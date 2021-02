Cổ Tích Ngàn Sao: Phim đam mỹ chốn núi rừng sốt bạo, thầy giáo mỹ thụ trót yêu anh kiểm lâm 6 múi ngồn ngộn ưng mắt vô cùng

Sau hơn 1 năm bị "ngâm mắm" vì tình hình dịch bệnh, bộ phim đam mỹ Thái Lan Cổ Tích Ngàn Sao (A Tale of Thousand Stars) cuối cùng cũng chính thức lên sóng. Xứng với công sức chờ đợi của khán giả, bom tấn hot hit của nhà đài GMMTV đã đem đến những trải nghiệm thật mới lạ và khác biệt. Các tập phim của Cổ Tích Ngàn Sao đều chiếm vị trí No.1 trending trên Twitter Thái Lan trong nhiều giờ liền. Khi tập 1 phát sóng đã lọt thẳng vào top 6 trending thế giới trên Twitter, tập 3 vừa rồi cũng ngồi vị trí thứ 7 top trending quốc tế. Đây là thành tích rất đáng nể của một phim đam mỹ/ boylove nhiều tập tại Thái Lan. Có gì trong Cổ Tích Ngàn Sao lại khiến dân tình điên đảo như thế?



Cổ Tích Ngàn Sao đứng top đầu trending tại nhiều quốc gia

Motif mới lạ lại đậm màu "Liêu Trai", xác người này nhưng tim người kia

Cổ Tích Ngàn Sao là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Bacteria. Câu chuyện kể về Tian (Mix Sahaphap) - một thiếu gia của gia đình tài phiệt không may bị mắc bệnh tim. Sau khi biết được tình trạng của bản thân, Tian như mất đi ý nghĩa của cuộc sống. Cậu bắt đầu lao vào các cuộc ăn chơi sa đọa để rồi vô tình gây nên cái chết của một cô gái. Số phận đẩy đưa, người hiến tạng cho Tian lại chính là nạn nhân xấu số gặp tai nạn ô tô khi đó - Torfun. Tian nhận lấy trái tim của Torfun và bắt đầu một cuộc sống mới.

Tian nhận trái tim của một cô gái mà cậu vô tình đâm phải

Sau khi tỉnh dậy từ cơn "thập tử nhất sinh", Tian như được hồi sinh, trở thành một con người mới. Cậu bắt đầu tò mò về người hiến tim cho mình và tìm hiểu về Torfun. Sau khi tìm thấy cuốn nhật kí của Torfun, kể về công việc tình nguyện là dạy học cho các em nhỏ vùng cao, Tian quyết định giúp chủ nhân của trái tim hoàn thành công việc dang dở. Cũng chính tại đây, Tian gặp được crush của Torfun, cũng là định mệnh của mình - đội trưởng Phupha (Earth Pirapat).

Trong cơn mê, Tian mơ thấy Torfun nhờ cậu chăm sóc cho trái tim của mình

Phát chán với cảnh trường học hay chuyện phố thị, mời đến ngay thôn bản đẹp như mơ trong Cổ Tích Ngàn Sao!

Nhắc đến phim đam mỹ Thái, người xem dễ liên tưởng đến trường học, phố chợ nhộn nhịp hoặc đường xá đông đúc đặc trưng của Bangkok. Nhưng ở Cổ Tích Ngàn Sao, khán giả được "rửa mắt" với cảnh đẹp ngút ngàn của núi rừng phía Bắc Thái Lan. Một thiên nhiên tinh khôi và thơ mộng được lồng ghép trong những khung cảnh của bộ phim khiến người xem cảm thấy thật mới lạ và thích thú. Núi rừng bạt ngàn, đồi trà xanh ngát, dòng thác ào ạt,... tất cả đều được làm nền cho câu chuyện của thầy giáo Tian tại làng Pha Ban Dao (làng Vách Núi Ngàn Sao).

