Concert online ON:E vừa thiết lập thành tích mới, BTS vượt lên chính mình nhưng có đủ để phá kỉ lục của TFBOYS?

Hai ngày cuối tuần vừa qua, người hâm mộ BTS toàn thế giới ắt hẳn ai cũng nô nức "trẩy hội" tham dự MAP OF THE SOUL - ON:E concert tổ chức dưới hình thức online. Mặc dù không được gặp mặt 7 chàng trai "bằng xương bằng thịt", người hâm mộ khắp nơi trên thế giới vẫn có những giây phút thăng hoa với BTS, được khóc - cười với âm nhạc của họ không thua kém các concert thực thụ.

Sau nhiều tháng "sống chung với lũ" vì tình hình dịch Covid-19, khán giả toàn thế giới dường như đã quen với việc tham dự các concert online như thế này nên số lượng tham dự các sự kiện trên ngày càng đông đảo, doanh thu vì thế cũng liên tục tăng trưởng mở ra một hướng đi mới cho các nghệ sĩ trên toàn cầu.

Mới đây, Big Hit Entertainment - công ty chủ quản của BTS - vừa mới công bố số liệu doanh thu từ MAP OF THE SOUL - ON:E concert càng khiến người hâm mộ thêm nức lòng.



Cụ thể, Big Hit cho biết đã có 933 nghìn khán giả đến từ 191 quốc gia trên thế giới tham dự concert online này. Trước đó, BANG BANG CON thu hút 756 nghìn khán giả từ 107 quốc gia trên toàn thế giới. Điều này có nghĩa rằng MAP OF THE SOUL - ON:E concert chính thức trở thành concert online có lượng khán giả xem trực tuyến cao nhất từ trước đến nay.

Trước đó, concert online Du Hành Ánh Sáng của TFBOYS đã đánh bại BANG BANG CON về lượng khán giả trực tuyến khi thu hút đến 786 nghìn người xem. Với thành tích mới nhất của MAP OF THE SOUL - ON:E, BTS đã có thể "phục thù", đem kỉ lục thế giới về lại cho mình sau vài tháng nắm giữ bởi TFBOYS.

Doanh thu từ concert online này cũng được ước tính dao động từ 43 - 62,1 triệu USD (khoảng 996 tỉ - 1,4 nghìn tỉ VNĐ) trong khi BANG BANG CON thu về 26 triệu USD (hơn 600 tỉ VNĐ). Như vậy, MAP OF THE SOUL - ON:E concert cũng giúp BTS tự phá kỉ lục của chính họ để sở hữu concert online có doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Như vậy, chỉ với duy nhất 2 concert online tổ chức trong năm 2020, BTS đã bán được 1,75 triệu vé. Để dễ hình dung thì toàn bộ 62 đêm diễn nằm trong Love Yourself World Tour kéo dài trong 2 năm 2018 - 2019 mang về 2 triệu khán giả. Điều này có nghĩa rằng: chỉ 2 concert online, BTS đã mang về được lượng khán giả gần bằng 62 đêm diễn trực tiếp.

Tuy nhiên, dù phá kỉ lục về lượng khán giả xem trực tuyến cũng như phá kỉ lục về doanh thu, TFBOYS vẫn là concert online bán được nhiều vé nhất từ trước đến nay với con số vé bán ra chạm mốc 1 triệu. Dù vé bán ra hơn 1 triệu nhưng thực sự tham dự chỉ có 786 nghìn như đã đưa tin.

Lượng vé dư ra có thể do nhiều khán giả "chịu chi" mua nhiều hơn 1 vé để ủng hộ TFBOYS vì concert online hoàn toàn không giới hạn sức chứa như concert tổ chức theo cách truyền thống, bên cạnh đó giá vé tham dự concert online cũng "dễ thở" hơn rất nhiều.

Nguồn: Big Hit Entertainment - Ảnh: Internet