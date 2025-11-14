Trong đời, có những cuộc chia tay không liên quan gì đến tình yêu nhưng lại khiến người ta nhớ mãi vì nó chạm đến đúng nơi sâu nhất trong lòng. Đó có thể là chia tay một lộ trình an toàn, chia tay kỳ vọng của gia đình, chia tay một phiên bản cũ mà mình từng nghĩ sẽ gắn bó cả đời. Và câu chuyện của Cầm chia sẻ tại The Break Up Room chính là một cuộc chi tay như thế.

Trong căn phòng đặc biệt của The Break Up Room, người xem không thấy những nghệ sĩ hào nhoáng trên sân khấu, mà là một con người thật đang đối diện chính mình. Giống như Cầm – cô ca sĩ Gen Z với mái tóc hồng rực rỡ nhưng mang trong mình rất nhiều nỗi sợ, sợ sân khấu, sợ bố thất vọng, sợ phải bỏ lại cả 9 năm Nhạc viện và những năm tháng du học mà gia đình kỳ vọng. Trong The Break Up Room, Cầm không chỉ kể về một cuộc chia tay, mà là nhiều cuộc, chia tay con đường an toàn bố mẹ chọn, chia tay nỗi sợ đứng trước đám đông, chia tay đứa trẻ chỉ biết nghe lời để trở thành một nghệ sĩ dám tự quyết.

Và ở tập có Cầm, khán giả không chỉ nghe kể về ước mơ, mà còn nhìn thấy khoảnh khắc một cô gái trẻ học cách đứng lên, hoàn thiện bản thân để lần đầu tiên được chính bố thừa nhận và ủng hộ.

The Break Up Room là 1 show mới toanh, lên sóng Thứ Năm hàng tuần lúc 20h trên Fanpage và YouTube Kenh14 Special. Đây là nơi khách mời trải lòng về những cuộc chia tay tạo ra bước ngoặt lớn.

"Khi em lựa chọn làm ca sĩ, là một quyết định khá là mạo hiểm bởi vì em cũng đã rất sợ sân khấu"

Sự nghiệp của Cầm gần như luôn được đặt trên một đường ray đã định sẵn. Từ nhỏ, cô được định hướng theo con đường bài bản, học đàn, thi vào Nhạc viện, sau đó trở thành giáo viên piano. Cô dành tới 9 năm gắn bó với Nhạc viện, miệt mài luyện tập từng tác phẩm, từng kỹ thuật, và dần đi đến cuối hành trình. Nhưng đúng thời điểm năm thứ 8, khi chỉ cách tấm bằng chưa đầy một năm, Cầm bất ngờ rẽ hướng. Cô quyết định bỏ dở mọi thứ để sang Ý du học.

Với Cầm, Ý không chỉ là môi trường âm nhạc mới mà còn là nơi cô bắt buộc phải lớn lên tại một đất nước xa lạ, không biết tiếng, không người thân, không vùng an toàn. Cầm chia sẻ về quyết định du học: "Gia đình em vẫn luôn hướng em đi những nơi mà sẽ có người thân và bạn bè để có thể quan sát em cũng như là giúp đỡ em. Nhưng mà em biết là khi mà em ở Việt Nam, khi mà ở gần bố mẹ là bố mẹ đã rất là chăm kỹ rồi. Mình cũng đến lúc phải lớn lên và trưởng thành. Thì em đã quyết định lựa chọn một đất nước mà em không hề biết tiếng, cũng như là không có một người bạn nào hết để đi du học, đó là nước Ý".

Tưởng rằng Cầm sẽ dành trọn hành trình 6 năm du học, nhưng chỉ đến năm thứ 2, mọi thứ lại đổi hướng một lần nữa. Trong lúc đang học piano jazz, Cầm đăng ký thử một lớp hát R&B và lần đầu đứng trong band biểu diễn. Giây phút ấy trở thành bước ngoặt khiến Cẩm cảm thấy mình thuộc về sân khấu.

