Chuyện tình như mơ của Sooyoung - Jung Kyung Ho: Hơn 1 thập kỷ bên nhau kín tiếng nhưng cực kỳ bền chặt, dân tình mong báo tin hỷ

Sooyoung - Jung Kyung Ho là cặp đôi dân tình mong chờ thông báo tin hỷ nhất nhì Kbiz. Cả 2 đã ở bên nhau hơn 1 thập kỷ nhưng luôn ngọt ngào, lãng mạn như thuở ban đầu. Từ ngày đầu công khai cho tới tận bây giờ, cặp đôi luôn khiến công chúng phát sốt với những khoảnh khắc nhẹ nhàng, giản dị ở bên nhau.



Dù kín tiếng nhưng Sooyoung - Jung Kyung Ho luôn có cách riêng để khẳng định tình yêu dành cho đối phương, từ những lần khoe khéo người yêu trên sóng truyền hình, MXH cho đến những khoảnh khắc hẹn hò giản dị được người qua đường bắt gặp.

Bộ ảnh hẹn hò từng gây sốt khắp MXH, chuyện tình lãng mạn của fanboy thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Sooyoung và Jung Kyung Ho chính thức công khai mối quan hệ năm 2014 sau khi "hung thần" Dispatch khui ảnh hẹn hò. Bộ ảnh từng gây sốt khắp MXH vì độ ngọt ngào của cặp đôi. Nam tài tử Hospital Playlist quyến luyến không nỡ rời xa bạn gái, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại và liên tục vẫy tay, hôn gió với nàng. Sooyoung cũng "bám" người yêu không kém, ánh mắt luôn hướng về Jung Kyung Ho.

Cả 2 dù đã đứng cách xa cả đoạn đường vẫn không ngừng ngoái lại giơ tay tạo hình trái tim và cuối cùng, Jung Kyung Ho chạy như bay đến ôm chầm Sooyoung. Khoảnh khắc đắt giá này khiến netizen xao xuyến vì chẳng khác gì cảnh phim tình cảm, thậm chí còn chân thực và lãng mạn hơn nhiều.

Bộ ảnh hẹn hò ngọt hơn mật của Jung Kyung Ho và Sooyoung từng gây sốt MXH

Sooyoung và Jung Kyung Ho quyến luyến không nỡ rời xa nhau, biến loạt ảnh Dispatch chụp thành cảnh phim lãng mạn

Thực ra, ở thời điểm công khai mối quan hệ, Sooyoung đã hẹn hò nam diễn viên sinh năm 1983 được hơn 2 năm. Jung Kyung Ho và Sooyoung quen nhau qua bạn bè chung và nhanh chóng rơi vào lưới tình. Từ fan chân chính của SNSD, Jung Kyung Ho đã trở thành người yêu được kề cạnh Sooyoung. Chính nam diễn viên từng chia sẻ rằng Sooyoung là động lực giúp anh vượt qua quãng thời gian khó khăn khi nhập ngũ.

Jung Kyung Ho vô cùng ngưỡng mộ Sooyoung, thậm chí từng thừa nhận là fan của SNSD. Anh chia sẻ Sooyoung từng là nguồn động lực lớn giúp anh trải qua khoảng thời gian trong quân ngũ

Hẹn hò hơn 1 thập kỷ mới công khai xuất hiện chung khung hình, kín tiếng nhưng vẫn vô cùng bền chặt

Sau bộ ảnh hẹn hò gây sốt, cả 2 vẫn gắn bó nhưng Sooyoung và Jung Kyung Ho chưa bao giờ đăng ảnh chụp chung hay cùng tham dự sự kiện hay lên bìa tạp chí.

Chỉ có duy nhất 1 lần vào cuối năm 2022 khi cả 2 cùng xuất hiện chung trong ảnh selfie bên người thân. Dù không phải ảnh chính chủ tự đăng nhưng fan đã đủ nức lòng và vui mừng khi được chứng kiến cảnh cặp đôi vàng kề cận công khai.

Đều là ngôi sao nổi tiếng nhưng Jung Kyung Ho và Sooyoung vẫn thường xuyên được bắt gặp đi dạo, đi mua sắm cùng nhau cực giản dị

Dù cực kỳ thoải mái và tự hào khi nhắc đến đối phương nhưng hẹn hò hơn 10 năm, cả 2 mới lần đầu đăng ảnh chụp chung

Không cần khoe khoang vẫn có cách thể hiện tình cảm rất riêng

Không cần khoe khoang chuyện yêu đương, Sooyoung và Jung Kyung Ho thể hiện tình cảm theo cách riêng. Trong một video, khi ở cùng bạn diễn trong Hospital Playlist, vừa nghe đến tên Sooyoung, Jung Kyung Ho đã thay đổi thái độ và trở nên dịu dàng hẳn. Nam tài tử còn cưng chiều bạn gái hết cỡ, thay đổi thói quen dùng bộ lọc chỉnh ảnh hay phong cách mặc khi đi với Sooyoung.



