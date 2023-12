Con gái đòi nhuộm tóc màu nổi, phản ứng của mẹ được khen: Xứng đáng đưa vào SGK để các phụ huynh khác học hỏi

Nếu con bạn muốn nhuộm tóc, với tư cách là một người mẹ, phản ứng đầu tiên của bạn là gì? Đồng ý? Phản đối? Bình tĩnh hay tức giận? Những gì bà mẹ ở Trung Quốc làm thực sự đáng kinh ngạc.

Trong video chia sẻ lại câu chuyện, bà mẹ kể rằng một ngày nọ, cô con gái 12 tuổi về nhà và nói muốn nhuộm tóc màu trắng. Chị nghe vậy, tim đập thình thịch, hỏi: "Sao con lại nhuộm tóc trắng?". Cô con gái trả lời: "Bao nhiêu người nhuộm nâu, nhuộm vàng, nhuộm đỏ nhưng không có ai nhuộm trắng cả. Con muốn trở nên độc đáo".

Bà mẹ sốc vì con muốn nhuộm tóc trắng. (Ảnh cắt từ clip)

Người mẹ không từ chối ngay mà mỉm cười đáp: "Con có thể cho mẹ chút thời gian để suy nghĩ về chuyện này được không?". Cô con gái đồng ý.

Người mẹ bắt đầu xem qua nhiều thông tin khác nhau và phát hiện ra rằng: Hành động này là do sự tò mò của trẻ vị thành niên sau khi bộ não của chúng phát triển đến một mức độ nhất định. Lúc này, trẻ đầy tò mò về thế giới và thích mạo hiểm. Không phải do cha mẹ không biết giáo dục, hay do con gái không vâng lời mà đó là biểu hiện bình thường của sự phát triển ở tuổi dậy thì.

Một tuần sau, cô con gái lại hỏi xem mẹ đã nghĩ đến chuyện đó chưa. Người mẹ nói còn cần thêm ba ngày nữa, cô bé đồng ý.

Ngày thứ ba, con gái lại đến, lúc này bà mẹ thông minh thẳng thắn trả lời: "Việc này không phải do mẹ quyết định mà là do con quyết định, nếu con còn muốn nhuộm tóc trắng thì mẹ sẽ đi cùng".

Cứ thế, hai mẹ con đến nơi bán tóc giả. Người mẹ bảo người bán hàng lấy hai bộ tóc màu trắng, khi hai mẹ con đội tóc giả và nhìn mình trong gương, họ cười không ngừng. Quả nhiên, hai ngày sau, khi người mẹ hỏi con gái có cần nhuộm tóc không, cô bé đã từ chối. Vì thế, người mẹ nhân cơ hội hướng dẫn: "Muốn độc đáo thì không cần phải nhuộm tóc màu xám trắng xanh…, con có thể phát triển bản thân, trau dồi kiến thức hay có cá tính của riêng mình…”.

Một cuộc giao tiếp thông thái, một kết thúc hoàn hảo.

"Đối phó" với trẻ vị thành niên là một nhiệm vụ khó khăn đối với nhiều bậc cha mẹ

Trẻ ở giai đoạn dậy thì đang trong thay đổi nhanh chóng về thể chất và tâm lý, bắt đầu có tư duy độc lập, khám phá bản thân và có tính tò mò về thế giới. Tuy nhiên, trẻ thường bộc lộ những hành vi khiến cha mẹ bối rối như thay đổi tâm trạng, nổi loạn và tự cho mình là trung tâm. Vậy làm thế nào để hòa hợp với con?

Đầu tiên, với tư cách là cha mẹ, chúng ta cần hiểu lý do đằng sau những hành vi của trẻ. Trẻ đang trải qua những thay đổi, cảm xúc và hành vi của trẻ thường bị ảnh hưởng bởi hormone, khiến trẻ dễ bị bất ổn. Đồng thời, chúng cũng đang cố gắng khám phá danh tính và giá trị của mình, điều này có thể khiến trẻ có phản ứng mạnh mẽ với một số thứ.