Chính trải nghiệm nhỏ bé đó khiến Cầm phải đối diện với một sự thật, cô không muốn làm giáo viên piano, cũng không muốn trở thành nhạc công theo đúng kỳ vọng gia đình. Điều cô muốn từ rất lâu nhưng chưa từng dám thừa nhận là được hát. "Tại vì thực ra là bố mẹ em cũng chưa bao giờ biết em thích hát cả, và bản thân em là khi đứng trên sân khấu em rất là run. Mỗi lần mà em đi thi piano là nghĩa là tay em nó run như vậy nè, và bố em biết là em bị tâm lý, còn định cho em đi khám. Nhưng mà sau này em mới nhận ra là bởi vì cái đấy không phải là cái mình đủ thích và mình tự tin, cho nên mình thể hiện nó không tốt.

Cho đến khi mà em lựa chọn làm ca sĩ, là một quyết định khá là mạo hiểm bởi vì em cũng đã rất sợ sân khấu, nhưng em lại lựa chọn đứng trên sân khấu một lần nữa nhưng với vai trò khác. Thì em lại thấy là nó đã. Nó làm cho mình rất là run nhưng em cảm thấy rất là hạnh phúc. Thế là khi mà em thực sự được làm ca sĩ thì em cảm thấy là nó làm cho em vẫn muốn giữ mãi cái niềm đam mê này trong lòng ấy. Còn ví dụ như làm giáo viên thì hồi đó em cũng nghĩ là cái đó nó rất là ổn định, nhưng em không phải là một người thích sự ổn định nó. Nên là hơi cãi bố một xíu để chệch hướng", Cầm chia sẻ.

"Bố em xin lỗi em là bởi vì hồi đó bố em không hiểu và bố em cũng hay cản em những cái em muốn làm"

Giấu bố để debut không chỉ là một quyết định bộc phát của một cô gái tuổi đôi mươi. Với Cầm, đó là lựa chọn đầu tiên mà cô buộc phải tự đứng về phía chính mình, một khoảnh khắc đánh dấu ranh giới giữa đứa con gái ngoan của bố và một nghệ sĩ bắt đầu tự chịu trách nhiệm với ước mơ.

Cầm biết rõ tính bố thẳng thắn, nguyên tắc, và theo đuổi sự bài bản tới mức tuyệt đối. Trong mắt bố, con đường an toàn nhất dành cho Cầm là trở thành giáo viên nhạc. Bởi vậy, khi trái tim kéo cô về hướng ca hát, Cầm chọn cách im lặng. Không phải vì thiếu tin tưởng, mà vì cô sợ, sợ bố không hiểu, sợ bố thất vọng, sợ bị ngăn lại ngay từ bước đầu tiên khi chính cô còn chưa kịp thử một lần.

Cầm chia sẻ về bố là ca sĩ Duy Mạnh: "Thật ra có một sự thật là bố em không phải là ca sĩ. Bố em lại là một người chơi piano và đi đánh đàn từ rất lâu. Xong rồi bố em chỉ có hát thêm thôi để cho nó có thêm gia vị. Sau đó bố em mới cảm thấy là mình có một cái muốn viết nhạc thì bố em sáng tác nhiều. Thì em thấy là trong quá trình bố em vừa đi vừa làm vừa học thì bố em lại phát triển những khả năng của mình. Cho nên là bố em cũng không mong muốn là em chỉ là một ca sĩ thôi. Bố em muốn em đi từ nền tảng học đàn và có thể là nếu như em có khả năng thì có thể viết được nhạc nữa".

