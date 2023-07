Con gái Choi Jin Sil bỗng "quay xe" sau khi bị bà ngoại bóc loạt hành vi gây sốc, khiến anh trai khóc nức nở

Suốt một tuần qua, công chúng xứ Hàn xôn xao trước màn đấu tố, vạch mặt nhau giữa influencer Choi Joon Hee (con gái Choi Jin Sil) và bà ngoại (bà Jung Ok Soon).

Trong diễn biến mới nhất, vào chiều 13/7, Choi Joon Hee bất ngờ xuất hiện trên một kênh YouTube và gửi lời xin lỗi sâu sắc tới bà ngoại vì đã báo cảnh sát tới bắt bà cách đây 5 ngày: "Tôi không nghĩ mọi việc lại đi xa tới mức này. Tất cả là do tôi hành động quá nông nổi. Tôi cảm thấy có lỗi và xấu hổ vì đã làm bà ngoại bị tổn thương. Nếu tâm trạng bà ổn định hơn, tôi muốn gặp trực tiếp bà để nói lời xin lỗi".



Choi Joon Hee lộ diện, gửi lời xin lỗi tới bà ngoại

Trên sóng livestream, nữ influencer cũng gửi lời xin lỗi tới khán giả: "Xin lỗi mọi người vì đã khiến các bạn mệt mỏi với những lùm xùm trong những ngày qua. Tôi hứa sẽ sống ngay thẳng hơn trong tương lai". Bên cạnh đó, Choi Joon Hee tuyên bố xóa hết tất cả những bài đăng "bóc phốt" bà ngoại trong 3 ngày qua. Đồng thời, cô đã tới sở cảnh sát và rút đơn khiếu nại đối với bà mình.

Trước đó, vào tối 12/7, bà Jung Ok Soon đã tiết lộ với cựu phóng viên Lee Jin Ho loạt tình tiết gây sốc liên quan tới drama giữa bà và Choi Joon Hee. Theo lời bà Jung Ok Soon, vào hôm 8/7, Choi Joon Hee đã đuổi bà ra khỏi nhà với thái độ xấc xược, còn gọi cảnh sát tới vào lúc bà không mặc đủ quần áo. Bà ngoại Choi Joon Hee bức xúc lên tiếng: "Con bé quát tháo: ‘Mời bà về cho. Với tôi bà chỉ là người dưng nước lã’. Tôi nói mình không đi đâu hết. Con bé bỏ đi một lúc rồi trở về nhà với cảnh sát. Lúc đó tôi không mặc đủ quần áo. Và họ cũng chẳng để cho tôi mặc thêm quần áo".

Bà Jung Ok Soon có động thái "bóc phốt" cháu gái trong buổi tối 12/7

Bà còn tố bạn trai Jung Ok Soon có thái độ trịch thượng và vô lễ với bậc bề trên: "Bạn trai con bé cũng lớn tiếng rằng: 'Bà không có quyền đặt chân vào căn nhà này. Bà không có quan hệ gì với Joon Hee cả'. Tôi đáp trả lại: 'Cậu có quyền gì mà xen vào chuyện gia đình chúng tôi?' thì cậu ta trả treo lại rằng cậu ta đang thay mặt Joon Hee".



Chưa hết, bà còn lên án Choi Joon Hee gay gắt vì đi rêu rao khắp nơi thông tin bà hành hung cảnh sát. Trước thông tin gây sốc do cháu gái cung cấp, bà Jung Ok Soon ra sức phủ nhận: "Mấy ngày trước đó tôi không ăn uống được gì nên chẳng có sức lực. Thậm chí nhấc ngón tay lên còn thấy khó khăn".

Bà phủ nhận thông tin mình đánh cảnh sát do cháu gái tung ra

Đồng thời, bà ngoại Choi Joon Hee còn lên án gay gắt bạn trai của cháu gái

Bà Jung Ok Soon cho biết sau khi bị cảnh sát lôi ra khỏi căn hộ của Choi Joon Hee, bà đã bị thẩm vấn. Theo lời bà, Choi Joon Hee đưa ra nhiều thông tin vô lý khi trình báo cảnh sát, từ việc tố cáo bà vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp cho tới bạo lực gia đình. Tại cơ quan điều tra, khi được hỏi về việc chỉ định luật sư bào chữa, bà Jung Ok Soon đã từ chối thẳng thừng: "Tôi làm gì có tiền. Hơn nữa tôi không biết mình đã phạm phải tội gì".

Kết thúc cuộc trò chuyện với cựu phóng viên Lee Jin Ho, bà Jung Ok Soon đã nhắc tới người cháu trai tên Choi Hwan Hee (anh trai Choi Joon Hee). Bà khẳng định cháu trai bà đã bật khóc nức nở khi biết về những hành vi của em gái.

Bà Jung Ok Soon bất ngờ nhắc tới người cháu trai hiện đang làm rapper trong cuộc trò chuyện với cựu phóng viên Lee Jin Ho

Nguồn: Kbizoom