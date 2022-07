Cộng đồng PUBG MOBILE phấn khích với hàng loạt hoạt động chào đón concert của BLACKPINK

Vào ngày 12.07 mới đây, nhóm nhạc đình đám KPOP - BLACKPINK đã bất ngờ thông báo màn tái xuất của mình bằng dự án hợp tác cùng PUBG Mobile, tựa game sinh tồn hàng đầu trên di động sau thời gian im ắng. Thậm chí, các cô nàng nhà YG còn gây sốt với kế hoạch tổ chức hẳn một concert in-game với tên gọi "The Virtual", được diễn ra vào các ngày 23.07 - 24.07 và 30.07 - 31.07 tại khu vực Việt Nam. Đây được xem là động thái làm nức lòng các fan trong lần hợp tác thứ hai giữa hai thương hiệu giải trí đình đám toàn cầu.



Để hòa cùng bầu không khí sôi động này, người hâm mộ PUBG Mobile và BLACKPINK tại Việt Nam đã có khá nhiều hoạt động để tham gia. Mở đầu chính là sự kiện săn vé concert "The Virtual" trong trò chơi PUBG Mobile, diễn ra từ ngày 15.07. Theo ghi nhận tại post thông báo trên Fanpage PUBG Mobile VN, chưa đầy một tuần mà đã có hơn 1.500 lượt bình luận từ các fan nhằm "khoe" những tấm vé dự concert mà mình đã sở hữu, với đủ các hạng vé thường, vé VIP hay thậm chí là Premium. Bởi lẽ, cách thức nhận vé cũng vô cùng đơn giản khi mọi người chỉ cần đăng nhập game PUBG Mobile, vào mục "Sự kiện" và chọn "Rút thăm vé". Các bước "đặt chỗ" tiếp theo cũng không khó thực hiện, thậm chí là có phần dễ dàng và dễ chịu hơn việc săn vé ngoài đời, như nhiều fan nhận xét.

Kế đến, cộng đồng PUBG Mobile lẫn BLACKPINK lại có thêm dịp trầm trồ khi chứng kiến sự ra mắt của một bộ quà tặng độc quyền dành cho hợp tác này. Với xuất xứ đến từ fandom "Hậu Cung của BLACKPINK", set quà này mang tên là "The Virtual – From Blink With Love" và bao gồm: vé concert, túi tote, bình nước, quạt tay, dây đeo và sticker mang chủ đề BLACKPINK x PUBG Mobile. Các món vật phẩm đều được thiết kế tối giản với hai tông màu chủ đạo hồng – đen, mang đậm dấu ấn của BlackPink.

Được biết, bộ quà tặng này chỉ xuất hiện tại thị trường Việt Nam và chỉ có 20 bộ duy nhất để dành tặng cho người hâm mộ. Vì thế không ngạc nhiên khi Fanpage vừa phát động event tặng quà vào ngày 19.07, đã có hơn 1.500 tài khoản đăng ký tham gia trong vòng chưa đầy 24 giờ. Thậm chí con số này vẫn đang tăng lên theo thời gian và thông tin về bộ quà tặng này cũng liên tục được các fan chia sẻ nhiệt tình. Thể lệ dự thi cũng đơn giản khi mọi người chỉ việc comment ảnh các tấm vé mời concert in-game cộng thêm ID tài khoản PUBG Mobile và một con số bất kì từ 100-999 vào post thông báo. Ngoài ra, phải cần thêm một động tác share post để BTC có thể xác thực phần dự thi.

Ngoài ra, từ ngày 19.07 - 31.07, người chơi PUBG Mobile lẫn các fan BlackPink đã có thể vào game để cùng nhau tặng quà cho thần tượng để có cơ hội nhận ngay trang phục Lovesick Girls vĩnh viễn khi đạt mốc điểm cổ vũ. Ngoài ra, hoàn thành cả 2 sự kiện trong chuỗi sự kiện "The Virtual" sẽ giúp mọi người nhận được toàn bộ 4 trang phục lộng lẫy được thiết kế riêng cho các nhóm fan của Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Nhờ vậy, các Blinku có thể tôn vinh "màu cờ sắc áo" của từng fandom và trở nên nổi bật trong game. Do đó từ đây tới cuối tháng 7, hứa hẹn sẽ có hàng triệu người hâm mộ cùng đổ xô thực hiện các nhiệm vụ đổi quà cùng PUBG Mobile.

Và đừng quên, cuối tuần này show concert in-game - "The Virtual" sẽ chính thức được diễn ra tại PUBG Mobile. Lịch phát sóng các buổi concert tại Việt Nam sẽ vào các mốc thời gian như sau:

- 12:00 PM và 07:30 PM ngày 23 - 24.07

- 9:00 AM ngày 30.07

- 7:00 AM ngày 31.07

Để xem thêm thông tin về show concert "The Virtual" cũng như những sự kiện đặc sắc của hợp tác PUBG Mobile x BLACKPINK, các bạn có thể theo dõi tại PUBG MOBILE VN.

https://kenh14.vn/cong-dong-pubg-mobile-phan-khich-voi-hang-loat-hoat-dong-chao-don-concert-cua-blackpink-20220721172207208.chn