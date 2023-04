Cô gái váy đen nói rõ về hành động kéo áo nghi có tình ý với Phí Ngọc Hưng, muốn nổi hơn Xoài Non

Mới đây, MXH lan truyền đoạn clip của một cô gái mặc váy đen, tham gia sự kiện ra mắt phim cùng Xoài Non, Phí Ngọc Hưng,... Tuy nhiên đáng chú ý, cô gái mặc váy đen khiến dân tình thắc mắc khi liên tục có những hành động, biểu cảm khó hiểu với Xoài Non và chồng Trương Mỹ Nhân.

Cô gái mặc váy đen gây chú ý khi kéo tay Phí Ngọc Hưng

Cô nàng chụp hình cùng Xoài Non tại sự kiện

Được biết, cô gái mặc váy đen xuất hiện trong các đoạn clip có tên Nguyễn Anh Nghi, sở hữu hơn 22k lượt theo dõi trên trang cá nhân. Cô nàng hiện đang là quản lý, điều hành một số fanpage lớn, có tiếng như Thỏ Bảy Màu, Chuyện Thằng F.A,...

Liên hệ với Nguyễn Anh Nghi, cô nàng cho biết bản thân có đọc bình luận của khán giả và thấy nhiều tin đồn đi quá xa. “Về chuyện tỏ thái độ với Xoài Non thì cụ thể mình cầm túi không quai, khi chụp hình, mọi người đưa thêm bảng nên mình phải gửi đồ cho trợ lý. Chứ không có thái độ ‘bơ’ hay tỏ ra khó chịu gì với Xoài Non hết”, Anh Nghi đính chính thái độ khó hiểu với Xoài Non.

Còn về hành động kéo áo Phí Ngọc Hưng, cô nàng giải thích: “Mình đi cùng Xoài Non, còn Phí Ngọc Hưng và Đặng Trần Nhậm đi riêng, chúng mình chỉ gặp nhau tại sự kiện. Khi đó, Xoài Non và Nhậm đang chụp hình, có nhờ mình gọi Phí Ngọc Hưng ra chụp cùng.

Mình mới lấy tay kéo áo Hưng để gọi nhưng vì thấy đang nói chuyện với bạn nên mình không kêu nữa. Thật ra, chúng mình là hội bạn chơi chung ở ngoài chứ không phải là không quen biết rồi mình gây sự chú ý”.

Nguyễn Anh Nghi

Nhóm bạn chung gồm Xoài Non, Anh Nghi (áo trắng), Sunna, Phí Ngọc Hưng (ngoài cùng bên trái) và Đặng Trần Nhâm

Theo đó, Nguyễn Anh Nghi, Xoài Non, Phí Ngọc Hưng cùng một vài người bạn nữa như hot girl Sunna, Đặng Trần Nhậm cùng chơi chung trong nhóm bạn. Cả nhóm cũng có dịp đi chơi, du lịch cùng nhau. Do vậy, Anh Nghi mong muốn hiểu nhầm nhanh chóng kết thúc để tránh gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của các bên.