Nữ idol cũng vô cùng quan tâm bạn trai. Cuối ngày, cô luôn gọi điện tâm sự nói chuyện với Jung Kyung Ho. Trong 1 video chia sẻ cách nấu ăn, fan phát hiện trên tủ lạnh nhà Sooyoung có dán tờ giấy với dòng chữ động viên từ Jung Kyung Ho gửi đến bạn gái khi cô đóng vai Dan Ah trong bộ phim Run On: "Chúc mừng bước đi đầu tiên của Dan Ah. Không có điều gì là tầm thường hết. Từ anh Jung ngôi sao".

Anh ngay lập tức thay đổi thái độ khi nghe đến tên bạn gái

Jung Kyung Ho thay đổi thói quen dùng bộ lọc chỉnh ảnh vì Sooyoung

Sooyoung chưa từng khoe ảnh chụp chung với Jung Kyung Ho trên trang cá nhân nhưng cô luôn biết cách khoe khéo tình cảm ngọt ngào. Trên tủ lạnh nhà Sooyoung có dán những dòng chữ động viên đầy yêu thương từ người yêu

Kín tiếng, thầm lặng nhưng vẫn có cách riêng để thể hiện tình cảm, đó mới chính là Sooyoung - Jung Kyung Ho. Có thể thấy, Jung Kyung Ho và Sooyoung đều không ngại ngần dành những lời có cánh cho đối phương trước công chúng. Sooyoung thường xuyên khen ngợi bạn trai, tiết lộ rất hay được anh cho lời khuyên diễn xuất. Jung Kyung Ho cũng ngọt ngào thổ lộ rằng "Sooyoung đã tạo nên Jung Kyung Ho của hiện tại".



Đặc biệt, trong bộ phim mới Crash Course in Romance (Khóa Học Yêu Cấp Tốc) của Jung Kyung Ho, chú chó cưng tên Hoyoung do cặp đôi cùng nuôi đã có cơ hội làm cameo đặc biệt. Hoyoung là tên gọi ghép từ tên của Sooyoung và Jung Kyung Ho, thể hiện tình yêu sâu đậm của 2 người.

Chú chó cưng Hoyoung với tên gọi ghép từ tên của Sooyoung và Jung Kyung Ho xuất hiện trong phim mới của đằng trai

Lọt top cặp đôi được mong kết hôn nhất, cả loạt hint liệu đã đủ khiến dân tình trông ngóng đám cưới?

Hành trình yêu đương bền chặt của Sooyoung và Jung Kyung Ho khiến công chúng ngóng trông vào cái kết đẹp. Chính chủ cũng nhiều lần chia sẻ thẳng thắn về chuyện tình yêu và chưa bao giờ tránh né khi được hỏi về hôn nhân.

Trong khoảng thời gian gần đây, cặp đôi xuất hiện tình tứ bên nhau khi đi xem nhạc kịch. Sooyoung và Jung Kyung Ho ăn diện cực đồng điệu, trông vô cùng hạnh phúc và vui vẻ khi sóng đôi bên nhau.

Jung Kyung Ho và Sooyoung ăn diện đồng điệu khi hẹn hò đi xem nhạc kịch, ánh mắt và biểu cảm toát lên niềm hạnh phúc

Chưa kể, cả 2 còn được bắt gặp đi hẹn hò đôi với cặp vợ chồng Park Shin Hye - Choi Tae Joon và lần đầu xuất hiện chung khung hình selfie. Cuối năm ngoái, Jung Kyung Ho lại 1 lần nữa chia sẻ về kế hoạch tương lai và khẳng định: "Khi nào đến thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ về chung một nhà". Tất cả càng khiến fan mong chờ đến ngày Sooyoung - Jung Kyung Ho chính thức báo tin vui.



Sooyoung - Jung Kyung Ho vui vẻ đi hẹn hò đôi với cặp vợ chồng Park Shin Hye - Choi Tae Joon

Sooyoung và Jung Kyung Ho là cặp đôi fan mong chờ kết hôn nhất nhì năm 2023. Khung cảnh cả 2 bước vào lễ đường chắc chắn sẽ là cái kết đẹp cho hành trình yêu nhau hơn cả thập kỷ

