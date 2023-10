Công an TPHCM khuyến cáo chiêu lừa người dân cần cẩn trọng

Hiện nay, lực lượng công an xã, phường, thị trấn ở TPHCM và nhiều tỉnh, thành đang tiến hành vận động người dân làm định danh điện tử mức 2 trên phạm vi toàn quốc. Nắm bắt thông tin này, một số đối tượng xấu có ý đồ bất chính đã lợi dụng cơ hội gọi cho người dân.

Theo thông tin được đăng tải trên kênh Thông tin Chính Phủ, Công an TPHCM đã cảnh báo về việc các đối tượng tội phạm mạo danh Công an gọi điện hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử mức 2 để chiếm quyền điều khiển và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Công an khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, tránh bị lừa đảo khi nhận được các cuộc gọi hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 tại nhà/qua điện thoại. (Nguồn: Thông tin Chính Phủ)

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn gọi điện cho người dân mạo danh là Công an, sau đó hướng dẫn người dân tự kích hoạt định danh điện tử mức 2 tại nhà.

Sau khi kích hoạt, các đối tượng hướng dẫn người dân cài đặt các "ứng dụng lạ" có chứa mã độc vào điện thoại nhằm chiếm quyền điều khiển và chiếm đoạt số tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Thực tế, Công an chỉ vận động công dân đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc nơi gần nhất để làm định danh điện tử mức 2; chỉ có 1 ứng dụng duy nhất là ứng dụng VNeID để kích hoạt định danh điện tử mức 2; việc định danh điện tử mức 2 phải do công dân trực tiếp đi làm do phải chụp ảnh, quét vân tay nên không thể làm thay hoặc thực hiện online.

Cảnh báo thủ đoạn giả danh Công an "Hướng dẫn kích hoạt tài khoản VNeID). (Ảnh: Đoàn Thanh niên Công an TPHCM)

Ngoài nội dung trên, nếu có người gọi điện thoại tự xưng là Công an yêu cầu công dân tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VNeID, hay cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân (CCCD), giấy tờ khác,... để kích hoạt giùm, không cần đến Công an, đó là đối tượng có ý đồ xấu. Người dân cần cảnh giác không cung cấp thông tin cho các đối tượng này.

Do đó, Công an đề nghị người dân ai chưa làm định danh mức 2 hãy đến trực tiếp Công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để thực hiện. Cơ quan công an cũng cảnh báo người dân tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu từ các cuộc gọi "lạ" tự xưng cơ quan nhà nước, lực lượng công an; Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản số, mã OTP... cho người lạ, tránh sập bẫy lừa đảo của tội phạm.