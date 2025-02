Công an xã giúp người đàn ông đi lạc hơn 2 tháng về nhà an toàn

Ngày 27/2, Công an xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An ) cho biết, đơn vị này vừa hỗ trợ một người đàn ông đi lạc suốt hơn 2 tháng về nhà an toàn.

Cụ thể, ngày 22/2, Công an xã Nậm Càn phát hiện một người đàn ông đi lang thang trên địa bàn nghi bị lạc gia đình nên đã tiếp cận tìm hiểu.

Công an xã Nậm Càn bàn giao anh H.Đ.L. cho gia đình đưa về chăm sóc.

Qua tìm hiểu và xác minh, Công an biết được người đàn ông này chính là anh H.Đ.L. (33 tuổi, trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đi lạc khỏi nhà suốt 2 tháng. Về phía gia đình, suốt 2 tháng qua người thân đã tổ chức tìm kiếm anh L. khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả.

Nhận được thông tin từ Công an xã Nậm Càn, người thân anh L. đã lập tức lên làm thủ tục xin đưa anh L. về nhà chăm sóc.

Tìm được người thân sau 2 tháng mất tích , anh H.Đ.C. (người thân anh L.) bày tỏ niềm vui sướng và viết thư gửi lời cảm ơn tới Công an xã Nậm Càn.

Trong một diễn biến khác, Công an phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) cho biết, đơn vị này cũng vừa giúp một nam thiếu niên bị lạc trở về nhà an toàn.

Biết cháu bé đi lạc, công an phường Hòa Hiếu đã đưa cháu về trụ sở nghỉ ngơi và ăn uống để ổn định tinh thần, sức khỏe.

Theo đó, tối 24/2, tổ công tác Công an phường Hòa Hiếu đang làm nhiệm vụ tuần tra vũ trang thì phát hiện một nam thiếu niên đang ngồi giữa mưa lạnh bên vỉa hè quốc lộ 48.

Tiếp cận nam thiếu niên, công an phát hiện người này có dấu hiệu đi lạc, tâm lý không bình thường. Lực lượng công an sau đó đã đưa nam thiếu niên về trụ sở Công an phường cho cháu nghỉ ngơi, ăn uống và ổn định tâm lý.

Từ thông tin ít ỏi của cháu bé và qua xác minh các nguồn thông tin, Công an phường Hòa Hiếu biết được cháu bé tên là N.M.Q. (SN 2010, trú phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An). Cháu Q. đi lạc từ phường Hưng Dũng lên thị xã Thái Hòa (cách hơn 100km). Trong khi đó gia đình cháu Q. đang tìm kiếm khắp nơi không được.

Người thân sau đó đã đến công an phường để đón cháu bé về nhà.

Nhận thông tin từ Công an, gia đình cháu Q. đã lập tức lên Công an phường Hòa Hiếu và đón cháu về nhà an toàn.

Trong niềm vui và xúc động, ông Ngô Đình Điệp (bố cháu bé) đã viết thư cảm ơn tập thể Công an phường Hòa Hiếu đã kịp thời phát hiện, bảo vệ và hỗ trợ để cháu được về nhà an toàn.

Những việc làm ý nghĩa trên góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, từng bước gắn kết, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.