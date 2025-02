Công an thu giữ gì khi khám xét khẩn cấp căn chung cư của "ông trùm" Lê Nguyên Hạnh?

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Nguyên Hạnh, Nguyễn Trường Phi và Nguyễn Văn Khánh về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Đình Lộc, Bùi Anh Pháp về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” để điều tra làm rõ.