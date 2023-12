Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị ngân hàng lắp camera nhận diện khuôn mặt khách

Giải pháp này được Công an TP Hồ Chí Minh đưa ra tại Hội nghị bàn về giải pháp phòng ngừa tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố.

Đầu năm đến nay, TP Hồ Chí Minh xảy ra 2 vụ cướp ngân hàng . Điểm chung của tội phạm cướp ngân hàng là ngụy trang kín đáo như đeo khẩu trang, mắt kính, đội nón rộng, mặc áo khoác... để tránh bị nhận diện. Do đó, Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các nhà băng cần trang bị hệ thống camera nhận diện được khuôn mặt của các cá nhân đến giao dịch, lấy phòng ngừa làm trọng yếu bởi những kẻ cướp trước khi thực hiện hành vi phạm tội đều đến ngân hàng để quan sát, nắm quy luật hoạt động, khi nhận thấy không an toàn, khi hình ảnh bị lộ, chúng sẽ mất đi ý định phạm tội.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các ngân hàng lắp đặt đầy đủ hệ thống camera an ninh, hệ thống báo động hiện đại, có đội ngũ nhân viên bảo vệ chất lượng, được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ.