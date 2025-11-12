Công chúa K-Pop mua nhà 246 tỷ, rộng 244㎡

Jang Wonyoung là thành viên nổi bật nhất IVE, được người hâm mộ ưu ái gọi là "công chúa K-Pop" nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào cùng tài năng vượt trội. Ở tuổi 21, Jang Wonyoung vừa khiến công chúng trầm trồ khi tậu bất động sản đầu tiên - là 1 căn biệt thự cao cấp trị giá 246 tỷ đồng tại thủ đô Seoul. Có thể thấy, mỹ nhân sinh năm 2004 đang có trong tay tất cả: từ nhan sắc, sự nghiệp đến khối tài sản khổng lồ!

Jang Wonyoung được mệnh danh là "Công chúa K-Pop"

Biệt thự của Jang Wonyoung tọa lạc tại Hannam-dong, quận Yongsan, Seoul. Theo thông tin của Tòa án Tối cao ngày 12, cô sở hữu căn hộ có diện tích sử dụng 244㎡ tại Lucid House thuộc UN Village, với giá 13,7 tỷ won (khoảng 246 tỷ VNĐ) và hoàn tất sang tên vào tháng 10 vừa qua. Hồ sơ cho thấy không có khoản vay hay thế chấp nào, giới chuyên môn nhận định rằng toàn bộ thương vụ được thanh toán bằng tiền mặt. Trước đó, căn hộ này thuộc sở hữu của Lee Ji Yong, cựu CEO Daelim Trading và là thành viên thế hệ thứ hai của tập đoàn DL Group.

Hình ảnh về Lucid House

Lucid House được xem là một trong những căn biệt thự sang trọng bậc nhất tại UN Village. Nằm ở vị trí đắc địa, căn biệt thự sở hữu tầm nhìn toàn cảnh ra sông Hàn và núi Namsan. Các căn hộ đều có diện tích lớn và chỉ có tổng cộng 15 hộ dân trên hai tòa nhà, càng làm tăng độ hiếm cho bất động sản này. Ngoài ra, nơi đây còn được đánh giá cao về khả năng bảo mật và riêng tư, khi trang bị hệ thống an ninh 24/24 cùng thang máy riêng cho từng căn hộ.

Được biết, đây cũng là nơi nữ diễn viên Kim Tae Hee từng sinh sống trước khi kết hôn. Kim Tae Hee đã mua căn hộ này với giá khoảng 4,3 tỷ won vào năm 2012 và bán lại với giá 6,4 tỷ won vào năm 2018, thu lời 2 tỷ won chỉ sau sáu năm.

Hình ảnh về Lucid House

