhắn zalo của một người nói đến từ J&T muốn xem video em mình quay và yêu cầu ký xác nhận đơn hàng giao đến không có dấu hiệu bất thường (đáng lẽ phải ký vào ngày nhận hàng nhưng có lẽ do nó khiếu nại nên giờ họ mới yêu cầu ký). Em mình không đồng ý, đồng thời nhắn cho Shopee để xác nhận việc J&T làm thế này là có đúng hay ko và nên làm gì thì Shopee chỉ trả lời tự làm việc với J&T

- Ngày 19/4, J&T tiếp tục gọi cho em mình rất nhiều lần và đến tận nơi thuyết phục ký xác nhận cho đơn hàng. Họ nói rằng biên bản này ký chỉ để xác nhận tình trạng bên ngoài của hàng, không liên quan đến việc sản phẩm bên trong như thế nào. Mặc dù có cảnh giác nhưng cuối cùng em mình cũng đồng ý gặp để xem biên bản ý như thế nào, và ko hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cuối cùng nó lại ký vào biên bản đấy. Nghe kể xong mình cũng quỳ lạy nó luôn, đầu óc nghĩ gì không biết. Mà vấn đề là hộp hàng nó nhận đc thực sự cũng không có dấu hiệu bị bóc,chỉ hơi móp 1 chút, bên ngoài vẫn ghi đúng mã vận đơn, đúng thông tin và tên sản phẩm, dán tem mới nguyên nên nó mới ký. Mình nghĩ có lẽ hàng bị tráo cả vỏ cả ruột rồi.

- Ngay hôm sau, ngày 20/4 em mình nhận được cuộc gọi từ Shopee thông báo không được chấp nhận trả hàng hoàn tiền, hộp hàng kia sẽ được gửi lại trong 3 - 5 ngày. Vậy là mất trắng gần 19 triệu như thế ???? Em mình bị thua kiện với lý do video quay lúc mở hàng KO QUAY ĐỦ 6 CẠNH HỘP HÀNG. Cũng là nó bất cần khi 1 tay cầm điện thoại 1 tay mở hộp, vì không nghĩ sẽ bị tráo hàng như thế này nên thực sự lúc quay video cũng không để ý phải quay như thế nào, càng không biết phải quay đủ 6 mặt hộp hàng. Ngoài ra, nó đã *** lại càng *** khi lỡ để J&T thuyết phục thành công, ký vào biên bản kia, tự nhiên tạo ra bằng chứng chống lại mình. Em mình vẫn tiếp tục khiếu nại lên Shopee qua email sau đó và hôm nay nhận được thông báo hộp hàng giả kia sẽ được gửi lại cho nó trong vòng 3 - 5 ngày, giờ không biết phải nhận hộp hàng đó hay thế nào nữa. Không có nhiều hy vọng đòi được công lý và kẻ gian vẫn còn ở ngoài kia nên mình chia sẻ lên đây để mong mọi người mua hàng giá trị lớn hay nhỏ trên Shopee hãy tìm hiểu quy trình, chính sách của Shopee, phổ biến cho cả người thân để tự bảo vệ mình trong mọi trường hợp và tốt nhất là hàng giá trị cao đừng nên mua bán qua Shopee để tránh gặp rủi ro."