Giống như cô con gái 12 tuổi trong câu chuyện bên trên, muốn trở thành một người độc đáo. Đây là hành trình khám phá bản sắc và giá trị của chính mình. Tuy nhiên, tư duy và nhận thức của em chưa đạt đến một trình độ nhất định nên em cho rằng việc nhuộm tóc màu trắng sẽ khiến mình trở nên độc đáo. Người mẹ trong video đã hiểu nguyên nhân đằng sau hành vi của con gái mình và hướng dẫn con phù hợp, giúp cuộc giao tiếp trở nên suôn sẻ hơn.

Thứ hai, nếu cha mẹ muốn chung sống hòa thuận với trẻ ở tuổi vị thành niên thì cũng cần học cách thiết lập mối giao tiếp tốt với con cái.

Cha mẹ nên giao tiếp với con càng nhiều càng tốt để hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của con. Khi giao tiếp, cha mẹ nên kiên nhẫn và đủ hiểu biết để tránh chỉ trích, trách móc con. Đồng thời, cha mẹ cũng phải học cách buông bỏ một cách thích hợp, hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư, không can thiệp quá mức vào cuộc sống của con.

Người mẹ trong video rất biết cách hòa hợp với con, không thẳng thừng từ chối yêu cầu nhuộm tóc của con mà lại yêu cầu con cho một tuần. Trước hết, cô hy vọng rằng trong tuần này, trẻ có thể "tiêu hóa" được suy nghĩ có thể là ý thích bất chợt này.

Khi thấy rằng một tuần vẫn chưa ngăn được việc nhuộm tóc, cô yêu cầu con cho thêm ba ngày nữa. Tuy đây là phương pháp trì hoãn nhưng cũng là cách tốt cho những đứa trẻ bốc đồng ở tuổi thiếu niên.

Trước những yêu cầu vô lý của trẻ vị thành niên, nhiều bậc cha mẹ sẽ từ chối ngay lập tức, hoặc dùng quyền lực của cha mẹ để trấn áp ý tưởng của con, thậm chí cười nhạo ý tưởng của con mình.

Nếu sự việc tương tự xảy ra thêm vài lần nữa, trẻ sẽ dần rời xa, không còn sẵn lòng chia sẻ bất kỳ suy nghĩ nào với cha mẹ. Chỉ khi cho trẻ đủ không gian và sự tin tưởng, trẻ mới có thể sẵn sàng cởi mở và chia sẻ những cảm xúc nội tâm cũng như suy nghĩ thực sự của mình.

Ngoài ra, với tư cách là cha mẹ, bạn cũng cần học cách đối phó với những hành vi ngỗ ngược của trẻ vị thành niên. Cha mẹ nên giữ bình tĩnh và không phản ứng thái quá khi con có biểu hiện nổi loạn. Lúc này, cha mẹ nên cố gắng hiểu cảm xúc của con và giúp con giải quyết vấn đề. Nếu hành vi của trẻ vượt quá sức chịu đựng, cha mẹ nên có biện pháp can thiệp kịp thời.

Trẻ ở giai đoạn này phải đối mặt với nhiều áp lực và thử thách như kỳ thi tuyển sinh, cách ứng phó với thế giới phức tạp, lúc này trẻ cần được hỗ trợ và động viên đầy đủ. Cha mẹ nên chú ý đến những thay đổi về mặt cảm xúc của con và kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề tâm lý mà con có thể gặp phải. Đồng thời, cha mẹ cũng nên khuyến khích con tham gia một số hoạt động có ích như thể thao, âm nhạc, nghệ thuật… để giúp con giải tỏa căng thẳng và cải thiện chất lượng tâm lý.

Bằng cách giao tiếp tốt, thấu hiểu và tôn trọng cảm xúc của trẻ, có biện pháp can thiệp kịp thời, cha mẹ có thể giúp trẻ vượt qua giai đoạn thử thách.