Cơn sốt nước sạch “take away” của giới trẻ toàn cầu

Linh động và tiện lợi

Ngày nay, đi trên nhiều tuyến phố không khó để bắt gặp biển hiệu "take away" (hiểu thông dụng là "mang đi") của các nhãn hàng. Sự xuất hiện của dịch vụ "take away" đáp ứng xu thế đơn giản hóa của nhịp sống trẻ vốn bận rộn, ưa di chuyển lại giúp người bán tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng, nhân công vì cửa hàng không phục vụ ăn uống tại chỗ. Sự ảnh hưởng của dịch bệnh cũng là nguyên nhân thúc đẩy mô hình "take away" bùng nổ mạnh mẽ hơn trong thời đại mới.

Với bình lọc nước Puritii – bạn có thể mang theo bất cứ đâu để tận hưởng nguồn nước sạch

Ưu điểm lớn nhất của "take away" chính là sự linh động và tiện lợi. Bạn có thể mang món đồ theo và tận hưởng nó ở bất cứ không gian phù hợp mà mình yêu thích. Tuy nhiên, cơn sốt nước sạch "take away" chinh phục giới trẻ toàn cầu hiện nay không chỉ vì sự tiện lợi mà quan trọng hơn là tính an toàn đi kèm, phản ánh sự quan tâm rõ rệt tới nguồn nước sạch – tới sức khỏe của người tiêu dùng hiện đại và thông thái. Bình lọc nước "di động" Puritii với công nghệ đột phá từ Mỹ đáp ứng hoàn hảo nhu cầu này.

An toàn mà không cần trả phí

Ưu thế vượt trội của sản phẩm bình lọc nước Puritii chính là lõi lọc hiện đại giải quyết được cả ba nhóm nguy cơ ẩn chứa trong các nguồn nước là: các chất gây ô nhiễm sinh học, hóa học và các chất gây ô nhiễm mới nổi. Loại bỏ tới 99,99%(*) vi khuẩn gây hại sức khỏe, thế nhưng lõi lọc đó lại được thu nhỏ tối đa đặt trong bình Tritan cao cấp 750 ml – sản phẩm bình nước cầm tay với chất liệu an toàn và siêu bền.

Puritii làm hài lòng giới trẻ bởi thiết kế gọn nhẹ, khỏe khoắn, có thể làm bạn đồng hành với họ ở bất cứ đâu và đặc biệt phù hợp cho những chuyến đi xa, những chuyến dã ngoại giúp hạn chế mang theo nước đóng chai cồng kềnh và thay thế cho những lần mua nước trả phí.

Chủ nhân của bình Puritii có thể sử dụng nguồn nước sạch và an toàn mà không cần trả phí

Thật vậy, với tính năng lọc khuẩn đột phá, lõi lọc Puritii xử lý hoàn hảo nhiều nguồn nước tự nhiên nơi bạn đi qua: nước sông hồ, nước biển, nước mưa tại các vũng đọng… giúp giới trẻ tận hưởng các bình nước "tươi nguyên", trong vắt và an toàn với sức khỏe mà không cần trả phí. Chắc hẳn đây sẽ là người bạn lý tưởng cho những bạn trẻ đam mê trekking.

Góp phần bảo vệ môi trường

Giới trẻ hiện nay chính là thế hệ sớm phải đối mặt với nhiều vấn đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Với dân trí cao, hiểu sâu sắc tầm ảnh hưởng của các vấn đề trên tới sức khỏe và tương lai của mình, giới trẻ được coi là lực lượng tiên phong lan tỏa lối sống xanh góp phần bảo về môi trường hiệu quả.

Nhiều bạn trẻ coi việc sở hữu bình nước Puritii như một cách để bắt kịp xu hướng sống xanh, sạch và tiêu dùng thông minh. Họ chia sẻ khoảnh khắc lọc chính nguồn nước tại nơi đi qua để "uống tươi" tại chỗ, hạn chế tối đa việc sử dụng nước đóng chai để tiết kiệm chi phí, bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường. Khả năng tái sử dụng của bình lọc Puritii cũng được đánh giá giúp ngăn chặn việc xả thải tới 52 triệu chai nhựa mỗi năm – một con số vô cùng ấn tượng.

Khả năng tái sử dụng của bình lọc Puritii cũng được đánh giá giúp ngăn chặn việc xả thải tới 52 triệu chai nhựa mỗi năm

Chính nhờ công nghệ lọc "di động" mang lại nhiều giá trị thiết thực, bình lọc nước Puritii đã 2 lần được vinh danh tại Mỹ: giải nhất cho Sản phẩm giải trí và thể thao của bang Utah năm 2017 và đạt giải đồng năm 2018 cho Sản phẩm mới, xuất sắc của năm và hình ảnh "nước sạch take away" thực sự trở thành cơn sốt của giới trẻ toàn cầu.



(Nguồn và ảnh: Morinda Việt Nam)

(*) Đánh giá máy lọc nước Puritii loại bỏ tạp chất sinh học và hóa học. Tóm tắt quá trình thử nghiệm máy lọc nước Puritii năm 2016 & 2017 của Công ty tư vấn sinh học Services (BCS) và MAXXAM Analtyics International, do ARIIX ủy quyền.