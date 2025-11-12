Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Công an TP Đà Nẵng cảnh báo, lợi dụng sự phổ biến của “Sổ liên lạc điện tử” trong giao tiếp giữa giáo viên và phụ huynh, các đối tượng lừa đảo đã nghĩ ra nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản và khai thác thông tin cá nhân.

Chúng thường giả danh Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ quản lý để gọi điện, nhắn tin cho phụ huynh với những lý do có vẻ hợp lý như yêu cầu “bổ sung hồ sơ học sinh”, “xác nhận mã định danh điện tử” hoặc “cài đặt ứng dụng Sổ liên lạc điện tử”.

Nếu nhận được tin nhắn từ người các số điện thoại lạ đính kèm đường link hoặc kêu gọi chuyển tiền, người dùng nên xóa đi ngay lập tức. (Ảnh minh hoạ)

Sau đó, các đối tượng gửi đường link giả mạo, yêu cầu phụ huynh truy cập hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Khi phụ huynh nhẹ dạ làm theo, cung cấp các dữ liệu nhạy cảm như số tài khoản ngân hàng, mã OTP, chúng sẽ nhanh chóng chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Không chỉ vậy, thông tin cá nhân bị lộ còn có thể bị sử dụng để mở tài khoản ảo, vay tín dụng đen hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Để phòng ngừa, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc đường link lạ. Không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc theo yêu cầu từ những cuộc gọi hoặc tin nhắn bất thường. Khi nhận được thông tin nghi ngờ liên quan đến con em mình, phụ huynh cần chủ động xác minh trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm hoặc Ban Giám hiệu qua các kênh liên lạc chính thống.

Bên cạnh đó, mỗi người nên thường xuyên thay đổi mật khẩu, kích hoạt bảo mật hai lớp cho các tài khoản ngân hàng và tài khoản học vụ để bảo vệ thông tin cá nhân. Nếu phát hiện dấu hiệu gian lận hoặc đã bị mất tiền, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, điều tra và xử lý kịp thời.

Nâng cao ý thức cảnh giác, kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống là yếu tố then chốt giúp người dân tự bảo vệ bản thân và con em trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Đà Nẵng