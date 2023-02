Thảm lau chân là một trong những vật dùng chứa đựng nhiều bụi bẩn, đất cát nhất trong gia đình, đặc biệt là tại cửa hàng có nhiều người ra vào. Với kích thước rộng, việc vệ sinh những chiếc thảm tại các cửa hàng là điều vô cùng khó khăn, chính vì vậy tại các nước phát triển, dịch vụ giặt thảm chuyên nghiệp được ra đời để đáp ứng nhu cầu này.

Mới đây, một kênh TikTok có tên @mountainrugcleaning đã đăng tải đoạn video ngắn ghi lại quá trình làm sạch chiếc thảm được sử dụng tại một cửa hàng than. Clip này nhanh chóng thu về lượng tương tác khổng lồ với hơn 54 triệu lượt xem và 5 triệu lượt ưa thích. Hầu hết, mọi người đều bày tỏ sự hài lòng với kết quả sau quá trình làm sạch khá vất vả của nhân viên vệ sinh.

Clip giặt thảm hút hơn 54 triệu lượt xem, dân tình bảo: Mua cái mới cho nhanh, vừa tốn công vừa tốn nước!

Chiếc thảm có kích thước khoảng 100cmx120cm được đặt tại cửa hàng bán than - nơi có nhiều người ra vào và dính nhiều bụi bẩn từ than đen. Cũng chính vì vậy mà tình trạng ban đầu của chiếc thảm này khá ''dị'', dính đầy bụi than nên ngả màu đen xì.



Để làm sạch, người thợ phải liên tục thực hiện các thao tác: Rửa với nước - rửa với xà phòng - gạt bỏ bụi bẩn. Quá trình giặt này lặp lại khoảng 5 lần thì mới có thể thấy được màu sắc chuẩn của chiếc thảm.

Sau khi làm ướt thảm, người thợ sử dụng máy giặt thảm chuyên dụng để cọ sạch đất cát, bụi than bám trên thảm

Sau đó tiếp tục vệ sinh với xà phòng để làm sạch sâu, từng bước loại bọ bụi bẩn bám dính trên bề mặt và bên dưới các sợi lông

Tiếp theo là sử dụng sức nước để đẩy bụi bẩn trên tấm thảm

Quá trình này lặp đi lặp lại khoảng 5 lần.Tiếp đó, người thợ sử dụng một chiếc chổi để loại bỏ xà phòng và lớp cặn bẩn cuối cùng. Sau bước này, chiếc thảm cũng được đánh bay lớp bụi màu đen để có thể thấy rõ các hoạ tiết, màu sắc bên dưới

Thành quả sau màn vệ sinh thảm đầy vất vả của nhân viên. Chiếc thảm đã được làm sạch đáng kể, lấy lại được màu sắc ban đầu

Dưới phần bình luận, dân tình không quên dành lời khen cho nỗ lực vệ sinh tấm thảm của người nhân viên này. Nhiều người lại cho rằng, với tình trạng thảm bẩn như vậy họ sẽ chọn mua thảm mới chứ không muốn mất quá nhiều tiền bạc và thời gian để thuê dịch vụ làm sạch.

- Nhìn nó cứ bị đã con mắt - Ai bị OCD xem clip này chắc ''đã cái nư'' - Mua thảm mới đi rửa làm gì cho tốn tiền - Hay mua thảm mới đi cho đỡ tốn tiền nước anh gì ơi! - Tiền công 20k, tiền nước 2 triệu - Tiền nước chắn nhiều hơn tiền mua thảm

Nguồn: TikTok @mountainrugcleaning