Cô công nhân làm việc 10 năm tại Foxconn chuyển mình làm chủ tịch công ty linh kiện điện tử lớn thứ 2 Trung Quốc: Thoát nghèo cũng nhờ chữ "liều"

Là một trong những người sáng lập Luxshare Precision, Vương Lai Xuân đã tự mình chứng minh năng lực của thế hệ nữ doanh nhân mới.

Trong một lần trở về quê hương tham dự hội thảo, bà bộc bạch: "Tôi làm việc hơn mười giờ mỗi ngày. Nếu tôi không có sinh ra trong nghèo khó, chưa chắc tôi đã có thể thành công như ngày hôm nay".

Vương Lai Xuân sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Cô công nhân cống hiến 10 năm cho Foxconn

Bà xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo. Vì vậy ngay từ nhỏ, bà đã phải làm thêm các công việc ở bên ngoài để phụ giúp gia đình kiếm sống. Năm 1988, Foxconn, một công ty con của Quách Đài Minh, thành lập nhà máy đầu tiên ở đại lục ở Thâm Quyến và nhanh chóng mở rộng ra các khu vực lân cận.

Sau khi học xong cấp 3, Vương Lai Xuân đã vào nhà máy của Foxconn làm việc. Ban đầu bà chỉ là một công nhân dây chuyền bình thường. Nhưng điều khiến bà trở nên khác biệt đó là tinh thần học hỏi và hoài bão không phải ai cũng có.

Hình minh họa. Ảnh: The Business Journals

Trong khi các công nhân khác hết giờ làm việc liền ra về thì ngược lại, Vương Lai Xuân còn xin được ở lại để làm tăng ca. Như đã chia sẻ, bà đã từng làm việc 10 đến 12 tiếng một ngày.

Từ một nữ công nhân dây chuyền sản xuất bình thường, trở thành trưởng bộ phận vào năm 1998, Vương Lai Xuân nắm giữ vị trí quản lý hàng nghìn nhân viên. Đây là chức vụ cao nhất của nhân viên tại thời điểm đó.

Cùng năm, Vương Lai Xuân đánh dấu cột mốc 10 năm làm việc tại Foxconn. Trong khi sự nghiệp đang thăng tiến, bà lại lựa chọn từ chức. Không bằng lòng với thực tại, người phụ nữ này lại quyết định thử một lần nữa.

Liều lĩnh bước ra khỏi vùng an toàn

Sau khi rời Foxconn, Vương Lai Xuân cùng anh trai của mình thành lập nên Luxshare Precision. Với nỗ lực của bản thân, bắt đầu từ con số 0, công ty của bà đã phát triển và lớn mạnh nhanh chóng sau đó. Hoạt động cùng lĩnh vực với Foxconn, có thời điểm chủ tịch Quách phải dè chừng. Tuy nhiên sau nhiều lần hợp tác ngày càng chặt chẽ, Quách Đài Minh nhận ra sự tồn tại của Luxshare Precision sẽ hỗ trợ Foxconn rất nhiều trong việc hoàn thành những hợp đồng đúng hạn nhằm tránh được thiệt hại do thanh lý hợp đồng hay các tổn thất khác.

Hiện tại, Luxshare đã bước vào lĩnh vực tiên phong của công nghệ giao diện kết nối tốc độ cao toàn cầu. Triết lý quản trị doanh nghiệp “hướng tới con người” của Wang Laichun thậm chí còn được CEO Apple Cook, ngưỡng mộ.

Quá trình khởi nghiệp của Vương Lai Xuân, cũng như sự phát triển và thành công của Luxshare Precision, có mối quan hệ không thể tách rời với Quách Đài Minh. Truyền thông địa phương đặt cho bà biệt danh là "phiên bản nữ của Quách Đài Minh".

Vào ngày 22 tháng 2, Forbes Trung Quốc đã công bố "Danh sách các nữ doanh nhân nổi bật của Trung Quốc năm 2021" và bà Vương, Chủ tịch của Luxshare Precision, đã đứng đầu danh sách. "Bảng xếp hạng các nữ doanh nhân xuất sắc của Trung Quốc" lấy dữ liệu về quy mô và chất lượng hoạt động, số lượng người quản lý và ảnh hưởng bên ngoài của các công ty do nữ quản lý phụ trách làm các chỉ số để định lượng xếp hạng.

Bà Vương Lai Xuân. Ảnh: INF

Trong danh sách người giàu toàn cầu Hurun năm 2021, Vương Lai Xuân sở hữu giá trị tài sản ròng 90 tỷ nhân dân tệ. Bà trở thành người phụ nữ truyền cảm hứng nhất của Foxconn vì những thành công vượt ngoài sức tưởng tượng.

Khi chia sẻ kinh nghiệm của mình, Vương Lai xuân đã nói về những "ngày khó khăn" khi còn nhỏ. Bà cho biết quần áo mới cho ngày Tết là do mình tự may, và thậm chí cả tiền học và các chi phí khác cũng là do bà tự đóng. " Tôi đã làm thủ công mỹ nghệ ở nhà từ khi tôi còn nhỏ. Tất cả học phí và các khoản phí khác cho việc học vào thời điểm đó đều do tôi tự trang trải công việc làm thêm".

Quả ngọt sau nhiều năm vun trồng

Nữ Chủ tịch cho biết: "Lúc đó tôi không cảm thấy vất vả dù làm việc hơn 10 giờ mỗi ngày. Nếu tôi không có kinh nghiệm khi còn trẻ, chưa chắc tôi đã có thể kiên trì và thành công như ngày hôm nay".

Bà cũng cho biết làm việc tại Foxconn trong gần 10 năm đã cho phép bản thân chứng kiến ​​toàn bộ quá trình phát triển nhanh chóng của một doanh nghiệp. Những bài học tiếp thu ở đây đã cho bà nhiều kinh nghiệm trong quá trình kinh doanh và gây dựng sự nghiệp của mình.

Bà Vương góp mặt trong danh sách của Forbes. Ảnh: Forbes

Quách Đài Minh từng nói: "Không ai sinh ra đã nghèo!". Thành công của Vương Lai Xuân đã trở thành một trong những câu chuyện được lan tỏa mạnh mẽ ở Thâm Quyến. Người ta nói rằng "thời thế tạo anh hùng". Tuy nhiên, để có được ngày hôm nay, Chủ tịch Vương cũng phải trả giá bằng những nỗ lực và cố gắng để thay đổi vận mệnh của mình.

Tập trung vào hoạt động kinh doanh chính và phát triển ổn định, Luxshare Precision hiện là một trong những công ty tiêu chuẩn toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất chính xác điện tử. Công ty đã mua lại hơn 76 công ty con thông qua thành lập hoặc đầu tư.

Các sản phẩm của công ty bao gồm thiết bị điện tử tiêu dùng, máy tính. Trong lĩnh vực kết nối, kết nối truyền thông và kết nối ô tô, Luxshare Precision được đánh giá là đứng thứ hai trong 100 công ty linh kiện điện tử hàng đầu Trung Quốc năm 2019 và đứng đầu trong 100 doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử hàng đầu của Trung Quốc. Apple, Microsoft, Lenovo, Samsung , Huawei... là khách hàng của họ.

Theo QQ, Sohu, 163