Thiên nhiên miền núi phía Bắc Thái Lan tuyệt đẹp trong Cổ Tích Ngàn Sao

Hơn nữa, hình ảnh những con người thôn bản Thái Lan cũng được bộ phim truyền tải một cách rất tinh tế. Họ là những người nông dân chân chất thu hoạch trà trên đồi, là các em nhỏ vùng cao ngây thơ trong sáng, là trưởng làng ấm áp hiếu khách, hay những cán bộ cần mẫn với nhiệm vụ của mình. Một Thái Lan hoàn toàn khác biệt với những bộ phim trước đây với nét văn hóa khác lạ đã đem lại những trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.

Thái Lan chưa bao giờ hiện lên thanh bình và thơ mộng đến thế trong phim đam mỹ cho đến khi Cổ Tích Ngàn Sao ra mắt

Chuyện tình kiểm lâm - thầy giáo cực lãng mạn giữa rừng núi ngút ngàn

Theo bước chân của Torfun, Tian xin được làm giáo viên tình nguyện tại ngôi làng Pha Ban Dao để dạy học cho các em nhỏ. Trong suốt quá trình di chuyển và thích nghi với cuộc sống ở vùng cao, Tian nhận được sự giúp đỡ của đội kiểm lâm tại địa phương. Cậu cũng tiếp xúc trực tiếp với người mà cô giáo Torfun thầm thương trộm nhớ - đội trưởng Phupha. Và kì lạ thay, dường như Phupha cũng bị thu hút bởi cậu ấm từ nơi thành thị này.

Phupha luôn kiếm chuyện "chọc điên" Tian

Với một người chưa bao giờ rời khỏi vòng an toàn của gia đình và cuộc sống đầy đủ như Tian, những trải nghiệm đầu tại làng Pha Ban Dao không khỏi khiến cậu cảm thấy khó khăn. Phupha chính là người giúp cậu giải quyết các rắc rối, động viên và giúp cậu hiểu hơn về nếp sống ở đây. Dù cho cách của đội trưởng hơi nghiêm khắc, nhưng nó lại giúp Tian dần được hòa mình với thiên nhiên và con người tại đây. Và dường như, chỉ có Tian mới được nhận những "đãi ngộ đặc biệt" do đích thân đội trưởng Phupha làm. Tình yêu giữa anh chàng kiểm lâm và thầy giáo thôn bản bắt đầu chớm nở giữa núi rừng đại ngàn.

Đội trưởng hữu tình, vậy thầy Tian có hữu ý hay không đây?

Series được dàn dựng như phim chính kịch, drama ngầm chực chờ bùng nổ

Chớ thấy mạch phim nhẹ nhàng mà lầm tưởng Cổ Tích Ngàn Sao không có drama. Chính từ mở đầu siêu đặc biệt đã dự báo bộ phim sẽ không hề "dịu dàng" như nhạc phim của nó. Mỗi tập của Cổ Tích Ngàn Sao đều ẩn chứa những tình tiết cao trào gây hồi hộp, đến kết tập sẽ là một ý nghĩa cuộc sống mà Tian nhận được trong quá trình sinh hoạt ở làng Pha Ban Dao.

Mỗi tập phim Cổ Tích Ngàn Sao đều có những cao trào riêng cuốn hút người xem

Hơn hết, bí mật lớn nhất vẫn chưa được tiết lộ và đây sẽ là nút thắt lớn nhất của Cổ Tích Ngàn Sao. Việc Tian gây ra cái chết cho Torfun và nhận lấy trái tim của cô để tiếp tục sống chắc chắn sẽ thay đổi toàn bộ ánh nhìn của người dân ở Pha Ban Dao dành cho cậu. Quan trọng là liệu tình yêu của đội trưởng Phupha có đủ lớn để chấp nhận sự thật này hay không? Đây vẫn đang là yếu tố mà Cổ Tích Ngàn Sao ém kĩ khiến người xem cũng hồi hộp thót tim chờ đợi.

