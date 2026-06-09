CLIP Công an TPHCM công bố lời khai "luật ngầm" tại Chành cua 46

Công an TPHCM đã triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản tại Chành cua 46 với những "luật ngầm" đáng sợ.

Ngày 9-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra về các hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", "Cố ý làm hư hỏng tài sản", "Chống người thi hành công vụ" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại Chành cua 46 (địa chỉ số 113 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng, TPHCM).

Các đối tượng trong vụ án

Công an TPHCM xác định Lâm Bích Dung (SN 1977) giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Chành cua 46; Chí Tằng Sếnh (SN 1986) hỗ trợ điều phối hoạt động và triển khai chỉ đạo.

Lời khai của Lâm Bích Dung tại Công an TPHCM

Tại cơ quan điều tra Dung khai đã cản trở giao thông, đập phá xe của những người mua bán cua từ miền Tây lên TPHCM. Mục đích để những nạn nhân lo sợ, phải đem cua vào Chành cua 46 của Dung và để khuếch trương tên tuổi trong giới kinh doanh cua.

Ngoài ra, Dung còn phân công đàn em theo dõi xe từ đâu chạy lên TPHCM, chạy lên tới đâu sẽ báo cho Dung để Dung ra lệnh cho người đi đập xe.

Nạn nhân rất bất an với đường dây bảo kê này

Lúc đầu chở cua bình thường tuy nhiên sau đó có người đến yêu cầu phải đưa cua qua Chành cua 46 với giá 30.000 đồng mỗi thùng.

Thiếu tá Trần Thanh Hậu - Phó Đội trưởng Đội Trọng án (PC02) Công an TPHCM - thông tin

"Ban đầu tôi không chịu nên bị đe doạ, sau đó xe chở cua liên tục bị đập hư hỏng. Ngoài ra, vựa cua ở Cà Mau cũng bị đe doạ; đỉnh điểm là có đối tượng cố tình gây ra tai nạn với xe chở cua trên cao tốc để hàng hoá trễ giờ, cua chết, gây thiệt hại cho người giao bán cua. Trong ngành vận chuyển, mua bán cua khi nghe đến Chành 46 thì ai cũng sợ" - nạn nhân chia sẻ.

Đây là kết quả đấu tranh chuyên án được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Công an TPHCM xác lập, tập trung điều tra trong suốt 8 tháng theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường đấu tranh, xử lý các băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu "xã hội đen", núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi phạm pháp.

Kết quả chuyên án cũng thể hiện quyết tâm của Công an TPHCM trong triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM về triển khai đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn TPHCM.