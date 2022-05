Clip: Biểu cảm lạ của một người em thân thiết khi nói về vấn đề đúng giờ của rich kid Ngọc Thanh Tâm

Mới đây, trong một đoạn clip chia sẻ về MV mới, Đỗ Hoàng Dương đã không ngần ngại tiết lộ luôn tật xấu của đàn chị thân thiết. Theo đó, nam ca sĩ cho biết, Ngọc Thanh Tâm là một người rất tốt bụng và hết mình vì bạn bè nhưng lại có một thói quen xấu khó bỏ. Trong quá trình Đỗ Hoàng Dương thực hiện MV mới, nữ rich kid đã không ngần ngại cho đàn em mượn chiếc xế hộp màu hồng đắt đỏ. Đã vậy, cô còn thuê hẳn tài xế riêng chở đến hoặc có ý định tự mình lái xe tới chơi cùng người em.

Biểu cảm lạ của Đỗ Hoàng Dương khi nói về giờ giấc của Ngọc Thanh Tâm

Tuy nhiên, phản ứng của Đỗ Hoàng Dương lại khiến netizen bật cười: "Thôi chị, chị lái xe lên không biết đến bao giờ em mới được quay MV. Chị Tâm rất là có lòng nhưng mỗi tội về thời gian thì... Nói chung vẫn rất cảm ơn chị Tâm nhưng việc chị Tâm bảo lái xe lên thì thôi, em xin phép từ chối".

Không chỉ "bóc phốt" Ngọc Thanh Tâm, biểu cảm của Đỗ Hoàng Dương khi nhắc đến chuyện này vô cùng xéo sắc, hài hước khiến dân mạng được dịp cười bể bụng.

Phản ứng của nam ca sĩ khi "bóc phốt" người chị thân thiết là chuyên gia "giờ cao su"

Trước đó, trong series thực tế Not Just A Rich Kid của Ngọc Thanh Tâm, ái nữ nhà đại gia thủy sản cũng từng bị hội bạn thân "tố" liên tục đi trễ trong mọi cuộc vui. Cụ thể, Quốc Thiên, Khải Đăng đều cho rằng Ngọc Thanh Tâm là một người có tính cách cầu toàn, làm gì cũng phải đúng, phải đẹp duy chỉ có chuyện giờ giấc là không chính xác. Hội bạn thân cũng tiết lộ từng nhiều lần phải ngồi đợi nữ rich kid từ 1-2 tiếng đồng hồ, nhiều đến nỗi "chán không buồn nói".

Về phía Ngọc Thanh Tâm, cô nàng cũng thừa nhận thói quen xấu này của mình. Tuy nhiên, cô nàng biện minh: "It's better to arrive late than to arrive ugly. Tâm không thể nào đến trước bạn bè mình mà đầu tóc rối bời được phải không? Đấy là tôn trọng các bạn chứ không phải là trễ đâu".

