Cô gái cấp cứu giữa đêm valentine vì đau bụng, chảy 1,5 lít máu sau khi làm 1 việc nhiều cặp đôi trẻ thích

Valentine - ngày lễ tình nhân năm nay của Tiểu Yến (tên nhân vật đã được thay đổi) chắc chắn sẽ là ngày cô không thể quên trong suốt cuộc đời mình. Tiểu Yến năm nay ngoài 20 tuổi, sống tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và đã quen bạn trai hiện tại được gần 2 năm.

Tuy nhiên, bạn trai của Tiểu Yến sinh sống ở thành phố khác, công việc của cả hai đều rất bận rộn nên ít khi được gặp nhau. Lễ tình nhân 14/2 vừa rồi vừa đúng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán, bạn trai quyết định đến thăm Tiểu Yến và ở cùng nhau 2 ngày. Thật không ngờ, ngay ngày đầu tiên bên nhau thì Tiểu Yến đã phải nhập viện cấp cứu giữa đêm trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Cô gái trẻ phát hiện vỡ hoàng thể nguy hiểm sau khi quan hệ tình dục với bạn trai (Ảnh minh họa)

Cụ thể, sau khi quan hệ với bạn trai, Tiểu Yến bắt đầu cảm thấy đau bụng dưới. Bạn trai cũng lo lắng, muốn đưa cô tới bệnh viện nhưng lúc đó đã rất khuya, Tiểu Yến cũng cảm thấy xấu hổ nên chỉ chườm nóng rồi cố gắng đi ngủ. Nhưng càng về sau cơn đau của cô càng dữ dội, mặt xanh xao, buồn nôn và nôn mửa. Thấy vậy, người bạn trai gọi điện cho bạn học cấp 3 của mình hiện đang là bác sĩ sản phụ khoa của một bệnh viện cùng thành phố. Ngay sau đó, xe cấp cứu được điều động đưa Tiểu Yến tới bệnh viện.

Tiến sĩ Lý Vệ Quân chính là người bạn học được nhắc tới, ông kể lại: “Ngay khi nghe mô tả các triệu chứng tôi đã nghi ngờ là vỡ hoàng thể. Khi nhập viện, bệnh nhân đau đớn và có hiện tượng chảy máu trong. Kiểm tra sâu hơn xác định đúng là bệnh nhân bị vỡ hoàng thể, dẫn tới xuất huyết tràn ổ bụng. Ngoại trừ khoang chậu, mọi thứ đều bị bao phủ bởi máu, ngay cả khu vực xung quanh gan cũng tràn ngập máu. Chúng tôi phải phẫu thuật khẩn cấp để cầm máu tránh bệnh nhân bị sốc mất máu nguy hiểm.

Các bác sĩ đã phải mổ cấp cứu để cầm máu và loại bỏ 1,5 lít máu tràn ra khoang bụng (Ảnh BS cung cấp)

Đầu tiên, chúng tôi loại bỏ máu cả cản trở tầm nhìn, sau đó tìm điểm chảy máu buồng trứng, cắt bỏ nang hoàng thể để cầm máu, sau đó rửa sạch toàn bộ khoang bụng. Tổng lượng máu trong khoang bụng do vỡ hoàng thể là 1,5 lít. Ca phẫu thuật bằng hình thức nội soi để giảm xâm lấn. May mắn là tới bệnh viện kịp thời, mọi thứ đều được xử lý tốt nên bệnh nhân hồi phục nhanh, buồng trứng được bảo tồn tốt”.

Cẩn trọng với vỡ hoàng thể nguy hiểm do làm “chuyện ấy” quá mạnh bạo

Tiến sĩ Lý Vệ Quân cho biết, lý do cô gái trẻ này bị vỡ hoàng thể cũng rất thường gặp ở các cặp đôi trẻ, đó là quan hệ tình dục quá mạnh bạo. Điều khiến ông bất ngờ là khi nghe điều này, phản ứng của cặp đôi hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Tiểu Yến xấu hổ đến đỏ cả mặt thì người bạn trai lại có vẻ rất tự hào, còn nói đùa với ông và bạn gái là điều đó chứng tỏ mình quá mạnh, giỏi chuyện giường chiếu. Đây thật sự là một quan niệm sai lầm và đáng lên án.

“Bởi vì vỡ hoàng thể dù khá phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, thậm chí có thể tự hồi phục trong trường hợp nhẹ nhưng cũng có thể gây nguy hiểm tính mạng và ảnh hưởng tới khả năng sinh sản sau này. Bệnh thường xảy ra vào ngày 20 đến ngày 26 của chu kỳ kinh nguyệt bởi đây là giai đoạn hình thành hoàng thể, nằm trong chu trình rụng trứng.

Khi nang hoàng thể vỡ chảy một ít dịch vào ổ bụng và gây đau bụng. Một tỷ lệ nhỏ khi nang hoàng thể vỡ gây chảy máu vào ổ bụng phải mổ cấp cứu cầm máu. Các trường hợp tử vong do vỡ hoàng thể chủ yếu là do sốc mất máu, máu chảy nhiều gây chèn ép tim, phổi. Còn nếu nhập viện muộn hoặc tình trạng nghiêm trọng dẫn tới không thể bảo tồn buồng trứng, khiến chị em mất đi hoặc suy giảm chức năng sinh sản sau này” - Tiến sĩ Lý nói.

Quan hệ tình dục quá mạnh bạo là một trong những nguyên nhân phổ biến gây vỡ hoàng thể (Ảnh minh họa)

Nguyên nhân dẫn đến vỡ nang hoàng thể chủ yếu là do 2 yếu tố, một là do tự vỡ và hai là do bị ngoại lực tác động. Trong đó, các trường hợp bị ngoại lực tác động giống như Tiểu Yến phổ biến hơn cả. Tiến sĩ Lý cũng chia sẻ thêm, chỉ riêng trong một ngày valentine vừa qua, ông đã điều trị cho 4 ca bị vỡ hoàng thể do quan hệ tình dục quá mạnh bạo. Điểm chung là các cặp đôi đều còn trẻ, thích thử những thứ mới lạ, thích sự mạnh bạo trong “chuyện giường chiếu”.

Chẩn đoán nang hoàng thể vỡ dựa vào các triệu chứng đau bụng hạ vị âm ỉ, đột ngột, có thể đi kèm buồn nôn và các triệu chứng mệt mỏi do mất máu khác… Siêu âm bụng sẽ có dấu hiệu dịch ổ bụng lượng ít, vừa hay nhiều. Hình ảnh nang hoàng thể (trái hoặc phải). Ông cũng nhắc nhở thêm rằng, hầu hết các chị em khi gặp phải tình trạng đau bụng dữ dội sau khi quan hệ đều vì xấu hổ hoặc chủ quan mà dễ bỏ qua “giai đoạn vàng” để điều trị vỡ hoàng thể. Điều này cần cải thiện vì cái giá phải trả có thể sẽ rất đắt, thậm chí là nguy hiểm tính mạng.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Asia One, Women’s Health