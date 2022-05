Clip: Kim Duyên mắc lỗi phát âm cơ bản khi nói tiếng Anh ở Hoa Hậu Hoàn Vũ 2022

Kim Duyên từng vướng lùm xùm về trình độ học vấn cũng như gây tranh cãi vì cách nói chuyện nửa Tây nửa ta. Câu nói "more nghiêng về about myself" của mỹ nhân này từng khiến dân tình phải liên tục lắc đầu ngán ngẩm. Giờ đây, khi Kim Duyên lại trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss Supranational 2022, người đẹp Cần Thơ càng bị soi nhiều hơn về trình độ ngoại ngữ.

Kim Duyên thừa nhận cô gặp khó khăn với kỹ năng phát âm tiếng Anh. Vì thế, thời gian qua, á hậu đã tập trung rèn luyện, trau dồi kỹ năng này. Ở Miss Universe Vietnam 2022, Á hậu mới đây đã để lộ khuyết điểm về khả năng phát âm ngoại ngữ.

Cụ thể, trong teaser hé lộ nhiều phân cảnh tập 4 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, Kim Duyên thỉnh thoảng thêm s vào câu nói của mình. Đây là lỗi cơ bản trong tiếng Anh mà nhiều người mắc phải. Điển hình là debate (tranh luận - PV), nhưng vẫn bị Kim Duyên phát âm thành debates trong câu nói: "Đây là debates, là ủng hộ và phản đối" của Á hậu khi nghe các thí sinh bàn luận về chuyện first face - vedette có phải là vị trí quan trọng trong một show diễn thời trang. Ngoài ra, từ Đại học Harvard vẫn bị Kim Duyên phát âm thành Harvards.

Ở phần giới thiệu khách mời sẽ hỗ trợ team mình ở tập 4, Kim Duyên phát âm chưa chuẩn chỉnh. Dù cầm giấy đọc, Á hậu vẫn bị vấp khi đọc cụm từ: "Founder của tổ chức The New Leadeaship Skill".

Hy vọng thời gian tới, Kim Duyên sẽ tiếp tục cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình để nhận được nhiều hơn sự tin tưởng từ khán giả

