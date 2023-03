Có gì đằng sau triển lãm giới thiệu BST Xuân Hè 2023 với chủ đề "The Art Of Everyday Life" của UNIQLO mà thu hút hơn 4.500 người?

Mở cửa tự do từ ngày 17/2 - 19/2, sự kiện đã thu hút hơn 4.500 người tham gia tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM - một trong những địa điểm mang dấu ấn nghệ thuật và lịch sử. Cùng bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp cuộc sống trong từng khoảnh khắc đời thường với những điểm nổi bật của sự kiện!

Bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM - biểu tượng nghệ thuật và lịch sử của thời đại

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM không chỉ là nơi lưu giữ và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật có giá trị lịch sử, mà còn trở thành địa điểm quen thuộc gắn bó với văn hoá và đời sống người dân thành phố. Giữa lòng đô thị tấp nập, nơi này hiện hữu như một nét màu cổ điển và không kém phần thức thời. Điểm nổi bật là toà nhà theo lối kiến trúc Art-deco cùng những tiền sảnh với đường nét kiến trúc kết hợp hài hòa giữa hai trường phái mỹ thuật Á và Âu.

Hòa trộn giữa tính nghệ thuật - lịch sử và tính đại chúng trong văn hoá - du lịch, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM trở thành lựa chọn hoàn hảo cho triển lãm LifeWear lần này của UNIQLO.

Tiến sâu vào khu vực trưng bày, khách tham quan như được lạc vào những khu phố đậm nét nghệ thuật. UNIQLO đồng thời cũng mang đến những trải nghiệm độc đáo dành cho khách tham quan như trải nghiệm UNIQLO Flower với hoa tươi và trải nghiệm thưởng thức cà phê miễn phí giữa không gian nghệ thuật.

BST Xuân/Hè 2023 - Dòng sản phẩm in đậm dấu ấn nghệ thuật từ cuộc sống đời thường

BST Xuân/Hè 2023 mang ý tưởng sáng tạo về tinh thần LifeWear của UNIQLO được thể hiện trọn vẹn thông qua từng khu vực triển lãm được lấy cảm hứng như một khu phố. Từ khu vực trưng bày các sản phẩm lấy cảm hứng từ nghệ thuật sắc màu "The Art of Color" góp phần tạo điểm nhấn với các dòng sản phẩm từ chất liệu vải lanh (linen), áo thun trơn màu với đa dạng màu sắc, những trang phục denim với sắc màu indigo trẻ trung.

Sự liên kết giữa nghệ thuật và cuộc sống được khắc họa rõ nét qua khu vực trưng bày các items của UNIQLO như: Khu vực "The Art of Design" trưng bày dòng sản phẩm áo thun in hoạ tiết UT với đa dạng nguồn cảm hứng trên toàn thế giới, cho đến những sản phẩm thiết yếu nhưng in đậm chất lượng của UNIQLO (UNIQLO Masterpiece). Rảo bước đến khu vực trải nghiệm 2 công nghệ biểu tượng của UNIQLO, người tham quan sẽ được tự mình trải nghiệm các công nghệ biểu tượng của UNIQLO như AIRism, UV Protection giúp cho mùa hè không còn bí bách, thoải mái hơn, đồng thời bảo vệ làn da của người mặc với công nghệ chống tia UV lên đến 90%* (Chứng nhận số JIS L 1925:2019 Nhật Bản).

Thông qua BST Xuân/Hè 2023, UNIQLO đã mang tới cho khách hàng những ý tưởng thời trang mang góc nhìn độc đáo được phát triển trên màu sắc, kiểu dáng và công nghệ phục vụ bạn trong nghệ thuật sống hằng ngày. Đó là tinh thần nghệ thuật trọn vẹn mà BST LifeWear Xuân/Hè 2023 của UNIQLO mang đến cho những tín đồ yêu thời trang.