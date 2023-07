Cơ hội thứ 2 để đạt Học bổng Chính phủ New Zealand dành cho học sinh trung học trong năm nay

Mạnh dạn tìm kiếm thay đổi



Với những lợi ích mà hành trình du học mang lại, nhiều học sinh đã chọn du học sớm từ bậc trung học để trải nghiệm vùng đất mới và mở ra nhiều cơ hội học tập cho bản thân. Tuy nhiên, việc thích ứng với hệ thống giáo dục mới không hẳn là điều dễ dàng vì các gen Z phải "restart" môi trường học, môi trường sống cũng như tạm gác lại các dự định ở quê nhà. Chị Nguyễn Thị Thủy, phụ huynh của bạn Hoàng Thủy Trúc, học sinh trường Lê Quý Đôn, Quận 3, chia sẻ: "Trước khi đưa ra quyết định du học, Thủy Trúc vẫn có những đắn đo nhất định. Vì du học đồng nghĩa với việc con phải chấp nhận tạm xa thầy cô, bạn bè và gia đình".

Dù vậy, sau khi tìm hiểu về nền giáo dục New Zealand và chương trình Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học 2023 (New Zealand Schools Scholarships - NZSS), Thủy Trúc đã mạnh dạn "quay xe" để bản thân có cơ hội "phá kén", tạo nên bước ngoặt mới cho hành trình học tập của mình. Trúc xuất sắc là một trong 15 học sinh Việt Nam được trao học bổng chính phủ NZSS – Đợt 1. Sắp tới, bạn sẽ nhập học tại trường trung học Awatapu, New Zealand.

Thủy Trúc và gia đình có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/7 làm thủ tục cho chuyến bay đến New Zealand, nhập học tại trường trung học Awatapu

Khác với các chương trình học bổng khác, NZSS có hình thức ứng tuyển bằng video dài 90 giây để học sinh có thể bộc lộ tiềm năng và những phẩm chất đặc biệt - điều mà giáo dục New Zealand luôn đề cao ở mỗi cá nhân.

Phương Nghi, học sinh trường Vinschool Grand Park, TP.HCM, cũng chuẩn bị nhập học trường Mount Roskill Grammar School với suất học bổng NZSS năm nay, cho biết: "Thay vì phải làm những bài luận phức tạp, mình thấy cách ứng tuyển này rất thú vị vì mình đã thể hiện được cá tính và "chất cool" của bản thân".

Tại buổi lễ trao học bổng NZSS 2023 đợt 1, các chủ nhân của học bổng NZSS 2023 đã được lắng nghe các chia sẻ thiết thực từ hội phụ huynh có con du học tại New Zealand cùng các anh chị từng nhận học bổng NZSS mùa trước. Qua đó, những tân binh của hội "I AM NEW" – tên gọi thân thương của cộng đồng du học sinh quốc tế tại xứ sở Kiwi – hiểu và yên tâm hơn với sự hỗ trợ của chính phủ, nhà trường và người dân New Zealand trong suốt quá trình du học.

Để "kia ora" (xin chào) phiên bản cool hơn của mình

Du học tại xứ sở Kiwi giúp các du học sinh trở thành phiên bản "cool" hơn với những trải nghiệm mới, góc nhìn mới. Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ) - Hà An Nguyên, sinh viên trường Đại học Victoria Wellington bộc bạch: "Du học New Zealand giúp mình biết thông cảm với bản thân. Bởi lẽ, khi vừa sang đất nước mới, chưa thích nghi là lẽ thường tình. Do đó, chúng ta cũng cần nhẹ nhàng và cho mình thêm thời gian thay đổi."

Với tâm thế này, An Nguyên cũng đã gợi ý "chiến lược" học tập phù hợp với tốc độ tiếp nhận của mỗi người: "Ở các bài kiểm tra đầu tiên, các bạn hãy làm đúng yêu cầu trước. Sau đó, khi đã quen thì mình hẵng chú trọng để làm cho hay". An Nguyên nhấn mạnh, dù thời gian đầu điểm số có thể không như ý, nhưng chỉ cần bạn tin rằng mình làm được, về sau mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nhờ khả năng "hiểu mình", An Nguyên đã cho bản thân cơ hội đón nhận nhiều niềm vui mới ở New Zealand

Cùng chung hành trình khai phá góc nhìn mới thông qua du học New Zealand, chàng trai Việt Anh, nhận học bổng của trường Greenbay High School (NZSS 2019) đã tâm sự về quá trình "kia ora" một phiên bản Việt Anh tự tin hơn: "Khi vừa sang New Zealand, mình khá áp lực trong việc hòa nhập, nhưng khi nghĩ đến gia đình cũng như những lợi ích thiết thực mà mình sẽ nhận được, mình đã gạt qua lo lắng để bắt đầu hỏi mọi người xung quanh về những điều mình chưa biết và may mắn là luôn được giúp đỡ tận tình".

Tinh thần chủ động đã giúp Việt Anh lấp đầy chiếc giỏ tri thức của mình. Với kết quả học tập 92/100 cùng sự năng nổ tham gia các hoạt động từ thể thao đến văn nghệ, Việt Anh đã đạt học bổng danh giá của khoa Nha, Đại học Otago - Top 1 tại New Zealand, top 42 trường Đại học đào tạo ngành Nha khoa tốt nhất thế giới.

Không riêng Việt Anh, bạn Bảo Vân, từng theo học tại trường Pamerston North Girls và hiện là sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm tại Đại học Otago cũng đã có hành trình "lột xác" từ một cô bé rụt rè thành một phiên bản năng động hơn: "Trước đây, mình chưa bao giờ nghĩ đến việc ra ngoài để tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và giao lưu sau giờ học. Nhưng quá trình sinh sống tại New Zealand đã giúp mình thay đổi suy nghĩ. Mình đã tham gia các buổi cắm trại và trải nghiệm nhiều hoạt động ngoài trời, từ đó mở rộng mối quan hệ và làm quen với nhiều bạn mới". Cô bạn cho rằng đây chính là bệ phóng giúp bạn tích lũy kinh nghiệm quý giá cho hành trình viết tiếp những hoài bão tại New Zealand.

Sau đợt tuyển chọn đầu tiên, chương trình học bổng NZSS 2023 sẽ tiếp tục mở đơn đợt hai với 18 suất học bổng cho những học sinh tiềm năng. Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 12/7 đến 31/8. Học sinh có quốc tịch Việt Nam, đã hoàn thành lớp 8-9-10 tại Việt Nam trong năm học 2022-2023, thành tích học tập và trình độ tiếng Anh đáp ứng điều kiện của học bổng có thể ứng tuyển trực tuyến trên trang học bổng của ENZ. Đừng ngần ngại nắm bắt cơ hội này, đăng ký ứng tuyển để gia nhập cộng đồng "I AM NEW" ngay trong năm nay!

Xem thông tin chi tiết tại đây.