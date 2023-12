Cơn sốt Oolong sữa trân châu của Vietnam Airlines bùng nổ tại Hozo Super Fest 2023

Sau hai lần tổ chức vào năm 2019 và 2022, lễ hội âm nhạc quốc tế Hozo - HOZO Music Festival đã thu hút hàng trăm ngàn khán giả và trở thành sự kiện âm nhạc thường niên của TP.HCM. HOZO Music Festival 2023 mang thông điệp "From Ho Chi Minh City with love", gửi gắm hình ảnh TP.HCM là mảnh đất của tình yêu và sức sáng tạo. Như hai lần trước, chuỗi sự kiện mang tính cộng đồng, không bán vé để tạo điều kiện tiếp cận cho người dân.

Trong đó điểm nhấn của festival là đêm nhạc Hozo Super Fest diễn ra trong ba ngày 22, 23 và 24/12 quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng cả trong nước và quốc tế. Nghệ sĩ trình diễn ngày đầu tiên là ca sĩ Charlie Lim, nhóm nhạc Otyken, nhóm nhạc Psychic Fever và 5 đại diện Việt Nam gồm Binz, GreyD, nhóm nhạc Chillies, dàn nhạc bán cổ điển Saigon Pops Orchestra và DJ Hoaprox.

Trình diễn tối 23/12 là nhóm nhạc K-pop có thành viên người Việt Tempest, nhóm nhạc Kurrock, Good Morning Everyone, ca sĩ Erik, Văn Mai Hương, Mỹ Anh, Vũ Thảo My, Giana, DJ Minji và DJ Vinjaz ft. MC Goku. DJ hàng đầu thế giới Don Diablo, nhóm nhạc El Pony Pisador, Vortexx và ca sĩ Thu Minh, nhóm nhạc Dalab là dàn nghệ sĩ của đêm diễn cuối cùng, ngày 24/12.

Các bạn trẻ hào hứng check in cùng Oolong sữa trân châu Lotus Deli.

Không chỉ thưởng thức âm nhạc ở đủ thể loại đến từ nhiều quốc gia, công chúng còn có cơ hội khám phá và trải nghiệm không khí của một lễ hội thực sự theo tiêu chuẩn quốc tế, với các hoạt động triển lãm, ẩm thực, vui chơi bên lề sự kiện chính.

Xuất hiện tại khu vực Lễ hội ẩm thực trong khuôn khổ Hozo Super Fest 2023, Oolong sữa trân châu Lotus Deli của Vietnam Airlines thu hút sự quan tâm của đông đảo genZ. Các bạn trẻ xếp hàng dài để được thưởng thức những ly trà sữa trân châu thơm ngon của Vietnam Airlines.

Oolong sữa trân châu Lotus Deli khiến genZ "mê đắm" vì hương vị thơm ngon, đậm đà.

Không chỉ vậy, những ly Oolong sữa trân châu Lotus Deli với biểu tượng bông sen vàng quen thuộc của Vietnam Airlines cũng xuất hiện trên tay của hàng nghìn bạn trẻ khắp khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi. "Trà sữa hàng không" đã tiếp năng lượng, nạp tinh thần cho genZ "bùng nổ" tại lễ hội âm nhạc đa trải nghiệm lớn nhất TP.HCM.

Ngay tại thời điểm ra mắt năm 2022, trà sữa của Vietnam Airlines đã tạo nên một cơn sốt và trở thành thương hiệu trên các chuyến bay của hãng này. Trên các trang mạng xã hội, nhiều khách hàng cũng tìm mua món đồ uống này để được trải nghiệm hương vị trà sữa được phục vụ ở độ cao 10.000m. Đây cũng là lần đầu tiên, Lotus Deli có mặt tại một Lễ hội âm nhạc. Chính vì thế, không khó lý giải sức hút mạnh mẽ của Oolong trà sữa trân châu Lotus Deli khi xuất hiện tại Hozo Super Fest 2023.

Anh Nguyễn Thanh Huy (Phú Nhuận, TP.HCM) chia sẻ: "Trước đây, chỉ khi bay cùng Vietnam Airlines mới được thưởng thức trà sữa trân châu Lotus hoặc phải đặt trước. Vì thế, khi thấy sự xuất hiện của gian hàng trà sữa của Vietnam Airline tại Hozo Super Fest 2023, tôi đã không ngần ngại xếp hàng để mua".

"Trà sữa hàng không" gây sốt khi xuất hiện tại Hozo Super Fest.

Nhận xét về Oolong sữa trân châu Lotus Deli của Vietnam Airlines, chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (quận 9, TP.HCM) cho biết: "Oolong sữa trân châu Lotus Deli của Vietnam Airlines có vị ngọt thanh, hương thơm đậm đà, được ướp lạnh… theo đúng tiêu chuẩn hàng không nên giữ trọn vẹn hương vị. Tỉ lệ trà và sữa được cân đo đong đếm hợp lý nên trà sữa đậm vị trà nhưng không bị đắng chát. Thêm vào đó, trân châu giòn dai, ăn rất cuốn".

Oolong sữa trân châu Lotus Deli tiếp sức hàng nghìn bạn trẻ "đu Idol" tại Hozo Super Fest 2023.

Oolong sữa trân châu Lotus Deli của Vietnam Airlines được sản xuất theo quy trình chặt chẽ của Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS) - đơn vị thành viên của Vietnam Airlines. VACS hiện là nhà cung cấp cho các hãng hàng không lớn trong và ngoài nước: Vietnam Airlines, China Southern Airlines, EVA Air, Emirates, Air France, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Korean Air, Qatar Airways, Aeroflot…

Để ly trà sữa tới tay hành khách đảm bảo an toàn vệ sinh tuyệt đối, Vietnam Airlines đã tuyển chọn nguyên liệu đầu vào từ các đơn vị được kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm ngặt. Trà sữa sau khi chế biến được ướp trong kho lạnh ở nhiệt độ 2-6 độ C nhằm giữ cho hương vị thơm ngon và tươi mát nhất.