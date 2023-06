Công an TP.HCM bắt xe buýt Phương Trang nghi vận chuyển thuốc lá lậu

Ngày 11/6, thông tin từ Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08), Công an TP.HCM, tổ Tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Bình Triệu vừa bắt giữ xe buýt Phương Trang nghi vận chuyển thuốc lá lậu.

Tài xế (áo trắng) cùng tang vật, phương tiện bị phát hiện, bắt giữ (Ảnh Công an cung cấp)

Vào 7h50 cùng ngày, tổ CSGT đội CSGT Bình Triệu gồm: Đại úy Nguyễn Minh Tâm, Tổ trưởng, Thiếu tá Hoàng Anh Bình và Đại úy Nguyễn Thành Trung đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 1, thì nhận được tin báo về việc có ô tô nghi chở thuốc lá lậu đi qua địa bàn. Ngay lập tức tổ công tác đã báo cáo vụ việc cho Ban Chỉ huy Đội CSGT Bình Triệu.

Sau đó, Ban Chỉ huy Đội đã huy động Đại úy Mai Nguyễn Quốc Trọng, lúc này đang thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại vòng xoay Linh Xuân hỗ trợ chốt chặn.

Đến 7h55, Tổ CSGT đã dừng xe buýt Phương Trang BKS 50F- 033.XX chở hàng nghi vấn thuốc lá lậu.

Qua kiểm tra, Tổ CSGT phát hiện trên xe này có chở 3 thùng hàng, bên trong có 1.700 gói thuốc lá nghi nhập lậu (gồm 500 gói thuốc lá hiệu ESSE CHANGE; 500 gói thuốc lạ hiệu CAPRI; 700 gói thuốc lá hiệu JET).

Tổ CSGT đã tiến hành bàn giao lái xe cùng tang vật cho Công an phường Tam Bình, TP Thủ Đức, thụ lý theo quy định.

Trước đó, ngày 9/6, Đội CSGT Bình Triệu đã chặn chiếc ô tô hết hạn đăng kiểm lưu thông trên địa bàn do Nguyễn Văn Chiến (SN 1999, ngụ Quảng Ngãi) điều khiển. Qua kiểm tra, xác minh, Chiến đã bị Công an TP Quảng Ngãi khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang bỏ trốn vào TP.HCM. Đội CSGT Bình Triệu đã bàn giao Chiến cho cơ quan công an địa phương thụ lý.