Drama chính vẫn còn chưa lên sóng, fan hồi hộp chờ xem diễn biến

Dàn diễn viên đã mắt khỏi bàn, thầy giáo đẹp không góc chết xứng đôi với đội trưởng kiểm lâm cực ngầu

Cổ Tích Ngàn Sao đem lại sự thỏa mãn từ nội dung đến hình thức. Dàn diễn viên của bộ phim đều là "hàng tuyển" với visual xịn xò khiến chị em mê tít. Nhiều người đã quá quen với mỹ nam 6 múi Earth Pirapat trong các bộ phim đam mỹ như: Water Boyy The Series, Theory of Love, Love by Chance,... Lần này, anh chàng vào vai đội trưởng Phupha khoác lên mình bộ đồng phục kiểm lâm khiến chị em đồng loạt hú hét. Ngoài ra, body siêu chuẩn của Earth Pirapat cũng khiến chị em "mất hết liêm sỉ", cầu mong đạo diễn năng nổ để anh chàng "khoe thân" nhiều hơn trong phim một tí.

Trai đẹp Earth Pirapat với body cực xịn làm người xem mất tập trung mỗi khi lột áo trong Cổ Tích Ngàn Sao

Bên cạnh đó, gương mặt mới Mix Sahaphap cũng được đông đảo người xem yêu thích nhờ vẻ ngoài thanh tú và sáng khung hình. Nhiều người lo sợ vai thầy giáo Tian sẽ khó cho một diễn viên mới vào nghề như Mix. Nhưng sau 3 tập phim thì khán giả hoàn toàn hài lòng về diễn xuất của cậu cũng như khẳng định rằng, Mix rất hợp với vai thầy giáo Tian.

Tiểu thụ mới tinh Mix Sahaphap đang làm nhiều chị em mê tít vì nét đẹp thanh tú

Bên cạnh hai nhân vật chính, Cổ Tích Ngàn Sao cũng sở hữu dàn diễn viên phụ chất lượng khác như Nammon Krittanai, Khaotung Thanawat, Drake Sattabut,... Đây đều là những gương mặt quen thuộc trong làng phim đam mỹ Thái: Nammon từng xuất hiện trong siêu phẩm Sotus S, Khaotung được khán giả yêu thích qua vai Fong trong 2gether The Series, còn anh chàng con lai Drake lại chẳng lạ khi từng đóng vai Mil trong 2gether The Series.

Khaotung (bên trái), Drake (ở giữa) và Nammon (bên phải) đều là những cái tên thân quen trong làng đam mỹ

Xem phim không chỉ để quắn quéo vì trai đẹp yêu nhau, mà còn chiêm nghiệm về giá trị của cuộc sống

Cổ Tích Ngàn Sao không chỉ là bộ phim mang tính giải trí mà còn đem lại những giá trị nhân văn về cuộc sống thông qua lăng kính của Tian. Cậu ấm của một gia đình quyền quý sau khi có được cơ hội sống lại lần nữa thì dần nhận ra những mặt tối của thế giới mà cậu đang sống. Nơi mà những kẻ đứng trên cao chơi đùa với số phận, cách đồng tiền chiến thắng tất cả, hay những mối quan hệ độc hại khiến bản chất của con người dần biến đổi. Đó cũng là lí do chính khiến Tian từ bỏ thành thị để đi tìm mục đích sống của bản thân mình.

Cậu ấm của Cổ Tích Ngàn Sao nhận ra những thứ quan trọng mà trước đây bản thân từng ngó lơ

Bên cạnh đó, những khó khăn mà cậu gặp phải khi sinh hoạt ở một nơi thiếu thốn vật chất khiến Tian học được cách làm chủ cuộc sống. Cậu nhận ra ý nghĩa của việc làm giáo viên tình nguyện tại vùng cao, ý thức được rằng mọi hào nhoáng trước đây đều vô nghĩa với người dân chân chất tại thôn bản. Những thiếu sót của Tian trong cách hành xử giữa người với người, cách giải quyết các bất đồng xung quanh, những bài học nhân sinh ý nghĩa,... đều được ngôi làng cách xa phố thị này tận tình dạy bảo. Và dường như, mỗi người xem đều chiêm nghiệm ra một bài học nào đó cho mình từ góc nhìn của Tian.

Thông qua Tian, người xem cũng tìm được những bài học cho riêng mình

Cổ Tích Ngàn Sao đang phát sóng vào thứ 6 hàng tuần.

Nguồn ảnh: Tổng hợp