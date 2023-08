Trong phong thủy, khu vực trước cửa nhà là vị trí rất quan trọng đối với gia đình. Nó là nơi các nguồn năng lượng, sinh khí, tài lộc luân chuyển vào nhà. Vì vậy trước khi trồng bất cứ cây gì ở vị trí này, nhiều người luôn tìm hiểu cẩn thận, và có nên trồng cây đu đủ trước cửa nhà là một trong những thắc mắc thường gặp.

Có nên trồng cây đu đủ trước cửa nhà hay không?

Cây đu đủ mang đến nhiều lợi ích cho con người. Từ rễ cho đến ngọn đu đủ đều có giá trị sử dụng và, có thể kể đến một số tác dụng như:

- Rễ đu đủ được dùng để điều trị hôi chân rất hiệu quả. Nhựa hoa đu đủ rất tốt cho chị em phụ nữ yêu thích làm đẹp bởi nó giúp làm hồng gót chân.

- Thân cây đu đủ lột bỏ vỏ, thái lát rồi phơi khô rồi đem kho thịt sẽ là món ăn rất độc đáo và ngon miệng.

- Lá non đu đủ có thể dùng để xào tỏi, giúp điều trị bệnh sỏi thận. Hoa đu đủ hỗ trợ điều trị ho.

- Giá trị dinh dưỡng của quả đu đủ được đánh giá rất cao. Nó giàu vitamin C, vitamin A và có nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu khác giúp sáng mắt, tăng cường hệ miễn dịch…

Với những lý do trên, chỉ xét ở mặt giá trị thiết thực trong cuộc sống thì bạn đã không cần băn khoăn rằng có nên trồng cây đu đủ trước cửa nhà hay không.

Về tính thẩm mỹ, cây đu đủ xanh tốt quanh năm, ít rụng lá nên gia chủ không tốn nhiều công sức dọn dẹp. Việc trồng đu đủ trước nhà sẽ giúp làm đẹp cho không gian, giúp cảnh quan sân vườn luôn tươi mát.

Trong phong thủy, quả đu đủ được xem như một linh khí chiêu tài, tích tiểu thành đại, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn. Do đó, từ xa xưa, loại cây này đã được xem là linh vật phong thuỷ. Do cái tên, cây đu đủ tượng trưng cho sự ấm no, quả đu đủ có ý nghĩa mang lại sung túc cho cả gia đình.

Lưu ý khi trồng đu đủ trước cửa nhà

Trồng đu đủ trước cửa nhà không những giúp tạo cảnh quan tươi mát mà còn có ý nghĩa tốt về phong thủy. Tuy nhiên, các nhà phong thủy cũng lưu ý một số vấn đề sau:

- Tránh trồng đu đủ ngay giữa lối vào nhà bởi nó sẽ làm cản trở sự lưu thông của các nguồn năng lượng và gây bất tiện cho việc di chuyển.

- Khi trồng đu đủ trước nhà, gia chủ cũng không nên trồng duy nhất 1 cây. Thay vào đó, bạn có thể trồng một hàng gồm 2, 3, 5, 7 hoặc 9 cây. Trong văn hóa phương Đông, đây đều là những con số đẹp, có ý nghĩa đem lại may mắn, tài lộc.

- Để giữ cảnh sắc trước nhà luôn đẹp mắt và sạch sẽ, bạn nên loại bỏ ngay những lá gãy, úa, héo vàng để giữ cảnh quan ngôi nhà luôn sạch đẹp. Nên thu hoạch trái khi chín, tránh để đu đủ rụng đầy gốc vì nó sẽ làm mất thẩm mỹ, gây mùi và thu hút sâu bọ, ruồi nhặng…

Hướng dẫn cách trồng cây đu đủ đơn giản

Đu đủ là loại cây ăn quả ưa nắng, thích hợp để trồng ở khu vực có khí hậu nóng và ẩm. Dưới đây là các bước trồng cây đu đủ đơn giản mà bạn có thể làm ngay tại vườn nhà mình:

Chọn đất để trồng

Đu đủ thích hợp trồng ở những mảnh đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt và có độ pH từ 6,0 đến 7,5. Trước khi trồng, bạn nên nhổ hết cỏ dại, cân bằng độ ẩm và phân bón cho mảnh đất đó.

Lựa chọn giống đu đủ

Nên tìm hiểu kỹ các giống đu đủ để chọn được loại giống phù hợp với điều kiện khí hậu và đất đai ở khu vực của bạn. Có thể tham khảo mua giống đu đủ tại các cửa hàng cung cấp hạt giống hoặc những nhà vườn chuyên nghiệp.

Trồng cây đu đủ

Các thao tác trồng cây đu đủ không quá phức tạp, cụ thể như sau:

Tạo một lỗ khoan gấp 2 lần kích thước của hạt giống đu đủ, đặt hạt giống vào giữa và đổ đất trở lại. Tưới nước đều và đợi cho cây con mọc lên. Trong thời gian chờ đợi, bạn hãy luôn giữ cho phần đất có độ ẩm. Khi cây đu đủ đạt đến chiều cao khoảng 10cm, hãy tưới nước thường xuyên và bón phân đầy đủ. Đu đủ cần được tưới nước mỗi ngày trong vòng 2-3 tháng đầu tiên. Sau khoảng 6 tháng, cây đu đủ bắt đầu ra hoa. Nếu cây đu đủ bị sâu bệnh, hãy loại bỏ chúng ngay lập tức để tránh trường hợp phát triển lan rộng.