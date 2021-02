Con gái của ông Lý (24 tuổi, Trung Quốc) qua đời chỉ sau hơn một tháng khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày. Cô quanh năm đi làm thuê, sống một mình trên thành phố, vì đang ở tuổi xuân sắc nên cô cũng thường quan tâm đến việc chăm sóc bản thân.



Nhưng cách đây vài tháng, con gái ông phát hiện bụng của mình to lên rất nhiều, cô chỉ nghĩ có thể do bản thân ham ăn, ăn nhiều hơn vào mùa đông nên bị béo bụng. Lúc này, cô quyết định ăn kiêng để giảm cân nhưng được một thời gian mà bụng không những không nhỏ lại mà còn ngày càng to lên.

Ảnh minh họa.

Nghĩ đến kỳ kinh nguyệt của mình đều đặn, cô nghi ngờ dạ dày của mình có vấn đề nên đến bệnh viện khám dạ dày. Nhưng kết quả chẩn đoán của bác sĩ khiến cô không khỏi bàng hoàng, cô đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nguyên nhân khiến bụng cô to ra chính là do cổ trướng.

Mới ở độ tuổi đôi mươi, cơ thể tràn trề sức sống, khỏe mạnh, làm sao con gái lão Lý lại vướng vào căn bệnh ung thư quái ác?



Hóa ra, nguyên nhân xuất phát từ 2 loại thực phẩm cô ăn hàng ngày trong những ngày đi làm xa nhà.

1. Thức ăn nhiều muối

Vì sống 1 mình ở phòng trọ, công việc lại bận rộn nên con gái ông Lý thường ít có thời gian để chế biến các món ăn. Do đó, cô thường chọn mua tích trữ nhiều các loại thực phẩm có thể bảo quản được lâu mà lại hợp khẩu vị như dưa muối, mắm tôm, cá muối...

Theo kết quả khảo sát của Tổ hợp tác Phòng chống Bệnh ung thư dạ dày Trung Quốc, những người có nguy cơ cao mắc ung thư dạ dày thường rơi vào nhóm đối tượng thích tiêu thụ nhiều thực phẩm có hàm lượng muối cao như thịt muối, cá muối, dưa chua, mắm tôm...

Thực tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo những thực phẩm nhiều muối là chất gây ung thư hàng đầu, nó có thể liên quan đến việc phá hủy hàng rào niêm mạc dạ dày và làm tăng tổng hợp chất gây ung thư trong dạ dày, làm cho niêm mạc dạ dày dễ bị nhiễm chất gây ung thư.

Do đó, trong cuộc sống thường ngày, chúng ta nên tránh tiêu thụ lâu dài các sản phẩm nhiều muối gồm thực phẩm hun khói và thực phẩm ướp nhiều muối như các món nướng, xiên que...

2. Thực phẩm bị mốc

Vì ăn 1 mình nên con gái ông Lý thường xuyên không ăn hết các món đã nấu trong bữa ăn nên cô sẽ cất nó đi và dùng tiếp vào bữa sau. Có lúc để quên đồ ăn đến mấy ngày nhưng mùi vị không có gì thay đổi nên cô vẫn ăn mà chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Sau khi thức ăn được cất trữ trong 1 thời gian dài, các vi khuẩn nấm mốc có thể phát triển bên trong, chỉ cần 1 đốm mốc, thối nhỏ trên thực phẩm cũng có thể khiến toàn bộ thực phẩm đó bị nhiễm độc tố aflatoxin. Đây là chất gây ung thư hàng đầu đã được WHO cảnh báo từ lâu, chỉ cần ăn vào 1mg aflatoxin cũng sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư khác nhau, nếu ăn cùng lúc tới 20mg chất này, khả năng tử vong là rất cao.

Ngoài các loại thức ăn bị mốc, hỏng, aflatoxin còn có thể được tìm thấy trong thớt, đũa và tủ lạnh của nhà trọ mà con gái ông Lý ở.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Eat This, WHO