Khi quyết định ra mắt Có Đâu Anh Ngờ để debut, Cầm tự mình xoay mọi thứ, tiền tiết kiệm gom nhặt suốt nhiều năm, những cuộc hẹn thu âm đầy bỡ ngỡ, lần đầu đứng trước máy quay mà không biết diễn ra sao, tay run đến mức máy quay bắt được cả từng nhịp thở. Cầm thổ lộ: "Lúc đấy là còn lại những cái gì mà mình sót lại lúc mà mình ở bên Ý hay hoặc là lúc mà ở Việt Nam là bố mẹ cho tiền tiêu vặt hay này nọ thì em cứ góp vào. Mỗi người có một cái điểm xuất phát khác nhau mà em cũng chưa bao giờ thực sự là biết đi kiếm tiền hay là biết làm cái gì để ra tiền cả.

Lúc mà thu âm đó vào thì hát nghe ghê lắm. Rất ghê luôn. Xong em bảo, ui, thật sự là mình hát ghê như thế à? Xong rồi mọi người mới bảo em là không phải. Bởi vì chưa bao giờ đi thu, cho nên mình không có kinh nghiệm mà mình hát cái âm lượng, cái độ hay, dở trong cái mix. Thế là mọi người mới chỉ em từng thứ một. Xong rồi em cũng học được là khi mà hát đó là mọi người sẽ phải chỉnh force, sẽ phải mix master để cho cái âm thanh nó hòa cùng cái beat".

Khi Cầm ra mắt MV đầu tiên, nữ ca sĩ đã quyết định giấu bố Duy Mạnh nhưng sau đó lại nhận về kết quả bất ngờ: "Thật ra thời điểm đó, khi mà em làm cái ca khúc đầu tiên là ca khúc Có Đâu Anh Ngờ đó. Là lúc đó là thời điểm debut luôn. Em có giấu bố em, cũng có hint đến bố em mấy lần. Nhưng bố em cũng gạt và bố em cũng không muốn lắm. Em luôn luôn thể hiện cho bố là tất cả những cái mà bố muốn làm cho em, em cũng rất là thích. Nhưng mà nó không phải là phù hợp.

Mấy ngày sau á, thì bố em có nói là bố hiểu những cái điều con làm rồi và bố xin lỗi. Bố em xin lỗi em là bởi vì hồi đó bố em không hiểu và bố em cũng hay cản em những cái em muốn làm. Bố hiểu rồi nên bây giờ con cứ làm đi, bố sẽ ở bên cạnh và ủng hộ và cũng sẽ giúp con cho nhau những cái lời khuyên tốt. Và bố em cũng nói luôn là nếu mình đã chọn cái con đường này thì mình phải giữ lửa cũng như là mình phải đi chọn mẹ với nó. Em khóc nhè".

Một câu nói vừa đủ mềm để thấy tình cảm, vừa đủ mạnh để thấy bản lĩnh. Và có lẽ, cũng chính từ khoảnh khắc nhận được cái gật đầu ấy của bố, ngọn lửa nghề trong Cầm mới thực sự bùng lên. không còn run rẩy của sợ hãi, mà là quyết tâm của một người biết mình đang đi đúng hướng.

Tuy nhiên con đường nào cũng không bằng phẳng, khi được hỏi về việc những cố gắng chưa được ghi nhận thì có cảm xúc thế nào, Cầm nói: "Em nhận được những thành tích nhất định mang về cho ekip của em, cho team của em và cũng như là nhận được rất nhiều lời động viên em vẫn đọc được những tiếng hát như là Cầm ơi, mặc dù là biết Cầm giống như là luôn luôn cố gắng thì bọn em luôn luôn chờ đợi Cầm nên Cầm đừng có lo thì nhé. Các bạn ấy luôn khích lại em và luôn yêu thương em. Thì em cảm thấy là đấy là cái thời điểm mà mình cảm thấy mình rất xứng đáng cho những cái thứ nỗ lực mình.

