Có 3 kiểu người già hạnh phúc nhất, kiểu đầu hiếm thấy

Khi tuổi tác tăng dần, nhiều người mới nhận ra những gì từng theo đuổi như sức khỏe, tiền bạc, thành tựu hay sự nghiệp đôi khi không còn quan trọng bằng những điều giản đơn trong cuộc sống hàng ngày.

Người già có tâm thái tự tại

Bước qua tuổi 50-60, nhiều người mới hiểu rằng sống đến già, điều quan trọng là học cách hòa hợp với bản thân và giữ tâm thái tự tại. Tâm thái tự tại nghĩa là dù bên ngoài có bao nhiêu biến động, con người vẫn giữ được cân bằng nội tâm, không lo lắng quá mức về những điều không thể thay đổi.

Những tiếc nuối về cơ hội đã qua, những ước mơ chưa thực hiện, hay cả những vấn đề sức khỏe không thể đảo ngược… đều là những điều không thể cứu vãn. Người già tự tại biết chấp nhận tuổi già, chấp nhận sự lão hóa và cái chết là quy luật tất yếu của cuộc sống.

Các nghiên cứu cho thấy, người lớn tuổi giữ tâm thái tích cực thường sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn và miễn dịch tốt hơn. Ngược lại, lo âu hay tức giận vì những điều vặt vãnh sẽ làm cơ thể mệt mỏi và dễ sinh bệnh.

Người già có gia đình, người thân bên cạnh

Một trong những yếu tố quan trọng làm nên hạnh phúc tuổi già là sự đồng hành của người thân. Con cái, vợ chồng, anh chị em hay cháu chắt - sự hiện diện của họ giúp cuộc sống người già bớt cô đơn và tăng chất lượng sống.

Nghiên cứu chỉ ra rằng cảm giác cô đơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người cao tuổi, thậm chí dẫn đến trầm cảm hay bệnh tim mạch. Ngược lại, tình cảm và sự quan tâm từ gia đình giúp người già cảm thấy an yên, được yêu thương và gắn kết.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có được sự đồng hành trọn vẹn. Trong xã hội hiện đại, khi con cái bận rộn, người già dễ cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Lúc này, việc duy trì quan hệ gia đình chất lượng, trò chuyện thường xuyên và chia sẻ cảm xúc là điều vô cùng quan trọng.

Người già giữ sự tò mò với thế giới và có sở thích

Nhiều người lớn tuổi dễ bằng lòng với hiện tại, không mặn mà thử nghiệm những điều mới. Thực tế, duy trì sự tò mò và khám phá giúp não bộ khỏe mạnh, giảm nguy cơ suy giảm nhận thức.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc học tập và duy trì hoạt động xã hội có thể làm chậm sự phát triển của bệnh Alzheimer. Nhiều người cao tuổi vẫn học, tham gia hoạt động cộng đồng, thử những sở thích mới như vẽ tranh, trồng cây, đọc sách hay du lịch, giúp họ giữ được tinh thần trẻ trung và cuộc sống phong phú.

Người già có đời sống riêng thường cảm thấy tự do, không bị cuốn vào những phiền toái hàng ngày, đồng thời nâng cao sức khỏe và hạnh phúc.

Nhìn chung, tuổi già không chỉ là sự suy giảm về thể chất, mà còn là thử thách về tâm lý. Những người biết điều chỉnh tâm thái, duy trì các mối quan hệ tốt và nuôi dưỡng sự tò mò thường có cuộc sống viên mãn, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.