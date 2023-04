Clip: Song Hye Kyo - Lim Ji Yeon đến khi nhận giải Baeksang vẫn còn “hơn thua” như ở The Glory khiến trường quay dậy sóng

Lễ trao giải Baeksang 2023 đã diễn ra thuận lợi với những cái tên được xướng lên, dù là phim hay cá nhân, thì đều khiến khán giả cảm thấy vô cùng thỏa đáng. Một trong số những giải thưởng được chú ý nhất lễ trao giải năm nay thuộc về hai diễn viên nữ của bom tấn The Glory: Song Hye Kyo và Lim Ji Yeon. Với màn thể hiện quá đỗi xuất sắc của mình, hai người được vinh danh ở hai hạng mục là Nữ chính xuất sắc nhất và Nữ phụ xuất sắc nhất. Ngoài ra The Glory còn giành luôn cả giải thưởng phim xuất sắc nhất trong sự tâm phục khẩu phục của khán giả.



Song Hye Kyo và Lim Ji Yeon nhận về vinh quang nhờ The Glory (Ảnh: Baekang)

Không chỉ khiến khán giả cảm thấy vô cùng thỏa đáng khi nhận về hai giải thưởng danh giá, Lim Ji Yeon và Song Hye Kyo còn khiến cả trường quay lẫn mạng xã hội dậy sóng với những màn phát biểu của mình. Nếu Lim Ji Yeon kết thúc màn phát biểu bằng lời thoại gây sốt của Song Hye Kyo trong The Glory: "Ngầu lắm Yeon Jin à!" thì Song Hye cũng cũng vô cùng "hơn thua" khi mới mở đầu bài phát biểu đã réo tên Yeon Jin: "Tôi được giải rồi Yeon Jin à. Giờ tôi đang hào hứng lắm đây". (Yeon Jin là nhân vật phản diện do Lim Ji Yeon đảm nhận trong The Glory). Màn tương tác này không chỉ khiến trường quay phải vỗ tay rần rần mà cư dân loạn cũng phấn khích, trêu đùa rằng hai chị đẹp "ganh đua, hơn thua" nhau từ phim đến đời thật.

Lim Ji Yeon kết thúc màn phát biểu bằng lời thoại gây sốt của Song Hye Kyo trong The Glory: "Ngầu lắm Yeon Jin à!"

Song Hye Kyo gọi tên Yeon Jin (nhân vật phản diện ở The Glory) trong phần đầu bài phát biểu khiến phim trường phải "vỗ tay rần rần"

Bình luận hài hước của khán giả

Ngoài màn tương tác "hơn thua" này, hai người đẹp còn gây sốt với màn thả tim cho nhau khi đang ngồi cạnh cả ekip The Glory. Hành động đáng yêu này cho thấy mối quan hệ thân thiết của hai chị em dù mới hợp tác qua một dự án.

Song Hye Kyo và Lim Ji Yeon "bắn tim" tại Baeksang

Hai nhan sắc xinh đẹp trên thảm đỏ Baeksang 2023

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG BAEKSANG 2023 MẢNG TRUYỀN HÌNH Daesang: Park Eun Bin (Extraordinary Attorney Woo) Phim truyền hình xuất sắc nhất: The Glory Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Song Hye Kyo (The Glory) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Lee Sung Min (Reborn Rich) Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Moon Sang Min (Under the Queen's Umbrella) Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Roh Yoon Seo (Crash Course in Romance) Best Technical Award: Ryu Seong Hee (Little Women) Kịch bản xuất sắc nhất: Park Hae Young (My Liberation Notes) Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Jo Woo Jin (Narco Saints) Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lim Ji Yeon (The Glory) Đạo diễn xuất sắc nhất: Yoo In Shik (Extraordinary Attorney Woo) MẢNG ĐIỆN ẢNH Daesang: Decision To Leave Phim điện ảnh xuất sắc nhất: The Night Owl Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Thang Duy (Decision To Leave) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Ryu Jun Yeol (The Night Owl) Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Park Jin Young (Christmas Carol) Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Kim Si Eun (Next Sohee) Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Ahn Tae Jin (The Night Owl) Kịch bản xuất sắc nhất: Jung Juri (Next Sohee) Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Byun Yo Han (Hansan The Rising Dragon) Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Park Se Wan (6/45) Gucci Impact Award: Next Sohee Đạo diễn xuất sắc nhất: Park Chan Wook (Decision To Leave) Tiktok Popularity Award: IU, Park Jin Young MẢNG TẠP KỸ Chương trình giải trí xuất sắc nhất: PSICK show 3 Nữ nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất: Lee Eun Ji Nam nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất: Kim Jong Kook Chương trình giáo dục xuất sắc nhất: Adult Kim Jang Ha

Tổng hợp