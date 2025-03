"Công chúa Kpop" Jang Won Young gây sốt cõi mạng với hệ tư tưởng may mắn "Lucky Vicky"

Jang Won Young cùng tư tưởng may mắn "Lucky Vicky" chinh phục giới trẻ thế giới

Cơn sốt Jang Won Young hay là trào lưu tìm về lối sống tích cực

Trong phỏng vấn gần đây cùng Vogue Korea vào đầu tháng 03/2025, Jang Won Young lại khiến netizen trầm trồ về cách tư duy của nữ idol. Cô khẳng định: "Tôi chưa bao giờ thất bại vì tôi còn trẻ mà. Tôi tin rằng bạn không thể tránh khỏi số phận, nên bạn phải chấp nhận và vượt qua nó, những điều tốt đẹp sẽ đến. Cuối cùng, bạn phải sống với nó, và nếu cần thay đổi điều gì đó trên đường đi thì bạn cũng phải làm thôi."

Dưới bài chia sẻ trên, Jang Won Young nhận về những lời khen về hệ tư tưởng tuyệt vời:

- Mindset đỉnh cao… Cảm giác cuộc sống tích cực hơn khi thần tượng của mình là Won Young từ lúc áp dụng Lucky Vicky. Đọc mà kiểu vừa ngưỡng mộ mà vừa được truyền cảm hứng ấy.

- Cố gắng năm 2030 mỗi nhà một bé con giống Jang Won Young.

- Cô ấy còn trẻ mà bản lĩnh ngút trời, bái phục.

- Stan "bé điệu" này là sống lạc quan yêu đời hơn hẳn luôn.

Đặc biệt, giờ đây, những từ khóa "Jang Won Young", "hệ tư tưởng Lucky Vicky" còn liên tục được teen Việt nhắc đến trên khắp nền tảng từ Thread, Facebook đến Tiktok, cùng hàng triệu thảo luận lẫn tương tác.

Hệ tư tưởng Lucky Vicky của Jang Won Young - một liều thuốc tinh thần teen Việt đang tìm kiếm

"Lucky Vicky" là cụm từ kết hợp giữa "Lucky" (may mắn) và "Vicky" (tên tiếng Anh của Jang Wonyoung). "Lucky Vicky" trở nên phổ biến sau một video ghi lại chuyến đi của Jang Won Young đến Tây Ban Nha. Trong video, khi phải xếp hàng mua bánh và loại bánh cô muốn đã hết, thay vì thất vọng, cô vui vẻ chia sẻ rằng mình sẽ được thưởng thức mẻ bánh mới ra lò, coi đó là một điều may mắn. Jang Won Young tin rằng may mắn đến từ chính thái độ sống tích cực của mình.

Không chỉ ở Hàn Quốc, tại Việt Nam, giới trẻ ngày ngày cũng đối diện với nhiều áp lực của thế hệ cũng như tâm sinh lý "tuổi teen". Từ áp lực học tập, đến việc tự ti ngoại hình hay vấp váp trong tình yêu tuổi học trò, mâu thuẫn khi không tìm được sự thấu hiểu từ gia đình và đặc biệt là áp lực đến từ ngoại cảnh như là hay bị so sánh, hay mặc cảm vì "không có thành tích gì",... khiến phần lớn giới trẻ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc không dễ dàng gì trong cuộc sống.

Teen than thở về "áp lực của tụi tui"

"Áp lực với người trẻ" hiện đang là chủ đề nóng được xã hội quan tâm, vì thế nhiều bạn trẻ đã áp dụng tư tưởng "Lucky Vicky" vào cuộc sống hàng ngày để luôn tích cực khi đối diện với những khó khăn bất ngờ ập đến, kiểu như: thay vì buồn rầu khi không đạt điểm số mong muốn thì nghĩ đến việc mình đã tìm ra lỗi sai và sẽ không mất điểm trong lần tiếp theo, xe hỏng lại là cơ hội để mình đi bộ ngắm thời tiết đẹp,... "Từ ngày suy nghĩ theo tư duy Lucky Vicky, mình thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn, khi những chuyện không như ý xảy ra đều sẽ là cơ hội cho một niềm vui khác sẽ đến." - teen bình luận về tư tưởng của Jang Won Young trên mạng xã hội.

"Lucky Vicky" được tạo ra một cách tình cờ nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống của teen. Đặc biệt, các luồng thông tin tiêu cực như mặt trái của mạng xã hội đã tạo nên những so sánh vô hình, khiến teen dễ bị mất phương hướng, gặp áp lực tâm lý khó vượt qua. Do đó, teen cần được tiếp cận, hấp thụ nhiều nguồn năng lượng tích cực như "Lucky Vicky" để có thêm một liều thuốc tinh thần vượt qua mọi áp lực.

Hệ tư tưởng của Jang Won Young được giới trẻ áp dụng như một cách hiệu quả để vượt qua áp lực

Sẽ không có gì ngạc nhiên, thậm chí là một tín hiệu tích cực cho xã hội nếu như ngày càng có nhiều teen Việt thần tượng idol mang tư tưởng tích cực như Jang Won Young. Lấy tư tưởng "Lucky Vicky" làm người bạn đồng hành, giúp teen yêu quý bản thân, rũ bỏ những lo lắng, tiêu cực bằng nguồn năng lượng lạc quan, tích cực. Khi đó, cuộc sống của teen sẽ tràn ngập niềm vui, mở ra những cơ hội khám phá, phát triển bản thân và thế giới rộng lớn trong tương lai.