Con trai út của Trà My Idol: Học trường quốc tế chất lượng hàng đầu thế giới, học phí lên tới nửa tỷ đồng/năm

Nhắc đến những nhóc tỳ gây sốt nhất Vbiz, khó có thể bỏ qua hai quý tử nhà Trà My Idol. Nếu con trai đầu lòng - bé Gia Huy sở hữu trọn vẹn nét đẹp từ mẹ, được yêu mến bởi vẻ điển trai chuẩn soái ca nhí thì quý tử thứ hai - bé Hayden lại giống bố như đúc, và còn có vô vàn biểu cảm dễ thương đủ làm khán giả phải thích thú.

Sức hút của hai quý tử nhà Trà My Idol lớn đến mức trên các diễn đàn mạng xã hội, khán giả thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hai bé và dành nhiều lời khen cho nữ ca sĩ "Cần lắm" quá khéo sinh. Trên trang cá nhân của Trà My, cô cũng liên tục cập nhật những khoảnh khắc đời thường của hai con trai và luôn được bạn bè nghệ sĩ, người hâm mộ dành sự quan tâm đặc biệt.

Nếu nhiều mỹ nhân bị mang mác "đẻ thuê" thì Trà My Idol lại khéo sinh đến mức con trai đầu sở hữu trọn vẹn nét đẹp của cô còn quý tử thứ hai lại giống bố như đúc

Vì hai anh em người giống bố, người giống mẹ nên không có quá nhiều nét chung nhưng mỗi khi xuất hiện là lại làm khán giả thích thú vì quá dễ thương.

Mới đây, Trà My Idol đã chia sẻ lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi tổ chức sinh nhật cho Hayden ngay tại lớp học của cậu bé. Nhiều người nhanh chóng nhận ra ngôi trường mà cậu nhóc theo học thuộc tầm cỡ trường mầm non Top 1 ở TP.HCM, thậm chí có tiếng nhất nhì của cả nước.



Dòng trạng thái chia sẻ cảm xúc của Trà My Idol trên trang cá nhân

Những khoảnh khắc đáng yêu của Hayden trong bữa tiệc sinh nhật của mình được tổ chức ở trên trường

Được biết, ngôi trường mà Hayden đang theo học là Trường Mầm non CSS Preschool (Tiền thân là trường Trường Mầm Non Sài Gòn) được thành lập từ năm 1996. Trường Mầm non CSS Preschool - Lê Hồng Phong hiện đang là đối tác nhượng quyền Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Quốc Tế IEYC (International Early Years Curriculum- Chương trình đặc biệt dành riêng cho trẻ mầm non độ tuổi từ 2 – 6 tuổi từ Tập đoàn Fieldwork Edducation, UK) đặc biệt dành riêng cho trẻ mầm non.

Trường Mầm non CSS Preschool

Ngoài được giảng dạy theo chương trình ???????? - là chương trình giáo dục hàng đầu nước Anh, được biên soạn dành riêng cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi thì trường còn chú trọng đến quá trình phát triển ngôn ngữ của các bé. Học sinh ở đây sẽ học Tiếng Anh theo phương pháp học qua các hoạt động chơi (Play-based Learning) và Trải nghiệm thực tế (Authentic Learning Experiences).

Song song với chất lượng giáo dục tốt thì học phí cũng không hề rẻ chút nào. Hệ mầm non của trường có mức học phí từ 203.900.000 - 339.500.000 VNĐ/ năm học. Còn hệ tiểu học sẽ rơi vào khoảng 445.200.000 - 445.300.000 VNĐ.

Bên cạnh đó, phụ huynh sẽ phải chi trả thêm các chi phí khác như phí ghi danh tầm khoảng từ 25.000.000 - 50.000.000 đồng, phí cơ sở vật chất hàng năm khoảng 67.500.000 đồng và nhiều phụ phí khác. Như vậy, để con trai theo học tại ngôi trường quốc tế này, vợ chồng Trà My Idol sẽ phải bỏ ra khoảng nửa tỷ đồng cho một năm học. Đó là chưa kể đến khoản học phí của cậu cả Gia Huy nếu như bé cũng theo học ở đây.

Có thể nói, việc đầu tư cho giáo dục được vợ chồng Trà My rất chú trọng ngay từ khi các con còn nhỏ.

Loạt biểu cảm hài hước, cưng xỉu của Hayden khi đến lớp được cư dân mạng truyền tay nhau

Trà My được biết đến khi lọt Top 10 "Vietnam Idol 2007" và là giọng ca sở hữu nhiểu bản hit được khán giả yêu thích như: "Vì em yêu lắm", "Cần lắm", "Đừng ai nhắc về anh ấy"...

Năm 2014, Trà My Idol gây bất ngờ khi lên xe hoa với doanh nhân Tô Văn Đức. Chồng Trà My là một đại gia sở hữu chuỗi nhà hàng, karaoke sang trọng và có thú chơi siêu xe không thu kém Cường Đô la. Hiện Trà My không còn hoạt động showbiz mà chủ yếu dành thời gian chăm sóc gia đình.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Trà My Idol

