Citizen x Pantone: Dấu ấn vượt dòng thời gian, khơi nguồn sáng tạo trong bộ sưu tập mới

Nowstalgia - Trọn vẹn cảm hứng vượt dòng thời gian

Những năm gần đây "Nostalgia" hay "Nostalgic style" (hoài cổ, phong cách hoài cổ) dần trở thành vẻ đẹp về thẩm mỹ mới khi tạo nên tầm ảnh hưởng không hề nhỏ đến nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống. Nắm bắt dòng chảy của phong cách hoài cổ trong cuộc sống hiện đại, Citizen - thương hiệu đồng hồ nổi tiếng đến từ Nhật Bản - đã kết hợp cùng Viện màu sắc Pantone cho ra mắt Bộ sưu tập NJ015 mang câu chuyện "Reverse the Time - Renew the old" (Vượt dòng thời gian - Khơi nguồn sáng tạo).

Ngay ánh nhìn đầu tiên, mẫu đồng hồ NJ015 có thể gợi ngay cảm giác hoài niệm về Bộ sưu tập NH299 có thiết kế đơn giản mà vẫn sang trọng, đặc biệt được ưa chuộng trong giai đoạn 1990s - 2000s. Vượt dòng thời gian, hòa mình với thời đại nhưng Citizen vẫn giữ nguyên cốt lõi sử dụng bộ máy cơ tự động, nét thiết kế thanh lịch và chất liệu thép không gỉ bền bỉ thường thấy.

Phiên bản Citizen Green Peace thanh lịch. Ảnh: Citizen

Thông tin từ Citizen, xu hướng hoài cổ đang thịnh hành chưa phải là cảm hứng duy nhất thúc đẩy thương hiệu sử dụng chất liệu của NH299 để "làm sống lại" hơi thở của những năm 1990 - 2000. Dựa theo nhiều nghiên cứu, Citizen đánh giá cảm giác hoài nhớ, xu hướng hoài cổ Nostalgia đặc biệt xuất hiện nhiều hơn ở GenZ. Thế hệ này đã thu nhận, chọn lọc và học hỏi từ nhiều giai đoạn thời gian mà tưởng chừng chỉ những ai đã từng sống, đã từng trải qua mới cảm thấy hoài niệm.

Bằng tư duy và sự sáng tạo của bản thân, GenZ thổi làn gió thời đại mới vào các "chất liệu" cũ, biến chúng trở thành "tài sản" của hiện tại và tình cờ đã tạo nên cảm hứng Nowstalgia. Không thuần hoài cổ, không thuần hiện đại mà là vòng tuần hoàn giữa Quá khứ - Hiện tại - Tương lai, nhờ đó Nowstalgia trở thành mạch dẫn, khơi nguồn sáng tạo cho ra đời Bộ sưu tập Citizen NJ015.

Những sắc màu "cổ" mang tuyên ngôn cá tính người trẻ

NJ015 được xem là bộ sưu tập đồng hồ đặc biệt khi có được sự đồng hành của Viện màu sắc Pantone, đơn vị nổi tiếng với Hệ thống khớp màu Pantone. Mỗi năm, Pantone đều công bố màu sắc chủ đạo để điểm lại những phân tích về nhu cầu, xu hướng, lối sống, tình hình và biến đổi xã hội. Liên tiếp trong 5 năm qua, Pantone đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa giữa bối cảnh xã hội có nhiều thay đổi, mỗi màu sắc tượng trưng cho một câu chuyện, sự kết nối giữa văn hóa, thiên nhiên, nghệ thuật với con người và cả công nghệ không ngừng phát triển.

Trong lần hợp tác với Citizen, Pantone đưa 5 màu sắc nổi bật tái hiện trên NJ015 gồm: Green Peace, Red Blaze, Blue Glow, Pink Dream, Warm Sand. Những gam màu không chỉ là "tuyên ngôn" cá tính đậm nét của giới trẻ đương đại mà còn là cầu nối gợi nhắc về phong cách đầy màu sắc nhưng vẫn phảng phất tinh thần tối giản của thập niên 90s - 00s.

Bộ sưu tập đồng hồ Citizen NJ015 với năm màu sắc chủ đạo. Ảnh: Citizen

Chính ý nghĩa này giúp mỗi màu sắc trên từng chiếc đồng hồ Citizen NJ015 mang hơi thở thời đại, trở thành thứ ngôn ngữ không lời, góp phần bộc lộ nét cá tính riêng biệt của người sử dụng. Chọn một màu sắc cho riêng mình, mỗi cá nhân trao quyền để chúng kể lại câu chuyện của chính mình mà không phân biệt về giới tính hay độ tuổi.

Thiết kế mặt số nâu be Warm Sand từ Citizen. Ảnh: Citizen

Hơn cả 1 chiếc đồng hồ để xem giờ hay 1 món phụ kiện làm đẹp cho bộ trang phục đơn thuần, NJ015 còn là một đại diện đầy tính thời trang của những tín đồ Nostalgia cũng như Nowstalgia. Cùng đón chờ cảm thức thời gian được khơi gợi qua những câu chuyện về thời đại, văn hóa và thời gian Citizen và Pantone, NJ015 sẽ tiếp tục được kể thông qua trong thời gian tới.