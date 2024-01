Cố gắng 3 năm vẫn không có con, chàng trai 29 tuổi suy sụp khi biết do 1 thứ trong căn bếp

Anh Lưu sống tại Hàng Châu (Trung Quốc), năm nay 29 tuổi và kết hôn được 3 năm. Vì là đứa con trai duy nhất trong nhà nên việc anh kết hôn ở tuổi 26 bị họ hàng xem là muộn. Đặc biệt là 3 năm sau đó vẫn không hề có tin vui khiến bản thân anh và nhất là người vợ chịu rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, anh vẫn luôn cho rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh và chuyện “con cái là trời cho” nên mỗi khi ai khuyên hai vợ chồng nên đi thăm khám anh lại cười trừ hoặc thậm chí tỏ ra tức giận.

Vợ anh Lưu kém anh chỉ 1 tuổi, không chỉ bị áp lực từ 2 bên gia đình mà còn lo lắng nếu bước qua tuổi 30, sinh con muộn sẽ vất vả, lại không tốt cho đứa bé. Vì vậy, chị giấu chồng cùng chị gái ruột tới bệnh viện để thăm khám. Kết quả chỉ ra người vợ hoàn toàn khỏe mạnh, bác sĩ khuyên chị nên thuyết phục chồng tới khám để tìm ra vấn đề.

Kết hôn nhiều năm nhưng chưa có con khiến rất nhiều cặp vợ chồng lo lắng, chịu nhiều áp lực (Ảnh minh họa)

Lúc đầu, anh Lưu tỏ ra giận vợ vì không nghe lời mình. Anh khăng khăng rằng mình vốn rất khỏe mạnh, đi khám sức khỏe định kỳ luôn có kết quả tốt, rất ít khi đau ốm lại sung mãn trong “chuyện giường chiếu” nên vấn đề không thể nằm ở mình. Nhưng khi thấy vợ bật khóc trải lòng rằng nhiều năm qua rất mệt mỏi vì áp lực từ mọi người xung quanh, nhìn bạn bè ai cũng có con làm chị rất ghen tị anh Lưu mới bằng lòng.

Tâm lý của anh là chỉ đi khám cho vợ yên tâm nhưng không ngờ kết quả chỉ ra vấn đề hiếm muộn thật sự xuất phát từ anh. Bác sĩ chỉ ra số lượng tinh trùng của anh Lưu không đủ và khả năng di chuyển của tinh trùng cũng rất kém. Điều này có liên quan trực tiếp đến nghề đầu bếp của anh là đầu bếp.

Nguyên nhân khó có con liên quan tới 1 thứ trong căn bếp

Khi nhận được chẩn đoán hiếm muộn do tinh trùng ít và tinh trùng yếu, anh Lưu hết bàng hoàng rồi đến suy sụp, thấy có lỗi với vợ vì phải chịu đựng áp lực bao lâu nay. Hóa ra, nguyên nhân gây bệnh ở anh là do tiếp xúc với nhiệt độ cao quá nhiều giờ mỗi ngày và duy trì trong thời gian quá dài: khoảng 10 năm.

Cụ thể, anh thường xuyên làm việc với nhiệt độ cao hơn 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày, đặc biệt là phần lớn thời gian là bên lò nướng. Ngoài ra, bản thân anh Lưu cũng có thân hình mập mạp.Theo như vị bác sĩ họ Zhong điều trị cho anh nói, dù chưa tới mức béo phì nhưng thừa cân cũng là 1 trong những yếu tố làm giảm chất lượng tinh trùng của nam đầu bếp này.

Ông cũng giải thích, thông thường mỗi lần xuất tinh thì nam giới xuất khoảng 1.5 - 5ml tinh dịch, trong đó chứa tối thiểu khoảng 40 triệu tinh trùng. Như vậy, nồng độ tinh trùng dao động bình thường tối thiểu 15 triệu trên mỗi ml tinh dịch. Nếu ít hơn 15 triệu tinh trùng trên mỗi 1ml tinh dịch hoặc ít hơn 39 triệu tinh trùng mỗi lần thì được gọi là tinh trùng ít.

Còn tinh trùng khỏe mạnh là trong số đó phải có ít nhất 40% tinh trùng có thể di chuyển hoặc 32% tinh trùng bơi về phía trước. Đồng thời có ít nhất 4% tinh trùng có hình dạng bình thường với tỷ lệ tinh trùng sống là 58% tinh trùng sống trở lên. Nếu thấp hơn các chỉ số này thì tức là nam giới có tinh trùng yếu. Tuy nhiên, tình trạng của anh Lưu không thỏa mãn cả 2 chỉ số này.

Tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài có thể ảnh hưởng xấu tới khả năng sinh sản của nam giới (Ảnh minh họa)

Vè cơ chế nhiệt độ cao trong bếp gây hiếm muộn cho anh Lưu, ông cho biết tinh hoàn là nơi chịu trách nhiệm sản xuất tinh trùng và sản xuất testosterone hoặc nội tiết tố nam. Trong quá trình sinh tinh, nhiệt độ tối ưu của tinh hoàn là thấp hơn nhiệt độ cơ thể từ 1 - 2 độ C. Nếu nhiệt độ môi trường sống, làm việc tăng sẽ khiến nhiệt độ ở tinh hoàn cũng tăng theo. Nếu vượt quá 37 độ C thì sẽ ảnh hưởng tới khả năng sinh tinh của tinh hoàn cũng như chất lượng tinh trùng và do đó làm giảm khả năng sinh sản của nam giới.

Bên cạnh đó, môi trường nắng nóng còn có thể khiến nam giới dễ mắc các bệnh lý viêm nhiễm ở cơ quan sinh dục hơn và ảnh hưởng tới chất lượng tinh trùng, tăng nguy cơ mắc bệnh về sinh sản.

Sau khi biết được nguyên nhân, anh Lưu bắt đầu thay đổi lối sống. Hạn chế thời gian tiếp xúc với lò nướng, kiểm soát nhiệt độ nơi làm việc, tập thể dục, điều chỉnh chế độ ăn uống và điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Mặc dù tình trạng tinh trùng được cải thiện nhưng vẫn khó để có con sớm, vì vậy vợ chồng anh đã quyết định thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo. Hiện tại, người vợ đã mang thai hơn 6 tháng, cả mẹ và con đều có sức khỏe tốt.

Nguồn và ảnh: TOPick, Good Morning Health, Sohu