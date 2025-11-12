Còn sale là còn gỡ: 12/11 vẫn mua được loạt đồ dùng xịn mà rẻ rề, tranh thủ F5 nhà cửa thôi!

Dù chương trình sale lớn 11/11 đã khép lại, nhưng dư âm của các khuyến mãi vẫn còn kéo dài tại Lazada, mang đến cơ hội “gỡ lỡ” cho những ai chưa kịp sắm sửa. Đây chính là dịp để bạn tân trang nhà cửa, nâng cấp không gian sống với những món đồ chất lượng nhưng giá cực kỳ hợp lý. Từ thảm trải sàn, ghế thư giãn, đến bộ chăn ga gối hay bình giữ nhiệt, các sản phẩm đều được giảm giá mạnh, đi kèm voucher, freeship và LazCoin, giúp người mua tiết kiệm tối đa mà vẫn sở hữu món đồ ưng ý.

1. Thảm lông trải sàn M2T Bedding

Mềm mượt, màu loang tinh tế, chiếc thảm này không chỉ làm đẹp phòng mà còn mang lại cảm giác dễ chịu khi đi chân trần hoặc ngồi chơi trên sàn. Sản phẩm có nhiều size phù hợp với từng diện tích phòng, từ phòng khách đến phòng ngủ. Giá bán gốc 499.000 đồng, hiện giảm 37,47% còn 312.000 đồng, áp dụng thêm Voucher Max, Freeship, LazCoin và voucher giảm 5% cho đơn từ 199.000 đồng, giúp bạn dễ dàng sở hữu một chiếc thảm vừa đẹp vừa sang.

2. Ghế thư giãn JYSK Jarlebjerg

Khung thép chắc chắn kết hợp với chất liệu da PU và Polyester mềm mại, sản phẩm này có nhiều màu lựa chọn và kích thước R74xS85xC94cm. Thiết kế phù hợp để thư giãn, đọc sách hay nghỉ ngơi sau một ngày dài. Giá bán hiện tại là 5.310.000 đồng, giảm 10% so với giá gốc 5.900.000 đồng, đi kèm Voucher Max, Freeship và quà tặng cho đơn hàng trên 649.000 đồng, giúp ghế thư giãn trở thành lựa chọn đáng đầu tư cho không gian sống.

3. Kệ nhà vệ sinh INOX/YTC 3 tầng

Thiết kế 3 tầng chắc chắn, đặt quanh bồn cầu, giúp sắp xếp các vật dụng như giấy vệ sinh, khăn tắm, và đồ dùng cá nhân một cách ngăn nắp. Kệ được làm từ inox và sắt, đảm bảo độ bền cao, chịu nước tốt. Giá bán hiện tại là 269.000 đồng, giảm 40,22% so với giá gốc 450.000 đồng, cùng với Voucher Max, LazCoin giảm 10% và freeship, giúp sản phẩm vừa tiện lợi vừa tiết kiệm chi phí.

4. Bộ chăn ga gối Cotton Tici Lidaco 4 món basic

Chất liệu cotton mềm mại, thoáng khí, đem lại cảm giác êm ái cho giấc ngủ, đây đúng là "chân ái" của mùa đông năm nay. Bộ sản phẩm gồm ga, chăn và gối, thiết kế basic nhưng tinh tế chuẩn style Hàn, dễ kết hợp với nhiều phong cách phòng ngủ khác nhau. Giá bán chỉ còn 294.380 đồng, giảm 34,58% từ 450.000 đồng, đi kèm voucher 20.000 đồng cho đơn từ 150.000 đồng, freeship và Voucher Max. Đây là món đồ vừa nâng cấp chất lượng giấc ngủ vừa giúp phòng ngủ thêm đẹp mắt. Rất đáng để bạn rước về nhà đó.

5. Bình giữ nhiệt Civago Ceramic-Lined Stainless Steel Coffee Mug (26Oz/780ml)

Bình giữ nhiệt có lớp ceramic bên trong giữ nhiệt tốt, vỏ inox bên ngoài bền chắc, nắp kín chống tràn, đi kèm họa tiết nghệ thuật tinh tế. Giá bán chỉ còn 259.000 đồng, giảm 51,86% so với giá gốc 538.000 đồng, đi kèm Voucher Max, freeship, LazCoin và voucher giảm cho đơn hàng từ 480.000 đồng, giúp bạn sở hữu bình giữ nhiệt xịn với giá cực mềm. Còn chần chừ gì mà không tậu ngay một em - vừa mang đi làm, đi học đều siêu tiện.

Lưu ngay lịch sale "đại chiến" 11.11 trên Lazada! Từ 1 – 9/11: Sale Đếm ngược D11 khởi động với loạt ưu đãi cực hời: - Mua 2 tặng 1, voucher thương hiệu đến 40% - Giảm thêm 10% khi thanh toán bằng xu - Hàng trăm thương hiệu lớn cùng góp mặt, đặc biệt là các "ông lớn" ngành sữa, điện tử gia dụng và thời trang Từ 20h ngày 10 – 13/11: Đại tiệc Sale Siêu Đỉnh 11.11 chính thức nổ tung: - Trợ giá đến 11 triệu đồng - Deal chớp nhoáng, giảm chỉ còn 11K mỗi ngày - Voucher thương hiệu giảm đến 15% - Săn sản phẩm giảm 50% tại trang Xu và deal giảm 25% trên LazLive Độc giả có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết tại ĐÂY