Nếu cố gắng chưa được ghi nhận, em nghĩ lại càng phải đi tìm tiếp. Phải càng đi tiếp thì mình mới biết được là nó có xứng đáng không. Bởi vì thực ra, em trộm vía được nhận tình yêu của mọi người khá là sớm. Nhưng mà không có nghĩa là trong tương lai mình sẽ kiểu chủ quan với điều đấy. Mình vẫn phải tiếp tục tìm kiếm thêm những cái điều khác nữa để cho mọi người yêu quý mình hơn. Thì kể cả nếu như bây giờ em không nhận được tình yêu đó ngay, thì trong tương lai em cũng phải chứng minh cho mọi người giống như việc em chứng minh cho bố em vậy".

"Bố hiểu rồi. Con cứ làm đi. Bố sẽ ủng hộ. Nếu chọn con đường này thì phải giữ lửa và đi tới cùng"

Từ sau lần đối thoại ấy, mối quan hệ giữa hai bố con cũng thay đổi một cách tinh tế. Không còn là những cuộc tranh luận, mà là hai người nghệ sĩ ở hai thái cực, một người dày dặn trải nghiệm, một người đang học cách trưởng thành trong âm nhạc. Bố học nhảy, học rap, làm nhạc hip hop để hiểu thế hệ mới; Cầm học cách đứng vững, học cách tin vào bản thân để không làm phụ lòng sự ủng hộ mà bố phải mất rất lâu mới có thể nói ra.

Bởi vậy khi được hỏi về cái bóng của bố, Cầm không chùn lại. Cô chia sẻ: "Em rất là tự hào khi mà được là con bố em chứ. Mọi người nghe được cái ca khúc bố em ngoài đường hay gì đấy, mọi người bảo bài này của ca sĩ Duy Mạnh đấy, có những người không biết em. Thì em kiểu vui lắm, em bảo mọi người biết nhạc của bố mình nhiều thật. Bố mình thực sự đã rất là tài giỏi và đã rất là trải qua rất là nhiều. Thì em nhìn nhận về những cái đó, nhìn nhận về những cái mà bố em đã làm và bố em đã cố gắng như nào để em biết là nó không phải là áp lực, nó là những cái mà bố mình để lại cho mình. Và mình cũng phải cố gắng giống như bố để có thể để lại một cái gì đấy cho những người mình yêu quý. Thì em thấy là nó không phải là áp lực của em.

Lúc đầu em có nghĩ tới chuyện bị so sánh. Nhưng mà sau em nhận ra em với bố em ở hai thời điểm khác nhau. Nó rất là xa nhau. Và cũng như là cái âm nhạc nó cũng đã khác nhau rồi. Và bản thân em cũng đã có những sản phẩm chung với bố em và mọi người thấy được là khi em với bố em kết hợp thì nó cũng ra một cái khá là thú vị. Thì nó không còn là kiểu sự so sánh giữa bố và con nữa. Mà nó là em với bố em thực sự đang mối quan hệ như là đồng nghiệp".

Trước câu hỏi cảm xúc khi nhận những đồng cát xê đầu tiên, Cầm xúc động nói: "Thực ra hôm mà diễn cho các bạn ấy thì các bạn cũng có bảo là các bạn không có nhiều kinh phí tại vì các bạn cũng là sinh viên thôi. Và bản thân em cũng vừa là một sinh viên mà cũng đang không có nhiều kinh phí. Thì em cũng rất là thông cảm cho nên là em cũng willing support các bạn lúc hồi điểm đó. Thì khi mà nhận được cái đồng tiền đầu tiên đó thì em rất là vui. Nhận được cái đồng tiền đó thì em cũng chỉ mong để được gửi lại cho tất cả ekip mà đã giúp em cái ngày hôm đó thôi. Chứ cũng không nghĩ là sẽ dành cho mình một cái gì cả. Thì ngày hôm đó là trộm vía rất là đủ chi phí để cho tất cả mọi người. Thế là em rất là vui, hài lòng. Đối với em, niềm vui được sống hết mình trong âm nhạc là cát xê cao nhất".

