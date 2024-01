Cố Nữ vương Elizabeth từng rất tức giận về việc đặt tên con gái của Harry và Meghan, sự thật ra sao khi mới được tiết lộ?

Theo tờ tin tức Express, mới đây, một cuốn sách mới có tên "Charles III: New King, New Court. The Inside Story" của nhà văn hoàng gia Robert Hardman, đã tiết lộ những thông tin mới về câu chuyện xung quanh cái tên Lilibet của con gái Harry và Meghan.

Theo đó, Cố Nữ vương Elizabeth được cho là "đã rất tức giận" sau khi Harry và Meghan Markle công khai tuyên bố quốc vương đã ban phước cho phép họ đặt tên cho con gái là Lilibet - tên thân mật của Nữ vương quá cố dựa trên việc bà phát âm sai từ thời thơ ấu với tên "Elizabeth".

Cuốn sách của Robert Hardman tiết lộ một nhân viên làm việc cho cố Nữ vương Elizabeth đã nói rằng "bà tức giận đến mức tôi chưa bao giờ thấy như vậy" sau khi nghe lời tuyên bố sai sự thật của vợ chồng nhà Sussex.

Công tước và Nữ công tước xứ Sussex chào đón con gái vào năm 2021 tại California (Mỹ) và đặt tên cho con là Lilibet. Đây là biệt danh của cố Nữ vương và được các thành viên trong gia đình Vương thất Anh dùng để gọi. Cái tên đáng yêu này đã có từ thời thơ ấu của Nữ vương quá cố bởi lúc đó bà mới chập chững biết đi và chưa thể phát âm chính xác tên của mình.

Hai con của Harry và Meghan được đặt tên Archie và Lilibet.

Cái tên đã gắn liền với tuổi thơ của cố Nữ vương. Biệt danh trìu mến Lilibet được cha mẹ của Nữ vương quá cố, Vua George VI và Thái hậu, cùng một số người khác, bao gồm cả em gái của bà, Công chúa Margaret và chồng bà, Hoàng thân Philip, thường dùng gọi.

Vào thời điểm đó, BBC đã đưa tin rằng, trái ngược với những gì Harry và Meghan tuyên bố, cố Nữ vương Elizabeth không được hỏi xin phép về việc sử dụng tên.

Ngay khi cái tên của con gái Harry và Meghan được công bố, tin đồn bắt đầu lan ra từ cung điện cho biết cố Nữ vương Elizabeth không đồng tình. Mọi thứ trở nên bất ngờ sau khi cung điện thông báo ngắn gọn rằng cố Nữ vương chưa được xin phép.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã phản bác lại những thông tin của BBC và nói rằng cặp đôi sẽ không sử dụng tên này nếu bà mình không "ủng hộ".

Người phát ngôn của cặp đôi cho biết vào thời điểm đó: "Harry đã nói chuyện với gia đình trước thông báo. Trên thực tế, cố Nữ vương Elizabeth là thành viên đầu tiên trong gia đình Vương thất Anh mà Harry gọi điện nói chuyện. Trong cuộc trò chuyện đó, anh chia sẻ hy vọng đặt tên con gái của họ là Lilibet để vinh danh bà. Nếu bà không ủng hộ thì họ đã không sử dụng cái tên này".

Công ty luật Schillings, đại diện cho Công tước và Nữ công tước xứ Sussex, đã viết thư cho một số đài truyền hình và nhà xuất bản tin tức vào thời điểm đó nêu rõ những tuyên bố rằng cặp đôi này không xin phép cố Nữ vương là "không chính xác và mang tính phỉ báng".

Bình luận về tình huống này, tác giả Robert Hardman viết: "Một người làm việc cho cố Nữ vương Elizabeth nhớ lại rằng bà đã 'tức giận chưa từng thấy' vào năm 2021 sau khi gia đình Sussex tuyên bố rằng bà đã ban phước cho họ được gọi con gái nhỏ là 'Lilibet', biệt danh thời thơ ấu của cố Nữ vương".

Ông cho biết thêm: "Cặp đôi sau đó đã đưa ra cảnh báo về hành động pháp lý chống lại bất kỳ ai dám tung tin đồn, như cách BBC đã đưa tin nhưng lời đe dọa không bao giờ được thực hiện".

Nguồn: Express