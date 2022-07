Có một Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ giống hệt Dương Trương Thiên Lý, lấy chồng giàu ở nhà chăm con, đoạn tuyệt showbiz

Á hậu Ngô Trà My ứng xử hay trong đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ra sao?



Đêm chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 diễn ra vào ngày 3/10/2015 tại Crown Center, Nha Trang. Kết quả ngôi vị quán quân thuộc về Hoa Hậu Phạm Hương, Á Hậu 1 là Ngô Trà My, Á Hậu 2 là Đặng Thị Lệ Hằng.

Á hậu Ngô Trà My trong đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

Trước khi thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015, Ngô Trà My có cân nặng khủng là 68kg và số đo 3 vòng là 85-66-103. Cô trông khá nặng nề và là một thí sinh mờ nhạt trong cuộc thi này. Tuy nhiên với sự quyết tâm cao độ và ý chí kiên cường.

Cô đã giảm cân cấp tốc hơn 10 kg xuống còn 56 kg với số đo 3 vòng chuẩn 83-64-99. Để có được thân hình đẹp tại đêm chung kết Trà My đã phải tập luyện 3h một ngày, ăn uống vô cùng khắt khe cùng với tham gia năng nổ các hoạt động trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. Không chỉ thế Trà My có xuất phát điểm thấp, cô chưa có khả năng catwalk. Thậm chí còn yếu kỹ năng khi trình diễn. Nhưng tất cả chẳng hề gì khi cô liên tục nỗ lực và có những bước tiến đáng khâm phục.

Với chiều cao 1m78, Ngô Trà My trở thành thí sinh nổi bật tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Trong đêm chung kết, cô gái sinh năm 1992 tiếp tục gây ấn tượng với câu trả lời ứng xử xuất sắc.

"Người phụ nữ phải hội tụ những đức tính như đảm việc nước giỏi việc nhà, họ làm tốt công tác xã hội và đảm bảo việc nhà. Nhân cách, trí tuệ và sắc đẹp là tiêu chí mà tôi hướng đến. Trong cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng người phụ nữ hội tụ 3 yếu tố đó có thể đối diện với mọi thứ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là gìn giữ nét đẹp truyền thống của người Việt Nam", đây được xem là câu trả lời hay của người đẹp.

Á hậu Ngô Trà My kết hôn ngay sau khi giành ngôi vị cao ở cuộc thi Hoa hậu

Nhờ đó, cô gái gốc Hải Dương giành vị trí Á hậu 1 cuộc thi và có thể tiến thân vào showbiz với danh hiệu này. Nhiều người kỳ vọng, Ngô Trà My sẽ trở thành một nhân tố tiềm năng của làng giải trí Việt. Tuy nhiên, thực tế lại không được như vậy.

Á hậu Ngô Trà My lấy chồng ngay sau khi đăng quang và đoạn tuyệt showbiz



Á hậu Ngô Trà My đã quyết định lấy chồng chỉ vài tháng sau khi giành vị trí cao tại Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Tháng 3/2016, Ngô Trà My đã quyết định lên xe hoa với doanh nhân giàu có nhà gia thế.

Kể từ đây, người đẹp đoạn tuyệt showbiz

Kể từ khi lấy chồng giàu, Ngô Trà My thường xuyên khoe cuộc sống hạnh phúc, giàu có. Khác với nhiều người đẹp sau cuộc thi nhan sắc phải tất bật chạy show thì Á hậu sinh năm 1992 chọn cuộc sống hưởng thụ. Cô không xuất hiện trong làng giải trí như bao cô gái trẻ đẹp khác.

Nói về cuộc sống "bà hoàng", Trà My còn tự khoe: "Mình lấy chồng 'khổ' quá, chồng lúc nào cũng 'chuyên quyền' thôi. Mình muốn dùng túi da thường anh cứ bắt dùng da 'xấu'. Mình ngại đeo túi, anh bắt mỗi ngày đeo một cái. Mình thích túi nào mình dùng hoài mà anh cũng mắng sao không chịu đổi.

Mình không thích đeo nhẫn anh cứ mua cục to chà bá rồi bắt đeo hoài. Từ bé đến giờ bằng lái xe máy chưa bao giờ có đừng nói đến bằng lái ô tô, đi đâu chồng tuyển lái xe riêng đi theo muốn chụp ảnh tự lái 'so deep' giống các chị em mà không có cơ hội, chỉ có thể ngồi sau tự chụp tự diễn thế này thôi. Chồng mà đi công tác là mình ta độc diễn phía sau. Khổ quá mà kiếp sau vẫn nguyện được 'khổ' như này!".

Ngô Trà My hạnh phúc bên chồng đại gia

Sinh con xong, Ngô Trà My vẫn chọn cách sống như trước. Cô không ham hố "sô chậu" mà chia sẻ sẽ "thất hứa" dài dài với showbiz. Theo dõi trang cá nhân của người đẹp mới thấy cuộc sống của cô không có gì ngoài những chuyến đi chơi, cảnh ăn uống hay phút giây hưởng thụ. Cô cũng không ngại bị gièm pha "người đẹp nhạt nhẽo" vì bản thân cảm thấy hạnh phúc đủ đầy.

Nói về chuyện yêu và cưới chồng đại gia, Á hậu Ngô Trà My cũng khiến nhiều người cảm thấy "hơi nhạt". Chuyện lựa chọn chồng, Ngô Trà My đều tin tưởng theo ý kiến của mẹ. Tâm sự với báo chí, Ngô Trà My nói: "Tôi yếu đuối mà, yêu rồi thì chỉ biết yêu thôi. Nhưng mẹ tôi là người có trực giác rất tinh tế. Ngay lần đầu gặp anh ấy, mẹ tôi đã nói rằng đó là người đàn ông tử tế. Sự nhìn nhận của mẹ khiến tôi yên tâm khi nhận lời yêu anh. Còn khi cưới, tôi đã có niềm tin rất lớn vào anh rồi, chẳng có chút lấn cấn nào".

Sau khi cưới chồng, Ngô Trà My vẫn dành những lời có cánh cho anh. Cô chia sẻ từ công việc kinh doanh đến việc nhà, cái gì chồng cũng làm tốt hơn bản thân cô. Á hậu sinh năm 1992 hoàn toàn tự hào về người đàn ông của đời mình.

Không chỉ lấy được chồng soái ca, Ngô Trà My còn được mẹ chồng yêu thương chiều chuộng. Nói về mẹ chồng, Á hậu sinh năm 1992 hãnh diện khoe: "Bố mẹ chồng tôi cũng chiều tôi lắm. Nói ra thì có thể nhiều người chê trách, nhưng sự thật là tôi chưa phải rửa bát ngày nào trong hơn 2 năm đi làm dâu. Nhà chồng có người giúp việc. Bố mẹ chồng thì thích nấu nướng. Thời gian ở với bố mẹ lại là lúc tôi đang mang thai và sinh con nên bố mẹ không cho tôi làm gì. Tôi thích ăn gì là mẹ chồng lại đi nấu cho tôi ăn".

Sau 6 năm kết hôn, cuộc sống của Á hậu Ngô Trà My toàn màu hồng

Hiện tại sau 6 năm lấy chồng, Ngô Trà My luôn mỉm cười hạnh phúc bên chồng và con. Trên trang cá nhân, cô tự hào khoe tổ ấm nhỏ hạnh phúc, tràn đầy niềm vui của mình khiến ai cũng hâm mộ.