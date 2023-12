Con gái của Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng: Được bố cho học trường quý tộc tiền tỷ/năm nhưng ở trường bị bắt nạt vì nguyên do này

Giả Vân Hinh (nick name: Điềm Hinh) sinh năm 2012, là con gái của cặp đôi nổi tiếng Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng. Năm 2015, Điềm Hinh cùng bố tham gia chương trình Daddy Is Back (Bố đã về) - phiên bản Trung được mua bản quyền từ show truyền hình thực tế ở Hàn Quốc The Return of Superman (Siêu nhân trở lại). Vẻ ngoài quá đáng yêu, lanh lợi và đôi khi nói chuyện như bà cụ non khiến Điềm Hinh được cộng đồng mạng vô cùng yêu mến.

Sau biến cố gia đình khi mẹ ngoại tình, sau đó bố mẹ ly hôn, Điềm Hinh hiện tại sống với mẹ. Hiện tại ở tuổi 11, Điềm Hinh ngày càng xinh xắn, đáng yêu. Cô bé được mẹ cho theo học các lớp nghệ thuật như đàn piano, vẽ và nhảy. Gần đây, Điềm Hinh cũng tham gia một vài show thời trang với tư cách mẫu nhí.

Điềm Hinh càng lớn càng xinh

Theo tin tức từ trang Sohu đăng tải, Điềm Hinh được bố mẹ đầu tư rất mạnh tay về khoản học tập. Được biết, cô bé đang theo học tại một trường tiểu học quý tộc ở Bắc Kinh, học phí hàng năm lên tới 235.000 USD (khoảng 5,6 tỷ đồng). Ngôi trường này vô cùng nổi tiếng, học sinh đều xuất thân từ những gia đình giàu có, đồng phục học sinh tới 5.000 NDT (khoảng 16 triệu đồng), tiền xe bus và tiền ăn cũng lên tới 5 con số. Theo một số nguồn tin, học phí của Điềm Hinh là do Giả Nãi Lượng chi trả.

Sau khi Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng ly hôn, nam diễn viên dành ít thời gian cho con hơn vì bận công việc tuy nhiên mỗi khi ở Bắc Kinh, anh luôn cố gắng đến gặp con nhiều nhất có thể. Truyền thông từng chụp được cảnh nam diễn viên đứng đợi con ở cổng trường sau giờ tan học. Ngay khi nhìn thấy Điềm Hinh, Giả Nãi Lượng đã ôm con vào lòng.

Điềm Hinh lúc nhỏ bên bố mẹ

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho hay, Điềm Hinh bị tẩy chay ở trường vì bê bối ngoại tình, ly hôn của bố mẹ. Các bạn học thường bàn tán chuyện này khiến Điềm Hình gặp nhiều rắc rối. Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ cũng vì sự phát triển của con gái mà đã xoa dịu mối quan hệ, cùng nhau đưa con gái đi chơi.

Trong cuộc sống hàng ngày, Điềm Hinh cũng được mẹ nuôi dạy khá tốt. Cô bé được mẹ dạy cách sống tự lập, được mẹ kèm học sát sao và dạy những kỹ năng sống. Thời gian trước, Lý Tiểu Lộ từng quay lại cảnh Điềm Hinh đang ngồi học tiếng Anh. Khi ấy, Điềm Hinh mới 7 tuổi, đang mặc bộ đồ ngủ dễ thương, khoanh tay nghiêm túc nhìn vào bài giảng trên iPad. Khi mẹ giải thích nội dung của bài học tiếng Anh, Điềm Hinh cũng chăm chú lắng nghe, không hề tỏ ra lười biếng hay mất tập trung.

Không chỉ chăm học, Điềm Hinh còn tỏ ra rất thành thạo trong việc bếp núc. Lý Tiểu Lộ từng đăng tải khoảnh khắc con gái học làm bánh trên mạng xã hội Weibo. Không hề lúng túng, làm rơi vãi nguyên liệu, Điềm Hinh cầm chắc chiếc máy đánh trứng trong tay, từng thao tác khuấy trứng hay trộn bột đều rất thành thạo.

Lý Tiểu Lộ cũng dạy cho con tất cả những điều trong cuộc sống, từ thời trang, vũ đạo, vẽ tranh đến cả tình yêu đất nước. Được biết, nữ diễn viên đưa con đến quảng trường Thiên An Môn đều đặn trong nhiều năm liền… Những gì không dạy được, cô cho con học ở ngoài.