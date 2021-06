Cô gái làm dân mạng "buồn nôn" vì ăn tươi nuốt sống 1 loại ốc có hình thù nhạy cảm, thậm chí còn vuốt ve trước khi xơi?

Với một nền ẩm thực phong phú như nước ta, ngoài những món quá nổi tiếng và kinh điển như phở, cơm tấm, bún bò thì vẫn còn rất nhiều "kì quan ẩm thực" khác mà chưa chắc dành cả phần đời còn lại bạn cũng chưa thưởng thức đủ chứ đừng nói là ẩm thực nước ngoài.

Cơ mà cũng may nhờ các ứng dụng chia sẻ video trên MXH, chúng ta cũng được dịp mở mang tầm mắt để thấy những món ăn mà chắc chắn nếu không coi video cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện nó có tồn tại. Điển hình như clip mukbang của cô gái bên dưới đã khiến cõi mạng một phen "xỉu up xỉu down" vì nó quá kinh dị.

Clip: Cô gái ăn ốc lạ làm dân mạng phát hoảng vì hình thù nhạy cảm

Cụ thể, cô gái trong clip đã ăn sống một con ốc có hình thù vừa nhìn đã làm nhiều người đỏ mặt vì quá... nhạy cảm. Trước khi ăn, cô dùng tay vỗ vỗ vào con ốc, sau đó lấy kéo cắt thẳng và ăn sống. Nhiều người đã lên án gay gắt hành vi ăn uống phản cảm này và kêu gọi nhấn nút report, không để những nội dung bẩn này xuất hiện.

Con ốc có hình thù ai nhìn vào cũng đỏ mặt

Sau đó ăn tươi nuốt sống

Sau đó, netizen cũng "tìm ra danh tính" của con ốc kỳ lạ này, đó chính là ốc vòi voi - tên gọi đúng y hệt như ngoại hình của nó. Được biết, loại ốc vòi voi sống được trong môi trường nước mặt, phân bố rải rác trên các trương cát ngầm và thềm cát có san hô ở vùng biển ấm. Nhiều người mô tả rằng thịt của ốc vòi voi dày đặc hơn hẳn sò huyết, mát ngọt tương tự bào ngư.

Ốc vòi voi bên ngoài

Một vài bình luận của cư dân mạng:

- Trời ơi xem mà xấu hổ...

- Con ốc này lần đầu tôi thấy trong đời đó mấy bác.

- Ăn uống kiểu này mà cũng quay clip lên được, report thôi các bác.

- Xem mà sợ quá!

Nguồn: Tổng hợp