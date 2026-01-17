Công an cảnh báo người dân không gửi những hình sau qua Zalo hay Messenger

Mới đây, công an tỉnh Hưng Yên đã ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cụ thể, trong thời gian gần đây, cùng với việc triển khai điều chỉnh địa giới hành chính ở cấp tỉnh và cấp xã theo chủ trương của Nhà nước, công an địa phương đã phát hiện các thủ đoạn lừa đảo mới. Các đối tượng lừa đảo thường giả mạo cán bộ địa chính phường, xã hoặc cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân các cấp để gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân với nội dung “rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định mới” nhằm cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai sau khi điều chỉnh địa giới hành chính.

Các đối tượng thường gấp rút yêu cầu người dân cung cấp bản photo sổ đỏ, hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất. Chúng đe dọa rằng nếu không nhanh chóng nộp hồ sơ sẽ bị xử phạt, hồ sơ đất không được cập nhật, hoặc không thể thực hiện các giao dịch như chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho trong thời gian tới. Do thiếu hiểu biết và sợ bị thiệt hại về quyền lợi nên nhiều người dân đã mất cảnh giác và sập bẫy lừa đảo.

Sau khi chiếm được lòng tin, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn nạn nhân gửi bản photo giấy tờ qua các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Messenger… hoặc truy cập vào các đường link được giới thiệu là “cổng dịch vụ công”.

Thực chất đây đều là các trang web, ứng dụng giả mạo do các đối tượng tạo ra nhằm thu thập thông tin cá nhân. Trong một số trường hợp, người dân còn bị yêu cầu cung cấp thêm căn cước công dân, căn cước, mã xác thực OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, thậm chí thực hiện chuyển tiền để nộp các khoản được gọi là “phí hồ sơ”, “phí cập nhật dữ liệu”, “phí xác minh thông tin”.

Trước thủ đoạn của loại tội phạm này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Hưng Yên ra khuyến cáo:

- Người dân khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc điều chỉnh, cập nhật hồ sơ đất đai, người dân cần hết sức bình tĩnh, không vội vàng làm theo yêu cầu. Người dân chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở UBND xã, phường, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc thực hiện thủ tục thông qua cổng dịch vụ công chính thức của Nhà nước.

- Người dân cũng không được gửi hình ảnh, bản photo sổ đỏ, giấy tờ cá nhân cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào; không truy cập các đường link lạ, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người lạ.

Ngoài ra, mỗi người dân cần chủ động nâng cao hiểu biết pháp luật, thường xuyên theo dõi các thông báo, cảnh báo từ cơ quan chức năng để kịp thời nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý kịp thời, góp phần ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng công nghệ cao, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên