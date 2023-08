Cô gái được thuê làm phù dâu từng kiếm 20 triệu một ngày

Jen Glantz là một phù dâu thuê đến từ Mỹ. Nghe có vẻ lạ lẫm nhưng công việc của cô đơn giản là các cô dâu sẽ trả tiền để cô tham gia tiệc cưới của họ. Cô đảm nhận các công việc hữu ích và đôi khi phải xuất hiện một cách thật xinh đẹp trong các bức ảnh cưới.

Một chuyên gia ở New York (Mỹ) nói rằng mọi người thường thuê phù dâu vì 3 lý do chính: cô dâu không có bạn thân, bạn bè hành xử không khéo léo và họ muốn thuê một nhân vật chuyên nghiệp, hoặc họ kết hôn vì một lý do phức tạp không mong đợi sự có mặt của bạn bè.

Và một đặc quyền của công việc này là Jen có thể kiếm tiền lên tới 744 bảng Anh (hơn 20 triệu đồng) một ngày.

Tuy nhiên, có một khía cạnh khác trong công việc mà cô gái cảm thấy thật sự khó khăn.

Jen tiết lộ: “Phần khó nhất của công việc này là đôi khi, người phù dâu được thuê muốn làm bạn với cô dâu nhưng lại không thể”.

Đoạn video chia sẻ về nghề nghiệp của cô đã nhận về 162.000 lượt thích và nhiều bình luận thể hiện sự ghen tị của người dùng.

Một người nói đùa: “Tôi sẽ làm phù dâu miễn phí một cách hợp pháp nếu có một quán bar được mở ở đó”.

Một người dùng khác viết: “Tôi thích đám cưới và cũng thích làm phù dâu cho thuê”.

Jen cũng tiết lộ rằng mặc dù lựa chọn công việc này, cô ấy lại là một người ghét đám cưới.

“Công việc này khiến tôi nhận ra rằng mình không có một người gọi là tri kỷ. Đó chỉ là việc tìm kiếm một người có thể chịu đựng tính cách của bạn và bạn cũng chịu đựng được họ. Thế nhưng, tôi đến với những đám cưới chỉ để đối phó với các vấn đề khác khó chịu hơn rất nhiều. Có thể là bài DJ mà cô dâu không thích hoặc tôi phải giúp đỡ mẹ của chú rể vì bà ấy đang không vui. Tôi là người cố gắng xoa dịu tình hình, giúp họ bình tĩnh để trở lại bàn tiệc”, Jen chia sẻ.

Jen kể chuyện trên TikTok

Và mới đây, cô đã không ngần ngại chia sẻ một câu chuyện khá đáng tiếc trên tài khoản TikTok bridesmaidforhire của mình.

“Tôi vừa nhận được email từ một cô dâu muốn thuê tôi làm phù dâu cho đám cưới của cô ấy vào tuần tới. Có một lý do đau lòng đằng sau việc này. Cô dâu có một người bạn thân nhưng thật không may, cô ấy mới phát hiện người bạn đó cố tình tán tỉnh chú rể. Thậm chí, cô ta còn có ý định muốn loại bỏ cô dâu ra khỏi mối quan hệ đó”, Jen viết trong bài đăng.

Video đã nhận được hơn 159.000 lượt thích và hầu hết mọi người tỏ ra rất ngạc nhiên.

Một người nói: “Tôi nghĩ điều này chỉ xảy ra trong truyện hoặc trong phim”.

Có thể thấy, cô gái thực sự đã kiếm được một khoản tiền không nhở từ công việc của mình. Nhưng những thứ cô phải làm là một trải nghiệm mà không phải ai cũng có thể làm được.

Nguồn: The Sun